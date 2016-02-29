Duvar sticker'ları kusursuz bir şekilde nasıl yapıştırılır?

Duvarınıza sticker'ı yapıştırmadan önce duvarın sticker için hazır halde olduğundan emin olun. Eğer badananız yeni yapıldıysa, sitcker'ı kesinlikle yapıştırmaya çalışmayın, uğraşınız nafile olur. Duvar sticker'ının yapıştırılacağı duvar mutlaka tamamen kuru olmalıdır, bu nedenle badana yapıldıktan sonra sticker'ı yapıştırmak için on beş gün kadar bekleyin. Ayrıca duvar yüzeyi pürüzlü ise sticker'ın duvara tamamen yapışması imkansızdır. Dolayısı ile öncelikle duvarınızın tamamen kuru ve pürüzsüz bir yapıya sahip olduğundan emin olun. Eğer yüzey pürüzlü ise sticker'ı bu alana yapıştırma konusunu yeniden düşünün.

Fotoğraftaki örnekte Durmaz Dekorasyon tarafından dekore edilen bir konutun esprili aile ağacı duvar sticker'ını görüyoruz. Ağaç sticker'ı ile aile fotoğraflarının kombinasyonundan oluşturulmuş olan bu çalışma çok yaratıcı!