Kişiliğimi ve yaratıcılığımı dekorasyonuma nasıl yansıtabilirim?

Evinizin iç dekorasyonundan sıkıldınız mı? Başkasının tasarladığı bir dekorasyon yerine sadece size özgü bir dekorasyona mı sahip olmak istiyorsunuz? Kendi yaratıcılığınızı ve kişilik özelliklerinizi dekorasyonunuza yansıtmak mı istiyorsunuz? Bugünkü yazımızda yukarıdaki sorulara çeşitli cevaplar aramaya ve bulmaya çalışacağız. Hiç kuşkusuz bir dekorasyonu kişisel hale getirmek, tasarlamak öyle kolay bir iş değildir. Birçok değişkeni hem ayrı ayrı hem de bir arada hesap etmek gerekebilir. Ama yine de bunlar gözünüzü korkutmasın, işin içine biraz yaratıcılık katarak herşeyin üstesinden gelebilirsiniz.

Şuna hiç şüphe yok ki evinize yeni bir dekorasyon tasarlarken bazı faktörlerle sınırlısınızdır. Bunlardan bazıları; evinizin büyüklüğü ve şekli, cephesi, bulunduğu kat, çeşitli teknik hususlar ve elbette bütçenizdir. Eğer başka bir eve geçme şansına sahip değilseniz bu faktörleri de değiştirme olasılığınız büyük ölçüde ortadan kalkmış demektir. Dolayısıyla bunları veri olarak alıp ona göre hareket etmek zorundasınız demektir ki, bu da belli ölçülerle sınırlısınız demektir. Ancak yine de bu sınırlı alanda yapabileceğiniz sınırsız değişiklik ve yenilik olabilir. Hep vurguladığımız gibi bu sizin yaratıclığınız ve hayal gücünüzle ilgili bir konudur. Ayrıca en başta uzmanların olmak üzere değişik insanların görüşlerinden de faydalanma yoluna mutlaka gitmelisiniz; bu tamamen kişiliğinizi yansıtan bir dekorasyon peşinde olsanız da aynen geçerlidir. Ne de olsa görüş, görüştür ve mutlaka uygulamak zorunda değilsiniz. Yukarıda saydığımız sabiteler beli olduktan sonra tarzınıza karar vermeniz de önemlidir. Ancak burada da tek bir tarzla sınırlı olmak gibi bir zorunluluğunuz yok,çeşitli tarzlardan uyumlu bir sonuç ortaya çıkartabilir, eklektisizme yönelebilirsiniz. Şimdi gelin konuya görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.