En yaygın 9 zemin türü için 9 farklı temizleme yöntemi

Bugünkü yazımız farklı zemin türlerinin temizliği üzerine. En yaygın olan dokuz farklı zemin türünün özelliklerini ve yer temizleme ipuçlarını paylaştığımız bu yazımız umuyorum ki faydalı olacak, temizlik esnasında yalnızca yapılması değil, yapılmaması gerekenler hakkında da bilgi almanızı sağlayacaktır.
Doğal taşların temizliği diğer malzemelere göre daha fazla özen ister. Sentetik bazlı temizleyiciler, çamaşır suları mermer temizleme amacıyla kullanılmaz, mermer temizleyici özel deterjan kullanmak gerekir. Yapılan en büyük hatalardan biri ise banyo ve mutfaklardaki mermerlerin temizliğinde kireç çözücü kullanmaktır. Kireç taşından oluşan mermerde, kireç çözücü kullanmak mermeri çok kısa sürede aşındırarak derin hasarlara neden olur ve kullanılmaz hale getirebilir. Mermer gözenekli bir yapıya sahiptir ve sıvıları çok hızlı bir şekilde emebilir. Kahve, portakal suyu, şarap gibi sıvılar dökülür dökülmez ılık bir bez yardımıyla vakit geçirmeden temizleyin. Bunun dışında güçlü pigmentlere sahip olan kahve, kimyon, köri gibi baharatlar ve yeşil sebzeler zemine dökülür dökülmez bekletmeden temizlenmedir.
Mermer temizleme işlemi sırasında sirkeden ve diğer asidik ürünlerden mümkün olduğunca uzak durun. Birçok yüzey için doğal bir temizlik maddesi olan ve sıklıkla önerdiğimiz sirke oluşturduğu korozyon nedeniyle mermerler için uygun değildir. Mermer zeminler için en uygunu mermer temizleyici özel ürünler kullanmaktır.
Epoksi, zemin döşemecileri tarafından son yıllarda sıklıkla tavsiye edilen reçine esaslı yeni nesil bir zemin kaplama sistemidir. Çoğunlukla sanayi alanlarında kullanılan bu kaplama, son yıllarda mağaza ve ev dekorasyonunda da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yüzeye sert plastik hissi veren epoksi cila mekanlara ferahlık ve hijyen gibi pek çok özellik sağlıyor. Epoksi cilalı zemin,temizliği en kolay zemin kaplamalarının başında gelmektedir. Pürüzsüz ve aşırı sağlam yüzeyi sayesinde kolayca temizlenir. Elektrik süpürgesi ile epoksi yüzeyin tozunu aldıktan sonra, rutin olarak kullandığınız herhangi bir zemin temizleyici ile epoksi zeminleri silebilirsiniz. Ayrıca, epoksi yüzey için geliştirilmiş pek çok kimyasal temizlik ürünü bulunuyor. Epoksi zemine uygulanacak temizlik ürünleri, kullanılacağı alana göre farklılık gösteriyor. Yağ ve kimyasal atıklar içeren fabrika ortamından, her daim hijyenik olması gereken hastane ortamına kadar farklı türdeki alanlar için üretilmiş olan farklı temizleyiciler mevcut. Epoksinin parlaklığını ve estetik görünümünü koruması için çeşitli bakım ürünleri de var. Bu ürünlerin kullanılması sayesinde epoksi zemin, uzun yıllar ilk günkü parlak görünümünü koruyor. Ayrıca marley döşeme zeminleri de aynı şekilde temizleyebilirsiniz.
(Fotoğrafta Aydın Epoksi Zemin firmasının yaptığı geometrik desenli harika bir çalışmayı görüyoruz.)
