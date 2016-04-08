Bir ailenin hayalindeki ev

Bugünkü tanıtım yazımıza konu olan bu şahane aile evi Polonyalı bir firma olan ve klasikten moderne kadar olan stillerde; bungalovlardan, villalara ve apartman dairelerine kadar 1000’in üzerinde projeye öncülük etmiş ARCHIPELAG mimari firması tarafından tasarlandı. Şimdi firmanın benzersiz projelerinden biri olan bu ev projesine biraz daha yakından bakalım.
Önce evin ön cephesinden başlıyoruz. 157 metrekarelik evin henüz girişinde bile insan tasarımın fevkaladeliğine kendini kaptırıyor. Birazdan daha yakından göreceğimiz gibi ev; şıklık, modernlik ve işlevselliğin başarılı ve mükemmel bir birleşimidir. Çatıyla kontrast yapan beyaz duvarlar ve ahşap duvar kaplamaları evin aydınlık yüzü olarak öne çıkarken, evin bir de garaja sahip olduğunu da hemen fark ediyoruz.
Bu güzel tabloda ailesiyle zaman geçirmeyi kim istemez ki? Son derece şık gri taşlardan patika gayet başarılı ve sade bir biçimde ışıklandırılmış. Bahçede kullanılan yazlık mobilyanın renkleri ustaca seçilmiş görünüyor. Hem terasta hem de bahçede tam çekirdek bir aileye uygun olacak alan mevcut. Evin en büyük özelliği olan sıcaklık ve samimiyeti bu fotoğrafta çok daha iyi kavrıyoruz.
Yukarıda bahsettiğimiz sıcaklığı hem mecazi hem de gerçek anlamda kanıtlayan bir oturma odasıyla karşınızdayız şimdi de. Beyaz ve kahverenginin yumuşak tonlarına meydan okuyan bir kontrast uygulaması oluşturacak şekilde televizyon ve şöminenin bulunduğu zemin çeşitli koyu renklerde tasarlanmış. Üstelik odanın mutfak ve yemek alanı gibi kısımlarla ne kadar mükemmel bir biçimde entegre edildiğini de bu fotoğraftan anlamak mümkün.
Yaşam alanlarının birbirine ne kadar başarılı ve ustaca entegre edildiğinden bahsettik. Mimarideki yeni akıma bağlı kalarak açık alan uygulamasından yani odaları ayıran duvarlara minimum ölçülerde yer vermekten yararlanmanın hava sirkülasyonunu arttırmak ve aydınlıktan da maksimum yararlanmak gibi artıları da mevcut. Bu evdeki geniş cam paneller evdeki aydınlık ve ferahlığı arttıran en önemli öğeler olarak ön plana çıkıyorlar.
Mutfağa girdiğimizde ise pürüzsüz ahşabın oynadığı rol çok daha ağırlık kazanıyor. Mutfak alt ahşap, üst beyaz renk olacak şekilde adeta renk açısından ikiye bölünmüş, tezgahların siyah zeminleri ise hem bu iki rengi birbirinden ayırıyor hem de fevkalade bir kontrast uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
Yazımızı evi dışarıdan, başka bir açıdan gösteren bir fotoğrafla sonlandırmak istiyoruz. Görüldüğü gibi buradan bakınca da evin, bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını bir kez daha anlıyoruz. Çatı katı, teras, çocuklar ve ailenin sosyalleşmesi için bir bahçe, mahremiyeti koruyan çitler gibi her biri birbirinden şık birşekilde tercih edilmiş ve tasarlanmış öğeleri görmek mümkün.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve değişik ev modellerine olan merakınız devam etmekteyse, aile evleri konusunda yeni fikir ve ilham kaynakları edinmek için daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Mükemmel bir aile evi’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.