Memleket özlemini dindirecek dekorasyon önerileri

İçinde yaşadığımız yıllarda ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi, dil bilen insan sayısının çoğalması, emeğin uluslararası dolaşımının artması ve yurtdışı eğitim olanaklarının çeşitliliği gibi sebeplerden dolayı çok sayıda insan doğduğu veya vatandaşı olduğu ülkelerden farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürüyor. Ülkemizin, özellikle iyi eğitimli sınıfları da elbette bu trendden azade değiller. Durum böyle olunca, bilhassa Amerika, Kanada, Avustralya gibi uzak ülkelerde oturan insanlar çok sık göremedikleri ülkelerine derin bir özlem duyuyor, oraları hatırlatan en ufak ayrıntılara dahi, özlemlerini dindirmek için bir nebze de olsa hayatlarında yer vermek istiyorlar. İşte bizim de bugünkü konumuz, bu küçük ayrıntı ve hatırlatmalara dekorasyonda nasıl yer verilebileceği sorusunun cevabından oluşuyor.

Yurtdışına özellikle de geçici bir süre için giden insanlar, alışkanlıklarından kolayca vazgeçmemek adına, yurtiçindeyken alışık oldukları düzeni yurtdışındayken de sürdürmek isterler. Zira sizlerin de çok iyi bildiği gibi bir insan için en zorlu meydan okumalardan biri de alışkanlıklardan bir çırpıda vazgeçmektir. İnsanın hayatında meydana gelen bu zorlu değişimin üstesinden yumuşak bir geçişle gelmek için ev ve ofis gibi sık zaman geçirdiğimiz mekanlara, değişimden önceki zamanlardan yani memleketten, o zamanları ve oraları hatırlatacak şeyler yerleştirmek anlaşılabilir bir çözümdür. Bu yüzden de böyle bir kaygısı olan kişiler için mobilya seçiminden aksesuarlara, aydınlatmadan, tablo ve fotoğraflara kadar çok sayıda dekorasyon unsuru anlam kazanır. Bugünkü yazımızda yurtdışında yaşadığımız bir mekanda bizlere hem yurdumuzun doğasını, denizini, parlak güneşini, yorucu ama şen kaosunu hem de kişisel anı ve özlemlerimizi hatırlatacak ne gibi değişiklikler yapabileceğimiz konusunda bazı önerilerde bulunacağız. Önerilerimiz elbette bu yazının sınırları çerçevesinde olacak ancak önerilerin çokluğu biraz da kişilerin kendi özellikleri, anıları ve kuşkusuz hayal güçleriyle de bağlantılı. Siz de yaratıcılığınızı kullanarak burada vereceğimiz örnekleri çeşitlendirme yoluna gidebilirsiniz. Sizlere hangi dekorasyon unsurlarının memleket havası solutmaya yarayacağı sizin kişisel geçmişiniz ve zevklerinizle çok yakından alakalı bir konudur. Ancak her kişiye, her zevke uygun birçok dekorasyon elemanı ve önerisini sitemizin ilgili sayfalarında bulabilmeniz mümkün. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan konumuzun ayrıntılarına girmeye başlayabiliriz.