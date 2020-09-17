En yaygın 9 zemin türü için 9 farklı temizleme yöntemi

Parkeleri silerken Arap sabunu ve sirke kullanabilirsiniz. Bir kovaya Arap sabunu (ve arzu ederseniz, dezenfektasyon için bir miktar sirke) koyun. Su ile iyice karıştırın ve parkeleri bu karışımla silin. Parkeleri sildikten sonra muhakkak kurulamalısınız. Laminat parkelerin ıslak kalması, parkelerin kabarmasına sebep olur. Bunu önlemek için sildikte sonra laminat parkeleri kuru ve temiz bir bezle kurulamalısınız.

Ayrıca, laminat parke aşındırıcı kimyasallar yerine ahşap temizleyici veya sıvı bulaşık deterjanı ile de temizleyebilirsiniz. Ilık suya 1-2 ölçek deterjan ekleyip yumuşak bir bezle ya da vileda ile silebilirsiniz. İşlem sonrasında mutlaka kuru bir bezle kurulayın.