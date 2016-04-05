Memleket özlemini dindirecek dekorasyon önerileri

İçinde yaşadığımız yıllarda ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi, dil bilen insan sayısının çoğalması, emeğin uluslararası dolaşımının artması ve yurtdışı eğitim olanaklarının çeşitliliği gibi sebeplerden dolayı çok sayıda insan doğduğu veya vatandaşı olduğu ülkelerden farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürüyor. Ülkemizin, özellikle iyi eğitimli sınıfları da elbette bu trendden azade değiller. Durum böyle olunca, bilhassa Amerika, Kanada, Avustralya gibi uzak ülkelerde oturan insanlar çok sık göremedikleri ülkelerine derin bir özlem duyuyor, oraları hatırlatan en ufak ayrıntılara dahi, özlemlerini dindirmek için bir nebze de olsa hayatlarında yer vermek istiyorlar. İşte bizim de bugünkü konumuz, bu küçük ayrıntı ve hatırlatmalara dekorasyonda nasıl yer verilebileceği sorusunun cevabından oluşuyor.
Yurtdışına özellikle de geçici bir süre için giden insanlar, alışkanlıklarından kolayca vazgeçmemek adına, yurtiçindeyken alışık oldukları düzeni yurtdışındayken de sürdürmek isterler. Zira sizlerin de çok iyi bildiği gibi bir insan için en zorlu meydan okumalardan biri de alışkanlıklardan bir çırpıda vazgeçmektir. İnsanın hayatında meydana gelen bu zorlu değişimin üstesinden yumuşak bir geçişle gelmek için ev ve ofis gibi sık zaman geçirdiğimiz mekanlara, değişimden önceki zamanlardan yani memleketten, o zamanları ve oraları hatırlatacak şeyler yerleştirmek anlaşılabilir bir çözümdür. Bu yüzden de böyle bir kaygısı olan kişiler için mobilya seçiminden aksesuarlara, aydınlatmadan, tablo ve fotoğraflara kadar çok sayıda dekorasyon unsuru anlam kazanır. Bugünkü yazımızda yurtdışında yaşadığımız bir mekanda bizlere hem yurdumuzun doğasını, denizini, parlak güneşini, yorucu ama şen kaosunu hem de kişisel anı ve özlemlerimizi hatırlatacak ne gibi değişiklikler yapabileceğimiz konusunda bazı önerilerde bulunacağız. Önerilerimiz elbette bu yazının sınırları çerçevesinde olacak ancak önerilerin çokluğu biraz da kişilerin kendi özellikleri, anıları ve kuşkusuz hayal güçleriyle de bağlantılı. Siz de yaratıcılığınızı kullanarak burada vereceğimiz örnekleri çeşitlendirme yoluna gidebilirsiniz. Sizlere hangi dekorasyon unsurlarının memleket havası solutmaya yarayacağı sizin kişisel geçmişiniz ve zevklerinizle çok yakından alakalı bir konudur. Ancak her kişiye, her zevke uygun birçok dekorasyon elemanı ve önerisini sitemizin ilgili sayfalarında bulabilmeniz mümkün. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan konumuzun ayrıntılarına girmeye başlayabiliriz.
Bizim ülkemiz gibi sıcak iklim ülkelerinde güneşin, doğal ışığın, aydınlığın, ferahlığın getirdiği zindeliği bilhassa Kuzey Avrupa ya da Kanada gibi ülkelerde bulabilmek coğrafi şartlar gereği oldukça zordur. Bu yüzden özellikle bu ülkelerde yaşayan okurlarımız çin güneş ışığından maksimum yararlanmak bir elzem haline gelmektedir. Bunu sağlamak için mümkünse en başta yatak odası olmak üzere evdeki mekanların pencereleri mümkün olduğu kadar geniş tutulmalı, perde konusunda ise asla koyu renk ve kalın ürünler seçilmemelidir. Bolca ışık size hem ülkemizin sıcak güneşini hatırlatır, hem de kolay ve zinde uyanmanızı sağlayarak, sıla hasretinden kaynaklı oluşabilecek muhtemel depresif halleri de engelleyecek bir tedbir olarak gündeme gelir.
Yakın zamanda yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Küvet veya duşumu yenilerken nelere dikkat etmeliyim?’ başlığını taşıyan yazımızda da belirttiğimiz gibi, banyolar en çok kendimizi rahat hissetmemiz gereken yerlerden oldukları için, bunu sağlamaya uygun şekildeki bir dekorasyon da banyolar için elzem olmaktadır. Eğer memleket havası solumak, anıları canlandırmak ve alışık olduğunuz banyo ortamına benzer bir ortam oluşturmak isterseniz, banyonuzda da yerel esintilere yer açmayı ihmal etmeyin. Küvette rahatlarken açcağınız tanıdık bir memleket müziği, bir zeytinyağı sabunu, banyoya yerleştirilecek memlekete ait ve yöresel küçük aksesuarlar hatta bir çiçek bile bu işte size yardımcı olacaktır. Banyo deyip geçmeyin, yaratıcılık sıla hasreti dahil birçok derde devadır!
