​Evimi dil öğrenme sürecinde olan kendim için nasıl dizayn ederim?

Ana dilimiz dışında dil öğrenmek konuşup yazdığımız dilin haricinde öğrenilen tüm lisanları kapsar. Dolayısıyla nasıl ki Türkçe bizim ana dilimiz ise başka ülkelerin de kendilerine ait dilleri vardır. Bu dilleri kısaca yabancı dil diye adlandırırız. Bizim dilimiz de diğer ülkelerde yabancı dil olarak kabul edilir. Her dilin kendine ait yapı ve kuralları bulunur. Peki ikinci bir dil nasıl öğrenilir? Öncelikle her birimiz belli bir emek ve zaman harcadıktan sonra yeni bir dil öğrenebiliriz. Fakat elbette bu meşakkatli ve sabır isteyen bir süreçtir. Dil öğrenme sürecinin bazı aşamaları vardır. Ancak bir dili çok iyi bilmek demek konuşma, okuma, yazma ve duyduğunu yorumlayabilmeyi gerektirir.
Dil nasıl öğrenilir diye soru yöneltmiştik. Bu sorunun pek çok cevabı vardır. Yani dil öğrenmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerin farklılık arz etmesi tamamen kendinize uygun en doğru ve pratik yolun kişiye özel olmasından kaynaklıdır. Çünkü her bir bireyin anlama yetisi ve öğrenme süreci farklıdır. Dil öğrenmek deyince akla ilk olarak öğrenim kurumları gelir. Her ne kadar okullarda yabancı dil eğitimi verilse de bu çoğunlukla yetersizdir. Aynı zamanda dil öğrenmek için irade göstermeniz gerekir. Yoksa isteksiz yapılan bir çalışma ile dil öğrenmek hiç kolay olmaz. Dil eğitimi okullar haricinde özel kurslarda da verilmektedir. Bu eğitimin kalitesi kurstan kursa değişir. Dolayısıyla doğrudan en iyi adres özel kurumlardır diyemeyiz. Zira dili kendi başınıza öğrenmeniz veya seviyenizi arttırmanız da mümkündür. Bugün internet üzerinden eğitim videoları ve çeşitli programlar aracılığıyla yabancı dil öğrenebilirsiniz.
İster kurs olsun ister kendi çabanızla, yabancı dil öğrenmek veya seviyenizi arttırmak için hangi yola başvurursanız vurun ilk kural sabırlı olmaktır. İkinci olarak bir plan yapmalısınız. Örneğin dili ne amaçla öğreneceksiniz? Yani konuşmanızı mı geliştirmek istiyorsunuz yoksa gramer mi çalışacaksınız? Bu gibi soruları kendinize yöneltip ilk olarak hedefinizi ortaya koymalısınız. Sonra bu amaca göre bir çalışma düzeni oluşturmak işinizi kolaylaştırır, zaman kaybetmenize engel olur.
Çalışma planınızı belirledikten sonra sıra zaman ayırmaya gelir. Elbette dil öğrenmek için günde 1-2 saat vakit ayırmalısınız. Ancak dil yalnızca zorunlu ders gibi çalışarak öğrenilmez. Çünkü dil öğreniminin günlük hayat pratiği de vardır ve bunu sadece kitaplardan, testlerden elde etmeniz zordur. Dolayısıyla hem öğrendiğiniz yeni kelimeleri unutmamak için hem de günlük hayattaki karşılıklarını hafızanızda daha iyi tutmak için yabancı dil öğrenmeyi günlük rutininize uydurmalısınız. Örneğin film izlediğiniz zaman dublajlı yerine alt yazılı olanları tercih etmek iyi bir fikirdir. Eğer daha iyi bir seviyedeyseniz hem yabancı dilde film seyredip hem de yine aynı dilde alt yazı ekleyerek, dilin hem okunuşunu hem yazılışını daha iyi idrak edebilirsiniz. Yine yapabileceğiniz aktiviteler içinde yabancı dilde müzik dinlemek ve kitaplar okumak sayılabilir.
Yabancı dil öğrenmek neden önemlidir? İlk olarak iş bulmakta sizi diğer adayların bir adım ilerisine taşır. Yurt dışında çalışma ve yaşama imkanınızı arttırır. Farklı ülkelerden insanlarla iletişiminizde büyük avantajdır. Yabancı dilde kitap okuma, film izleme ve müzik dinleme gibi aktivitelerinizi kolaylaştırır. Aynı zamanda internet üzerinde aradığınız her şeyi kolayca bulabilirken her türlü bilgiye erişim sağlarsınız. Kısacası yabancı dil öğrenmenin sayamayacağımız kadar çok artısı var. Peki kendi başımıza dil öğrenmek için yapabileceğimiz neler var? Örneğin ev dekorasyonunu dil öğrenmemize teşvik edici biçimde düzenleyebilir miyiz? Neden olmasın?