Laminat parke evlerde yer döşemelerinde sıklıkla tercih edilen bir malzemedir. Laminat parkelerin tercih edilmesinin nedeni, yer temizleme açısından kolay bir ürün olması ve bakımının kolay yapılabilir olmasıdır. Laminat parkelerde en ufak toz bile hemen görünür ancak silinerek kolay bir şekilde temizlenebilir. Laminat parkelerin silinmesinden sonra parlamaları için cilalama işlemi yapılır. Fakat bu cilalama işlemi parkenin aşınmasına sebep olabilir. Parkeleri silerken kullanılan deterjan parkede iz kalmasına sebep olabilir. Deterjanın kullanılması gerektiği zamanlarda silme işleminin ardından kurulama yapılması gerekir.
Laminat parke üzerinde kesinlikle metal içerikli bez, sert yüzeyli sünger kullanılmamalıdır. Toz toplayıcı ve mikro fiber bezler tercih edilmelidir.
Parkeleri silerken Arap sabunu ve sirke kullanabilirsiniz. Bir kovaya Arap sabunu (ve arzu ederseniz, dezenfektasyon için bir miktar sirke) koyun. Su ile iyice karıştırın ve parkeleri bu karışımla silin. Parkeleri sildikten sonra muhakkak kurulamalısınız. Laminat parkelerin ıslak kalması, parkelerin kabarmasına sebep olur. Bunu önlemek için sildikte sonra laminat parkeleri kuru ve temiz bir bezle kurulamalısınız.
Ayrıca, laminat parke aşındırıcı kimyasallar yerine ahşap temizleyici veya sıvı bulaşık deterjanı ile de temizleyebilirsiniz. Ilık suya 1-2 ölçek deterjan ekleyip yumuşak bir bezle ya da vileda ile silebilirsiniz. İşlem sonrasında mutlaka kuru bir bezle kurulayın.
Evlere şık görünüm kazandıran ahşap parkeler, temizliği en zor döşemelerden biridir. Ahşap parkelerin en büyük düşmanları çizikler ve sudur. Sert ve aşındırıcı malzemelerle muamele edilirse çabuk çizilir ve orijinal görünümünü kaybeder. Çok sık su ile temizliği yapılırsa zamanla kabarmalar oluşur. Ahşabın zarar görmemesi için ağzına yumuşak aparat takılmış olan elektrikli süpürgesi ile tozu alınmalıdır. Daha sonra ahşap temizleyici eklenmiş ılık su hazırlanır. Yumuşak mikrofiber bez ile çok ıslak olmayacak şekilde parkeler silinir. İz olmaması için kuruyana kadar üzerine basılmamalıdır. Ahşap parke doğal yöntemlerle temizlenmek istenirse temizlik suyuna Arap sabunu veya sirke koyulabilir.
Konu zemin temizliği oldu mu, seramik karolar da tıpkı marley döşeme zeminler gibi bakımı en rahat olan yüzeylerden biridir. İhtiyacınız olacak tek şey; temizlik malzemesi ve su gibi bir kaç basit basit temizlik aracıdır. Öncelikle elektrik süpürgesi ya da normal süpürge yardımıyla seramik karo üzerindeki seyrek kiri temizleyin. Az bir miktar yüzey temizleyicisini ılık su ile karıştırın ve seramik karolarını bu karışım ile silin. Kimyasal yüzey temizleyici yerine Arap sabunu da kullanabilirsiniz. Kesinlikle tuz ruhu, kireç çözücü türü kimyasallar kullanmayın, bunlar hem derzlere zarar verir hem de seramiklerin yüzeyine.
Açık renkli karoların tertemiz görünmesi için yukarıda belirttiğimiz temizlik yöntemlerine ek olarak fayans parlatma için bir miktar çamaşır suyu kullanmanız da gerekebilir. Ilık su ile karıştıracağınız az miktardaki çamaşır suyu istemeyen lekelere karşı etkili olacaktır. Temizlik esnasında tel sünger yada tel fırça gibi seramik karonun yada fayansın yüzeyine yani sırına zarar verecek, çizecek ürünler kullanılmamalıdır. Bu tip ürünlerde yüzeylerin çizilmemesine özen gösterilmelidir.
Özet olarak sıvı ya da toz deterjan ve kıl fırça / yumuşak bir sünger ile neredeyse temizlenemeyecek leke yoktur. Tabiki tüm ürünlerde olduğu gibi fayans ve seramik karolarda da lekenin zaman geçmeden temizlenmesi önemlidir.
