​Evimi dil öğrenme sürecinde olan kendim için nasıl dizayn ederim?

Ana dilimiz dışında dil öğrenmek konuşup yazdığımız dilin haricinde öğrenilen tüm lisanları kapsar. Dolayısıyla nasıl ki Türkçe bizim ana dilimiz ise başka ülkelerin de kendilerine ait dilleri vardır. Bu dilleri kısaca yabancı dil diye adlandırırız. Bizim dilimiz de diğer ülkelerde yabancı dil olarak kabul edilir. Her dilin kendine ait yapı ve kuralları bulunur. Peki ikinci bir dil nasıl öğrenilir? Öncelikle her birimiz belli bir emek ve zaman harcadıktan sonra yeni bir dil öğrenebiliriz. Fakat elbette bu meşakkatli ve sabır isteyen bir süreçtir. Dil öğrenme sürecinin bazı aşamaları vardır. Ancak bir dili çok iyi bilmek demek konuşma, okuma, yazma ve duyduğunu yorumlayabilmeyi gerektirir.

Dil nasıl öğrenilir diye soru yöneltmiştik. Bu sorunun pek çok cevabı vardır. Yani dil öğrenmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerin farklılık arz etmesi tamamen kendinize uygun en doğru ve pratik yolun kişiye özel olmasından kaynaklıdır. Çünkü her bir bireyin anlama yetisi ve öğrenme süreci farklıdır. Dil öğrenmek deyince akla ilk olarak öğrenim kurumları gelir. Her ne kadar okullarda yabancı dil eğitimi verilse de bu çoğunlukla yetersizdir. Aynı zamanda dil öğrenmek için irade göstermeniz gerekir. Yoksa isteksiz yapılan bir çalışma ile dil öğrenmek hiç kolay olmaz. Dil eğitimi okullar haricinde özel kurslarda da verilmektedir. Bu eğitimin kalitesi kurstan kursa değişir. Dolayısıyla doğrudan en iyi adres özel kurumlardır diyemeyiz. Zira dili kendi başınıza öğrenmeniz veya seviyenizi arttırmanız da mümkündür. Bugün internet üzerinden eğitim videoları ve çeşitli programlar aracılığıyla yabancı dil öğrenebilirsiniz.

İster kurs olsun ister kendi çabanızla, yabancı dil öğrenmek veya seviyenizi arttırmak için hangi yola başvurursanız vurun ilk kural sabırlı olmaktır. İkinci olarak bir plan yapmalısınız. Örneğin dili ne amaçla öğreneceksiniz? Yani konuşmanızı mı geliştirmek istiyorsunuz yoksa gramer mi çalışacaksınız? Bu gibi soruları kendinize yöneltip ilk olarak hedefinizi ortaya koymalısınız. Sonra bu amaca göre bir çalışma düzeni oluşturmak işinizi kolaylaştırır, zaman kaybetmenize engel olur.

Çalışma planınızı belirledikten sonra sıra zaman ayırmaya gelir. Elbette dil öğrenmek için günde 1-2 saat vakit ayırmalısınız. Ancak dil yalnızca zorunlu ders gibi çalışarak öğrenilmez. Çünkü dil öğreniminin günlük hayat pratiği de vardır ve bunu sadece kitaplardan, testlerden elde etmeniz zordur. Dolayısıyla hem öğrendiğiniz yeni kelimeleri unutmamak için hem de günlük hayattaki karşılıklarını hafızanızda daha iyi tutmak için yabancı dil öğrenmeyi günlük rutininize uydurmalısınız. Örneğin film izlediğiniz zaman dublajlı yerine alt yazılı olanları tercih etmek iyi bir fikirdir. Eğer daha iyi bir seviyedeyseniz hem yabancı dilde film seyredip hem de yine aynı dilde alt yazı ekleyerek, dilin hem okunuşunu hem yazılışını daha iyi idrak edebilirsiniz. Yine yapabileceğiniz aktiviteler içinde yabancı dilde müzik dinlemek ve kitaplar okumak sayılabilir.

Yabancı dil öğrenmek neden önemlidir? İlk olarak iş bulmakta sizi diğer adayların bir adım ilerisine taşır. Yurt dışında çalışma ve yaşama imkanınızı arttırır. Farklı ülkelerden insanlarla iletişiminizde büyük avantajdır. Yabancı dilde kitap okuma, film izleme ve müzik dinleme gibi aktivitelerinizi kolaylaştırır. Aynı zamanda internet üzerinde aradığınız her şeyi kolayca bulabilirken her türlü bilgiye erişim sağlarsınız. Kısacası yabancı dil öğrenmenin sayamayacağımız kadar çok artısı var. Peki kendi başımıza dil öğrenmek için yapabileceğimiz neler var? Örneğin ev dekorasyonunu dil öğrenmemize teşvik edici biçimde düzenleyebilir miyiz? Neden olmasın?