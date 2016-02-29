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Duvar sticker'ları kusursuz bir şekilde nasıl yapıştırılır?

Özlem K. Özlem K.
homify SanatResim & Tablolar
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Son yılların en trendi duvar dekorasyonu uygulamalarından biri duvar sticker'ları. Duvarlara esprili bir hava katan duvar sticker'larını internet üzerinden, dekorasyon mağazalarında hatta yapı marketlerden satın alabilirsiniz. Büyüklü küçüklü birçok farklı modele sahip olan bu sticker'ların, adı üzerinde, arka kısımları kendinden yapışkanlı oluyor ve yapmanz gereken tek şey, arka yüzeylerindeki folyoyu çıkartıp sticker'ı duvara uygulamak… Fakat bu işlem de söylemesi yapmasından bin kat zor olan işlemlerden biri! Bu sticker'lar genelde irice parçalardan oluşuyor ve basit bir etiket gibi kolayca uygulanamıyor. Ancak bu yazımızda önereceğimiz adımları takip ederseniz, göreceksiniz ki işiniz epey kolaylaşacak. Bakalım yolu yordamı nasılmış…

İlk önce duvarı sticker için hazır hale getirin

Durmaz Dekorasyon, durmaz dekarasyon durmaz dekarasyon Modern Koridor, Hol & Merdivenler
durmaz dekarasyon

Durmaz Dekorasyon

durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon

Duvarınıza sticker'ı yapıştırmadan önce duvarın sticker için hazır halde olduğundan emin olun. Eğer badananız yeni yapıldıysa, sitcker'ı kesinlikle yapıştırmaya çalışmayın, uğraşınız nafile olur. Duvar sticker'ının yapıştırılacağı duvar mutlaka tamamen kuru olmalıdır, bu nedenle badana yapıldıktan sonra sticker'ı yapıştırmak için on beş gün kadar bekleyin. Ayrıca duvar yüzeyi pürüzlü ise sticker'ın duvara tamamen yapışması imkansızdır. Dolayısı ile öncelikle duvarınızın tamamen kuru ve pürüzsüz bir yapıya sahip olduğundan emin olun. Eğer yüzey pürüzlü ise sticker'ı bu alana yapıştırma konusunu yeniden düşünün.

Fotoğraftaki örnekte Durmaz Dekorasyon tarafından dekore edilen bir konutun esprili aile ağacı duvar sticker'ını görüyoruz. Ağaç sticker'ı ile aile fotoğraflarının kombinasyonundan oluşturulmuş olan bu çalışma çok yaratıcı!

Nemli bir bezle duvarı silin ve sonra da iyice kurulayın

Çocuk Odası Duvar Posterleri, DEKOROS DEKOROS Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
DEKOROS

Çocuk Odası Duvar Posterleri

DEKOROS
DEKOROS
DEKOROS

Duvar sticker'ı tozlu bir duvara da iyi bir şekilde yapışmayacaktır. Sticker'ı yapıştırmayı planladığınız bölgeyi nemli bir bez ya da sünger ile düzgün bir şekilde silin. Ondan sonra da sildiğiniz bu bölgeyi hav bırakmayan kuru bir bez il iyice kurulayın. Unutmayın ki duvar sticker'ı nemli bir yere yapıştırılmamalıdır.

Duvar sticker'ını asacağınız yerin tam olarak tespitini yapın

homify SanatResim & Tablolar
homify

homify
homify
homify

Duvarınızın kuru, pürüzsüz ve tozsuz olduğundan emin olduktan sonra, sticker'ı tam olarak hangi noktaya hangi açıyla yapıştıracağınızı tespit edin. Eğer sticker'ınız birkaç parçadan oluşuyorsa her bir parçanın birbiri ile olan ilişkisi açısından ekstra özen göstermeniz gerekecektir. Parçalar fazla iç içe olmamalı ancak aşırı kopuk da görünmemelidir. Fotoğrafta mükemmel bir şekilde merdiven duvarına uygulanmış bir kompozisyon görüyoruz.

Sticker'ı yapıştırın

Barcode Wall Sticker homify Modern Mutfak
homify

Barcode Wall Sticker

homify
homify
homify

Yapıştırmadan önce duvar sticker'ını düz bir yüzeye serin ve kredi kartı ya da bir benzeri plastik bir kart ile üzerinden bastırarak geçin. Daha sonra aynı işlemi sticker'ın arka yüzeyine de uygulayın.  Almış olduğunuz sticker üç katmandan oluşuyor; (şeffaf) transfer katmanı, sticker, (beyaz) arka yüzey katmanı. İlk önce sticker'ı arka yüzeyindeki katmandan ayırın, böylece sticker şeffaf transfer katmanının üzerinde kalacak. Daha sonra duvarın tespit edip temizlediğiniz bölgesine sticker'ı yapıştırın.

Şeffaf transfer kağıdını çıkarın

Mouse Family Fabric Wall Sticker SnuggleDust Studios Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
SnuggleDust Studios

Mouse Family Fabric Wall Sticker

SnuggleDust Studios
SnuggleDust Studios
SnuggleDust Studios

Kredi kartı ile üzerinden geçerek yapıştırdığınız sticker'ın (şeffaf transfer kağıdı hala üzerinde olacak) duvara  iyice sabitlendiğinde emin olun. Gerekirse işlemli tekrarlayın. Duvar ile sticker arasında hava kabarcığı olmamalı, buna özen gösterin. Sticker iyice yapıştıktan sonra transfer kağıdını yavaş yavaş ve kıvırarak çıkartın.

Buna yönteme alternatif olarak, arka yüzey katmanını tamamen ayırmadan başka bir yöntem de deneyebilirsiniz. Özellikle yapıştıracağınız sticker büyük ise bu yöntem sizin için daha iyi olabilir. Yapıştıracağınız alana sticker'ı üç katmanı da bir arada olacak şekilde küçük bantlar ile tutturun, iz bırakmaması açısından kağıt bant tercih edin. Arka yüzey katmanının sticker'dan kolayca ayrılabilmesi için bu parçayı üst kısımdan hafifçe (1 cm kadar) önceden açabilirsiniz. Daha sonra sticker'ın arka yüzeyindeki ucunu önceden açtığınız katmanı yavaş yavaş aşağıya doğru çekerken bir yandan da sticker katmanını duvara güzelce yapıştırın. Yapıştırma işlemi esnasında sticker'ı iyice gerdiğinizden emin olun. Sticker en alt kısma kadar yapıştığında ve arka yüzey katmanı tamamen çıktığında kart ile transfer katmanı üzerinden iyice sıvayın. Bu işlemden sonra da transfer katmanını çıkarın.

Sticker'ın tamamen ve düzgün bir şekilde yapışıp yapışmadığını kontrol edin

Refuse to sink wall sticker Vinyl Impression Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Vinyl Impression

Refuse to sink wall sticker

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Yukarıda adım adım anlattığımız tüm bu işlemleri mümkün olduğunca yavaş ve dikkatli yapın. Duvar sticker'ı yapıştırırken en büyük düşmanınız sabırsızlık ve hız, bunu unutmayın! Transfer kağıdını çıkardıktan sonra sticker ile duvar arasında yapışmamış bir alan tespit ederseniz bu kısmı kart yardımı ile yapıştırın. Eğer arada hava kabarcığı kalmışsa, yine kart yardımı ile bu kısmı içeriden kenarları doğru yavaş yavan sıvayın ve havanın kenardan çıkmasını sağlayın. Mecbur kalmadıkça yapıştırdığınız kısımları yerinden sökmeyin.

Denemeyi planlayan herkese kolay gelsin!

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