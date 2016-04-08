Bir ailenin hayalindeki ev

Yazımızı evi dışarıdan, başka bir açıdan gösteren bir fotoğrafla sonlandırmak istiyoruz. Görüldüğü gibi buradan bakınca da evin, bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını bir kez daha anlıyoruz. Çatı katı, teras, çocuklar ve ailenin sosyalleşmesi için bir bahçe, mahremiyeti koruyan çitler gibi her biri birbirinden şık birşekilde tercih edilmiş ve tasarlanmış öğeleri görmek mümkün.

Bu yazıyı beğendiyseniz ve değişik ev modellerine olan merakınız devam etmekteyse, aile evleri konusunda yeni fikir ve ilham kaynakları edinmek için daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Mükemmel bir aile evi’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.