Açık renkli derz için ise: Derz temizliği için kullanabileceğimiz derz temizleyici deterjanlar çeşitli marketlerde satılmaktadır. Bunları uygularken diş fırçasından veya sert süngerden yararlanabilirsiniz. Eğer özel bir derz temizleyici sıvı tercih etmek istemiyorsanız sıvı püskürtebileceğiniz bir şişe içine veya bir kabın içine yarı yarıya ılık su ve çamaşır suyu karışımını hazırlayın. Sıvıyı temizlemek istediğimiz bölgeye sıkıp diş fırçası ile ovun. Ardından bölgeyi ılık su ve yumuşak süngerle durulayın. İhtiyaca ve kirin yoğunluğuna göre karışımımızdaki çamaşır suyu miktarını artırabilirsiniz.
Koyu renkli karo ve derzlerde çamaşır suyu kullanmaktan imtina ediyorsanız, beyaz sirke ve tuz ya da karbonat karşımı ile koyu renkli seramik karolarınızı ve derz aralıklarını fırçalayabilirsiniz. Zeminleri son bir kez de duru su ile silip sonra da kurulamak fayans parlatma için de en iyi sonucu verecektir.
Koyu renkli dekorasyondan hoşlanıyorsanız, ’Karizmatik ve modern: Koyu renkli mutfaklar’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.
Eğer beton zeminlere sahipseniz, düzenli temizliği elektrik süpürgesi veya normal, çalı süpürge yapabilirsiniz. Daha sonra ılık suya karıştırılmış Arap sabunu ya da başka bir yüzey temizleyici ile zemini silmeniz yeterli olur.
Beton zemine dökülmüş olan yağlı sıvalar beton üzerinde leke oluşmasına neden olur. Bu tür dökülmeler/sıçramalar hemen iyice yıkanmalıdır. Daha sonra ise yarım kase kadar çamaşır sodası içeren yine aynı miktardaki sıcak su ile birlikte lekeyi iyice fırçalanmalı ve sonrasında yine duru su ile yıkanmalıdır. Eğer herhangi bir yangın tehlikesi yok ise yoğun yağ lekesinin üzerine biraz benzin döküp daha sonra kuru ve toz çimento ile ovabilirsiniz. En az 2 saat kadar beklettikten sonra çimentoyu süpürebilirsiniz.
Doğal taş zeminlerin temizliği de tıpkı kendisi de doğal bir taş olan mermerin temizliği gibidir. Mermer yüzeylerde uyguladığınız temizlik taktiklerini diğer doğal taş yüzeylerde de uygulayabilirsiniz. Eğer doğal taş zeminde kararmalar varsa, ki iç mekanlardan ziyade dış mekanlarda karşılaşılan bir durumdur, o zaman beyaz sirkeyi pompalı sprey kabına koyup lekeli yerlere sıkmanız gerekiyor. On, on beş dakika beklettikten sonra tazyikli su ile bu kısımları yıkamalısınız. Lekelerin yoğunluğuna bağlı olarak işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebilir. Sirke asidik bir ürün olduğu için bekleme süresini fazla uzatmamakta fayda var.
Gelelim son dönemin en popüler zemin kaplamalarından birine. Mantar zemin antistatiktir, kir tutmaz ve oda sıcaklığı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bu nedenle, alerjisi olan kişiler tarafından çok sevilmektedir. Çünkü tozun olmadığı yerde ev tozu akarlarının da hiç şansı kalmaz. Temiz tutmak için, elektrikli süpürgeyle tozun çekilmesi ve ara sıra silinmesi yeterlidir. Genelde paspas, parke fırçası veya elektrikli süpürge ile kuru temizlemek yeterlidir. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta çok fazla sudan uzak durmanız gerekir.
Tepeden tırnağa temizlik ipuçları için ayrıca bkz: Kapsamlı ev temizliği nasıl yapılır?