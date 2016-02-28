Pencereler için tarz sahibi ve yenilikçi gölgelikler

Evin dekorasyonunu tamamlayan perde, stor ya da jaluzi modellerinin seçimi son derece önemlidir. Yatak odası, oturma odası, mutfak ve çocuk odasına seçeceğiniz perde ve tül perde modelleri hem sizin beğenileriniz yansıtmalı hem de evinizi şık göstermelidir.
Perde seçenekleri hem tür olarak hem de renk ve desen olarak sonsuz. Koyu renkli, kat kat, romantik görünüşlü perdelerden son derece sade, zarif ve çağdaş stor modellerine kadar binlerce seçenekten evinizin dekorasyonuna, kullanacağınız odanın büyüklüğüne ve kendi zevklerinize göre karar verip alış verişinizi bu doğrultuda yapmalısınız. Örneğin, evinizdeki küçük odalar için perde seçerken perdenin duvarlarla aynı renk olması evinizin daha ferah ve geniş görünmesini sağlar. Evinizdeki eşyalar gösterişli ya da şatafatlı ise perde modelleri daha sade olmalıdır. ’Perde asmanın incelikleri’ başlıklı yazımızda bütün bu ayrıntıları inceledik, göz gezdirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
Perde takımları bir yandan evinize mahremiyet sağlarken bir yandan da evin dekoratif ve şık görünmesini sağlar. Doğru seçilmiş güzel bir perde odanızın havasını değiştirebilir, odanızı muhteşem gösterebilir. Aksi durumda kötü bir perde odanıza yaptığınız tüm dekorasyon çalışmalarının sönük kalmasına neden olabilir. Doğru perdeyi kullandığınızda odanızdaki mobilyalar, dekoratif ürünler ön plana çıkar. Perde seçiminde model kadar perdenin rengi de önemlidir. Duvar rengi ile kontrast oluşturacak, mobilyalarınızla uyumlu perdeler seçebilirsiniz. Ancak odanız küçükse duvarla aynı renge sahip bir perde seçimi daha doğru olacaktır.
Tül perde modelleri ise gündüz kullanıldığı için genellikle beyaz ve açık renklerden tercih edilir. Evinizin daha çok ışık almasını istiyorsanız ince tül perdeleri ve yarı geçirgen kalın kumaşlı perdeleri tercih edebilirsiniz. Tül perde yaptıracağınız camın ölçüsünü alın, perdenin sıkımı yoksa seyrek mi olacağına karar verin.
Perde diktirmek istediğinizde sık bir perde tercih ederseniz eninin metresi uzarken, seyrek tercih ederseniz eninin metresi kısalacaktır. Örnek vermemiz gerekirse üç metre eni olan bir cam için diktirilen perde seyrek olacaksa dört – beş metre arasında, sık olacaksa altı – sekiz metre arasında kumaşa ihtiyaç olacaktır.
Zebra perde, stor perde kategorisine giren bir perde türüdür. Görüntüsündeki zebra deseni, zebra perde ismini almasına neden olmuştur. Birer sıra ve yatay olarak kalın dokunmuş kumaş ile tül kumaşın bir araya getirilmesi ile üretilir. Stor perde gibi mekanizması sayesinde açılıp kapanabilen zebra perde, sık dokunan kumaşlar ile tül kumaşların uyumu sayesinde ışığı mekana eşit bir şekilde yansıtır. Ayrıca istenildiği zaman, tasarımı sayesinde tül kumaşlardan oluşan parçalar, kalın dokunmuş kumaşlar ile kapatılarak, mekanın ışıktan yalıtılması da sağlanabilir. Bu özellikleri perde almak isteyen tüketiciler arasında zebra perde tercihi yapılmasının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır.
Fotoğraftaki örnekte Gebzeli firma Perde Sepeti'nden bambu serisi zebra perde modeli görüyoruz.
