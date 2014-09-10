Modern mutfaklar

Her geçen gün daha fazla evsahibi evinin mutfağını değiştirmek, daha modern alternatiflere yönelmek istiyor. Bunun elbette birçok nedeni var. Bunlardan biri bu tarz mutfakların minimalist tarzının mutfağı temiz tutmak açısından ekstra bir avantaj sunması. Bunun haricinde dikdörtgen biçimli olan bu mutfaklaın dar mekânlara sığdırılması daha kolay oluyor. Üçüncü olaraksa tarzın gitgide daha popüler olması sayesinde, evin satılması durumunda değerinin yüksek olması.

Ama iş modern mutfak istiyorum demekle bitmiyor elbette, önemli olan nasıl bir modern mutfak istediğiniz. Bu konuda kafası karışık olan okurlarımız için dünyanın dört bir yanından bazı modern mutfak örneklerini derledik. Belki bu örnekler seçim yapmanızı kolaylaştırır.