Memleketteki alışkanlıklarınızdan vazgeçmek istemiyorsanız, yatak odasından sonra en çok zaman geçirip en çok rahatladığınız yer olan oturma odası ve koltuğunuzu memlekettekine benzer model, büyüklük ve tarzda seçip, benzer şekilde konumlandırabilirsiniz. Bu size akşamları ve haftasonları memleket havasını ya da memleketteki rutininizi hatırlatacaktır. Ayrıca koltuğunuzda tv seyretmek, çay veya kahve içmek, kitap okumak gibi aktivitelerden hangisini yapıyorsanız onu aynen sürdürmeye de devam etmelisiniz. Hatta bazen ait olduğunuz yörenin ya da yakınlarınızın fotoğraflarına bakmak da sizlere iyi gelebilir. Biraz yaratıcılıkla özellikle yurtdışındaki zorlu ilk günlerinizi eğlenceli ve kolay bir şekilde atlatabilirsiniz.
Bu başlığı görünce herkesin aklına doğal olarak gelecek ilk şey mutfaktaki kokulardır. Gerçekten de bizim gibi bir mutfak kültürüne sahip bir ülkeden çıkıp da başka ülkelerde yaşamak, bilhassa ağız tadına düşkün kimseler için pek de hoş bir deneyim olmayabilir. Ama siz de aşçılık yeteneklerinize güveniyorsanız, edinebildiğiniz baharatlar yoluyla mutfağınızı Türkiye’den bir köşeye çevirebilirsiniz, en azından koku bazında. Koku konusu elbette sadece mutfakla sınırlı bir konu değildir. Bulunduğunuz ülkenin ikliminin el verdiği ölçüde evinize yerleştireceğiniz çeşitli Akdeniz bitkileri gibi bitkiler yardımıyla (Örneğin; fesleğen, kekik) koku bazında evinizde memlekete dair bir atmosfer yakalama şansınız olabilir.
Bize çocukluğumuzu hatırlatan her nesne memleketimizle de doğrudan bağlantıya sahiptir, örneğin çocukken yemek yerken hiç vazgeçmediğimiz o meşhur tabak gibi. Biz burada tabağı sadece örnek bir obje olarak seçtik ancak hiç kuşkusuz her birimizin bize çocukluğumuzu hatırlatan farklı objeleri de mevcuttur. Çocukluğunuza dair memleketten yeni mekanınıza getirebileceğiniz birçok obje ve hatıra olabileceği gibi, size çocukluğunuzu hatırlatacak herhangi bir şeyi, yaşadığınız ülkeden de edinebilirsiniz. En çok gördüğünüz, sürekli gözünüzün önünde olan bir yere asacağınız veya yerleştirebileceğiniz bir çizgi film kahramanı figürü ya da gençlik yıllarında hayranı olduğunuz bir sanatçıyla ilgili bir aksesuar buna güzel bir örnek olabilir. Ya da Art Model firmasının tasarladığı bu şık duvar kağıdında olduğu gibi duvarınızı baştan aşağı en sevdiğiniz şehir veya semtten bir kareyle donatabilirsiniz.
Yukarıdaki bize memleketi hatırlatan her şeyin sıla hasretini hafifletme konusunda yardımcı olabileceğini belirtmiştik. Siz de cansız nesnelerin dahi bir ruh taşıdığını düşünen spiritüalist eğilimli okuyucularımızdan iseniz, memleketten getirdiğiniz elbiselerinizin de bir ruhu, dolayısıyla da yaşanmışlığı olduğuna inanırsınız. Memleket kokusu taşıyan,baktıkça anılarınızın canlanacağı giysiler ama özellikle ayakkabılar, ki onlar dostlarınız, sevdiklerinizle arşınladığınız o sıcak asfaltları, gidilen yolları, varılan yerleri hatırlatırlar, taşıdıkları bu manevi anlamla memleketi ‘ayağınıza getirirler’.
Yaşadığınız yeni ülkede bir bahçeye sahip olabilecek şanslısınız ve Türk’sünüz! Öyleyse aklınızdan nelerin geçtiğini tahmin etmemiz zor değil. Elbette bir barbekü alanı! Dünyanın neresine gidersek gidelim vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızdan olan mangal yapmanın, Türkler’in çokça bulunduğu Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde bu ülkenin yerli halkına da sirayet ettiğini biliyor muydunuz?
Yazıyı bitirirken kısaca toparlamak gerekirse, gurbette sıla hasretini dindirmenin binbir türlü yolu vardır. Biz burada sadece birkaçını ele aldık ancak siz de yaratıcılığınızı konuşturarak, gurbeti daha çekilebilir kılabilirsiniz.