Pencereler için tarz sahibi ve yenilikçi gölgelikler

Evin dekorasyonunu tamamlayan perde, stor ya da jaluzi modellerinin seçimi son derece önemlidir. Yatak odası, oturma odası, mutfak ve çocuk odasına seçeceğiniz perde ve tül perde modelleri hem sizin beğenileriniz yansıtmalı hem de evinizi şık göstermelidir.

Perde seçenekleri hem tür olarak hem de renk ve desen olarak sonsuz. Koyu renkli, kat kat, romantik görünüşlü perdelerden son derece sade, zarif ve çağdaş stor modellerine kadar binlerce seçenekten evinizin dekorasyonuna, kullanacağınız odanın büyüklüğüne ve kendi zevklerinize göre karar verip alış verişinizi bu doğrultuda yapmalısınız. Örneğin, evinizdeki küçük odalar için perde seçerken perdenin duvarlarla aynı renk olması evinizin daha ferah ve geniş görünmesini sağlar. Evinizdeki eşyalar gösterişli ya da şatafatlı ise perde modelleri daha sade olmalıdır. ’Perde asmanın incelikleri’ başlıklı yazımızda bütün bu ayrıntıları inceledik, göz gezdirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.