Televizyon ve radyo yalnızca vakit geçirmek için değil aynı zamanda yabancı bir dil öğrenirken eğitim aracı olarak kullanılabilir. Televizyonda öğrenmek istediğiniz dilde filmler izleyip alt yazılarını okuyarak film izleme aktivitesini dil çalışma etkinliğine dönüştürebilirsiniz. Yine eğitim dvd'leri satın alarak televizyondan kursa gitmeden dil çalışabilirsiniz. Radyoda ise tercih ettiğiniz yabancı dilde müzik dinleyerek kelime pratiğinizi arttırabilirsiniz. Radyoyu mutfakta yemek yaparken de yanınıza alabilir, böylece günlük rutininizi gerçekleştirirken bir yandan hem dil öğrenir hem de eğlenceli vakit geçirirsiniz. Bu sebeple televizyon gibi cihazlar aynı zamanda eğitim için kullanılabileceğinden bu odalarının dekorasyonu rahat olmalı ve oturma konforu açısından sıkıntı yaşanmamalıdır.
Fotoğraftaki oturma odası Teknogrup Design tasarımıdır.
Yabancı bir dil öğrenmenin en iyi yolu öğrendiğiniz yeni kelimeleri sürekli olarak kendinize hatırlatmaktır. Bu konuda size yardımcı olması için ev dekorasyonunu akıllıca kullanabilirsiniz. Örnek fotoğrafta gördüğünüz üzere kara tahtalar artık yalnızca okullarda değil ev dekorasyonunda da kullanılmaya başladı. Daha çok çocuk odası ve mutfak gibi alanlarda değerlendirilen kara tahtalar ev dekorasyonunda bir hayli işlevsel bir ürün denilebilir. Fotoğrafta görmüş olduğunuz küçük oturma odasında duvara gömülü kitaplığın hemen yanında bir kara tahta bulunuyor. Bu sayede yeni öğrendiğiniz kelimeleri günlük olarak kara tahtaya yazabilir ve hafızanıza kazımak için kendinizi teşvik edersiniz. Kara tahtanın pratik özelliği yazdıklarınızın silinebilir olması ve böylece öğrendiğiniz yeni kelimeleri sürekli güncelleme şansı tanımasıdır.
Yabancı dil öğrenirken daima ihtiyacınız olan şey kitaplardır hiç şüphesiz. Bu sebeple evde vakit geçirirken bir yandan dil öğrenmek istiyorsanız evin her alanını doğru değerlendirmelisiniz, banyo dahil. Bu da demek oluyor ki evin her bir odasına küçük bir kitap rafı yerleştiriyoruz. Özellikle de evde çok vakit geçiren biriyseniz tüm odaları dil öğrenmek için hazır hale getirmelisiniz. Örneğin oturma odasında dinlenirken veya mutfakta kahve içerken yahut banyoda uzun küvet keyifleri yaparken bir yandan elinizin altında kolayca erişebileceğiniz bir kitap olsa bu atıl zamanları da doğru bir şekilde değerlendirme şansı elde edersiniz.
Dil öğrenirken en çok faydalanacağımız araçlardan birisi de bilgisayardır. Çünkü internet sayesinde yabancı siteleri gezinebilir, aradığımız her türlü bilgi kaynağına kolayca erişiriz. Aynı zamanda internetteki yabancı dil eğitimi videolarını seyrederek bilgimizi arttırabiliriz. Dolayısıyla disiplinli ve planlı bir öğrenme süreci geçirmek istiyorsak çalışma ortamımız her zaman düzenli olmak zorundadır.
Her ne kadar şimdiye çalışma azmi ve düzenden bahsetsek de evde huzurlu ve sakin bir ortamınız yoksa eğitim aşaması zorlayıcı olabilir. Üstelik öğrenme sürecinin kendisi de stresli olabilir bazen. Dolayısıyla insan zihnindeki rahatlatıcı etkisinden ötürü dekorasyonda yeşil gibi ferah ve sakinleştiren renkler tercih edin.
Yabancı dil öğrenmenin çeşitli evreleri vardır. Ek olarak bir dili neden öğrenmek istediğiniz önemli bir konudur. Eğer amacınız konuşma pratiğinizi arttırmaksa bunun en iyi yolu o dili bilen insanlarla iletişim kurmaktan geçer. Böylesi bir iletişim her türlü testten ve kitaptan çok daha etkilidir. Dolayısıyla hem yeni insanlarla tanışıp sosyalleşmek hem de yeni bir dil öğrenmenin harika bir yolu olarak tercih ettiğiniz dili bilen bir arkadaşınızı evinize davet edin.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çok para harcamadan evi aydınlatmanın yolları’ başlığına göz atabilirsiniz.