Katlamalı perde üzerinde ip yada kurdela bulunan makaralar ile zincir kumandasıyla çalışır. Motorlu denetim (kumanda ve/veya buton) de diğer tüm mekanizmalı perde sistemlerinde olduğu gibi mümkündür. Mekanında modern havayı yakalamak isteyen okuyucularımız için harika bir seçenek olabilir. Kalın kumaşlarla da yapılabilen katlamalı perdeler, ince tül ile yapıldığında da eşsiz bir zarafet sunar. Genellikle çizgi/ sütun şeklinde desenli tüller ile uygulandığında çok daha zarif durmaktadır. Çubuklu katlamalı olduğu gibi çubuksuz olan plise katlama da estetik açıdan çok şık durmaktadır. Katlamalı perdeler modern ve dekoratif tarzıyla öne çıkmaktadır. Organze, ipek, tül, tafta ve keten olmak üzere pek çok kumaşa uygulanabilirler.
Ahşap kepenkler gereğine göre güneşi ve rüzgarı önlemeye, ışığı azaltmaya yarayan açılır – kapanır dar ve yatay tahtalardan, pencerenin iki yanına takılan hem dekoratif hem de çok gerekli bir kapatma düzeneğidir. Evinize değer kattığı gibi güneşin zararlı ışınlarından sizi ve ev eşyalarını korur. Müstakil evde yaşayanlar için özellikle uygundur. Hem konuta dışarıdan çok şık bir hava verirler hem de perde kullanmak istemeyenler için güzel bir alternatif oluştururlar. Birçok insan evinde kalın perde yerine bu tür kepenkleri yalnızca tül perde ile kullanmayı tercih etmektedir.
Perde kumaşı seçiminde genel olarak tutucu bir milletiz. Koyu renkler dönem dönem moda olsa ve tercih edilse dahi genelde desensiz açık renkler revaçta oluyor. Elbette bunun nedenlerinin başında odalarımızın küçük, tavanlarımızın alçak olması geliyor, yani bu şartlar altında yaptığımız seçimler son derece doğru. Ancak geniş bir odaya sahipseniz ve mobilya ve halılarınız desenli değilse, perdede değişik renk ve desenler kullanmaya yönelebilirsiniz. Ancak dikkat! Perde kumaşı seçerken evinizdeki döşemelerle uyumlu olmasına dikkat edin. Parlak kadife koltuklar ile keten perdeler nasıl ki uyum içerisinde olmayacaksa, birbiri ile alakasız desenler ve renkler de ortaya kötü bir görüntünün çıkmasına neden olacaktır. Mobilyalarınız spor tarzda ise, sade kesimli düz perdeler seçilmesi uygun olacaktır. Desenli halı yada koltuklara sahip isek, mobilyalarla uyumlu bir perde ve düz renkte abartısız tül seçmeliyiz. Bunlara dikkat etmez ise, odalarımız boğucu, karışık ve kalitesiz görünür. Örneğin, klasik mobilyalarla döşenmiş bir odanın perdeleri spor kesimli kumaş ve modellerden seçilmemelidir. Eğer odalarınız küçükse duvar rengiyle aynı ya da çok benzer renklerde perdeler takın, böylece duvarlarda çok fazla parçalanma olmayacak ve mekan olduğunda da küçük görünmeyecektir.
Tıpkı ahşap kepenkler gibi farklı malzemelerden üretilen panjur sistemleri de birçok ev sahibi tarafından kalın perde yerine tercih ediliyor. Hem son derece iyi bir güvenlik sağlamaları hem de rüzgarı önlemeye, ışığı azaltmaya yarayan yapıları sayesinde birçok komut artık panjurlu olarak inşa ediliyor. Ahşap, PVC ve alüminyum çeştileri bulunan panjurlar günümüzde renk konusunda da geniş bir yelpazaye sahipler. Arzu edenler ahşap görünümlü PVC ya da alüminyum kullanabilirler. Ayrıca otomatik motor sistemleri sayesinde, alüminyum modeller uzaktan kumanda ile de açılıp kapanabilir.