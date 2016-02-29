Duvar sticker'ları kusursuz bir şekilde nasıl yapıştırılır?

Son yılların en trendi duvar dekorasyonu uygulamalarından biri duvar sticker'ları. Duvarlara esprili bir hava katan duvar sticker'larını internet üzerinden, dekorasyon mağazalarında hatta yapı marketlerden satın alabilirsiniz. Büyüklü küçüklü birçok farklı modele sahip olan bu sticker'ların, adı üzerinde, arka kısımları kendinden yapışkanlı oluyor ve yapmanz gereken tek şey, arka yüzeylerindeki folyoyu çıkartıp sticker'ı duvara uygulamak… Fakat bu işlem de söylemesi yapmasından bin kat zor olan işlemlerden biri! Bu sticker'lar genelde irice parçalardan oluşuyor ve basit bir etiket gibi kolayca uygulanamıyor. Ancak bu yazımızda önereceğimiz adımları takip ederseniz, göreceksiniz ki işiniz epey kolaylaşacak. Bakalım yolu yordamı nasılmış…
Duvarınıza sticker'ı yapıştırmadan önce duvarın sticker için hazır halde olduğundan emin olun. Eğer badananız yeni yapıldıysa, sitcker'ı kesinlikle yapıştırmaya çalışmayın, uğraşınız nafile olur. Duvar sticker'ının yapıştırılacağı duvar mutlaka tamamen kuru olmalıdır, bu nedenle badana yapıldıktan sonra sticker'ı yapıştırmak için on beş gün kadar bekleyin. Ayrıca duvar yüzeyi pürüzlü ise sticker'ın duvara tamamen yapışması imkansızdır. Dolayısı ile öncelikle duvarınızın tamamen kuru ve pürüzsüz bir yapıya sahip olduğundan emin olun. Eğer yüzey pürüzlü ise sticker'ı bu alana yapıştırma konusunu yeniden düşünün.
Fotoğraftaki örnekte Durmaz Dekorasyon tarafından dekore edilen bir konutun esprili aile ağacı duvar sticker'ını görüyoruz. Ağaç sticker'ı ile aile fotoğraflarının kombinasyonundan oluşturulmuş olan bu çalışma çok yaratıcı!
Duvar sticker'ı tozlu bir duvara da iyi bir şekilde yapışmayacaktır. Sticker'ı yapıştırmayı planladığınız bölgeyi nemli bir bez ya da sünger ile düzgün bir şekilde silin. Ondan sonra da sildiğiniz bu bölgeyi hav bırakmayan kuru bir bez il iyice kurulayın. Unutmayın ki duvar sticker'ı nemli bir yere yapıştırılmamalıdır.
Duvarınızın kuru, pürüzsüz ve tozsuz olduğundan emin olduktan sonra, sticker'ı tam olarak hangi noktaya hangi açıyla yapıştıracağınızı tespit edin. Eğer sticker'ınız birkaç parçadan oluşuyorsa her bir parçanın birbiri ile olan ilişkisi açısından ekstra özen göstermeniz gerekecektir. Parçalar fazla iç içe olmamalı ancak aşırı kopuk da görünmemelidir. Fotoğrafta mükemmel bir şekilde merdiven duvarına uygulanmış bir kompozisyon görüyoruz.
Yapıştırmadan önce duvar sticker'ını düz bir yüzeye serin ve kredi kartı ya da bir benzeri plastik bir kart ile üzerinden bastırarak geçin. Daha sonra aynı işlemi sticker'ın arka yüzeyine de uygulayın. Almış olduğunuz sticker üç katmandan oluşuyor; (şeffaf) transfer katmanı, sticker, (beyaz) arka yüzey katmanı. İlk önce sticker'ı arka yüzeyindeki katmandan ayırın, böylece sticker şeffaf transfer katmanının üzerinde kalacak. Daha sonra duvarın tespit edip temizlediğiniz bölgesine sticker'ı yapıştırın.
Kredi kartı ile üzerinden geçerek yapıştırdığınız sticker'ın (şeffaf transfer kağıdı hala üzerinde olacak) duvara iyice sabitlendiğinde emin olun. Gerekirse işlemli tekrarlayın. Duvar ile sticker arasında hava kabarcığı olmamalı, buna özen gösterin. Sticker iyice yapıştıktan sonra transfer kağıdını yavaş yavaş ve kıvırarak çıkartın.
Buna yönteme alternatif olarak, arka yüzey katmanını tamamen ayırmadan başka bir yöntem de deneyebilirsiniz. Özellikle yapıştıracağınız sticker büyük ise bu yöntem sizin için daha iyi olabilir. Yapıştıracağınız alana sticker'ı üç katmanı da bir arada olacak şekilde küçük bantlar ile tutturun, iz bırakmaması açısından kağıt bant tercih edin. Arka yüzey katmanının sticker'dan kolayca ayrılabilmesi için bu parçayı üst kısımdan hafifçe (1 cm kadar) önceden açabilirsiniz. Daha sonra sticker'ın arka yüzeyindeki ucunu önceden açtığınız katmanı yavaş yavaş aşağıya doğru çekerken bir yandan da sticker katmanını duvara güzelce yapıştırın. Yapıştırma işlemi esnasında sticker'ı iyice gerdiğinizden emin olun. Sticker en alt kısma kadar yapıştığında ve arka yüzey katmanı tamamen çıktığında kart ile transfer katmanı üzerinden iyice sıvayın. Bu işlemden sonra da transfer katmanını çıkarın.
Yukarıda adım adım anlattığımız tüm bu işlemleri mümkün olduğunca yavaş ve dikkatli yapın. Duvar sticker'ı yapıştırırken en büyük düşmanınız sabırsızlık ve hız, bunu unutmayın! Transfer kağıdını çıkardıktan sonra sticker ile duvar arasında yapışmamış bir alan tespit ederseniz bu kısmı kart yardımı ile yapıştırın. Eğer arada hava kabarcığı kalmışsa, yine kart yardımı ile bu kısmı içeriden kenarları doğru yavaş yavan sıvayın ve havanın kenardan çıkmasını sağlayın. Mecbur kalmadıkça yapıştırdığınız kısımları yerinden sökmeyin.
Denemeyi planlayan herkese kolay gelsin!
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