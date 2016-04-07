Kişiliğimi ve yaratıcılığımı dekorasyonuma nasıl yansıtabilirim?

Evinizin iç dekorasyonundan sıkıldınız mı? Başkasının tasarladığı bir dekorasyon yerine sadece size özgü bir dekorasyona mı sahip olmak istiyorsunuz? Kendi yaratıcılığınızı ve kişilik özelliklerinizi dekorasyonunuza yansıtmak mı istiyorsunuz? Bugünkü yazımızda yukarıdaki sorulara çeşitli cevaplar aramaya ve bulmaya çalışacağız. Hiç kuşkusuz bir dekorasyonu kişisel hale getirmek, tasarlamak öyle kolay bir iş değildir. Birçok değişkeni hem ayrı ayrı hem de bir arada hesap etmek gerekebilir. Ama yine de bunlar gözünüzü korkutmasın, işin içine biraz yaratıcılık katarak herşeyin üstesinden gelebilirsiniz.
Şuna hiç şüphe yok ki evinize yeni bir dekorasyon tasarlarken bazı faktörlerle sınırlısınızdır. Bunlardan bazıları; evinizin büyüklüğü ve şekli, cephesi, bulunduğu kat, çeşitli teknik hususlar ve elbette bütçenizdir. Eğer başka bir eve geçme şansına sahip değilseniz bu faktörleri de değiştirme olasılığınız büyük ölçüde ortadan kalkmış demektir. Dolayısıyla bunları veri olarak alıp ona göre hareket etmek zorundasınız demektir ki, bu da belli ölçülerle sınırlısınız demektir. Ancak yine de bu sınırlı alanda yapabileceğiniz sınırsız değişiklik ve yenilik olabilir. Hep vurguladığımız gibi bu sizin yaratıclığınız ve hayal gücünüzle ilgili bir konudur. Ayrıca en başta uzmanların olmak üzere değişik insanların görüşlerinden de faydalanma yoluna mutlaka gitmelisiniz; bu tamamen kişiliğinizi yansıtan bir dekorasyon peşinde olsanız da aynen geçerlidir. Ne de olsa görüş, görüştür ve mutlaka uygulamak zorunda değilsiniz. Yukarıda saydığımız sabiteler beli olduktan sonra tarzınıza karar vermeniz de önemlidir. Ancak burada da tek bir tarzla sınırlı olmak gibi bir zorunluluğunuz yok,çeşitli tarzlardan uyumlu bir sonuç ortaya çıkartabilir, eklektisizme yönelebilirsiniz. Şimdi gelin konuya görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.
Şuna emin olmalısınız ki çok eşya demek her zaman iyi bir dekorasyon demek değildir. Kendi tarzınızı yansıtmak için çok fazla eşyayı doldurup tıkıştırmak bırakın başarılı bir dekorasyonu kaotik bir görüntüye dahi yol açabilir. Bu bağlamda yalnızca gerekli ve dekorasyonun bütünlüğünü bozmayacak, uyumlu, göz yormayan dekorasyon elemanlarına evinizde yer verin. Ayrıca yukarıdaki giriş bölümünde de bahsettiğimiz gibi belli bir tarza saplanmak zorunda da değilsiniz. Gerek aynı mekanda farklı tazrları kombine etme yoluna gidebilir, gerekse farklı odaları farklı tarzlarda dekore edebilirsiniz. Her odanın özelliği ve işlevi farklı olduğundan bunun pratik faydalarını da yaşamanız mümkündür. Fotoğrafta Kargılı Ev Mobilyaları firmasına ait bir modeli görüyorsunuz.
Çok kitabı olan hatta çok kitap okuyan herkesin dört dörtlük bir aydın ve entelektüel olduğunu varsayacak bir sığlığa gidecek değiliz ama fotoğrafta gördüğünüz gibi şık bir kütüphanenin, ister oturma odanızda ister çalışma odanızda olsun klas ve elegan bir görüntü sunacağı da bir gerçektir. Bilhassa yüksek tavanlı evler, tavana kadar raf uygulamalarıyla gerçekten olağanüstü şık dekorasyon örnekleri vermekteler, siz de böyle bir eve sahipseniz bu fırsatı kaçırmayın deriz. Ayrıca küçük bir tavsiye olarak şunu da söyleyebiliriz ki, kütüphanenizdeki kitapları konu açısında bol çeşitli tutmanız evinizi ziyaret eden tüm dostlarınıza ilgilerini çekecek bir şeyler sunmanıza, dolayısıyla da yeni sohbet kapıları açılmasına yardımcı olacaktır.
Kuşkusuz entelektüellik sadece kitaplardan ibaret değil, üstelik kişiliğinizi ve özgünlüğünüzü yansıtmak adına sanat eserlerinin daha elverişli olduğunu bile söyleyebiliriz. Evinize doğru sanat eserlerini yerleştirmek hem evinizin değerini arttıracak hem de sizi daha mutlu ve huzurlu hissettirecektir. Kendi zevkinize göre tablolar, heykeller, modern sanat eserleri, belki bir piano doğru yerde ve doğru şekilde konumlandırılırsa sıradışı ve dikkat çekici bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerimizde son zamanlarda galerilerin, sahafların ve benzeri dükkanları sayısı hızla arttı, bundan faydalanmaya çalışın. Bunun çok ucuz bir uğraş olmadığının farkındayız ama iyi bir dekorasyonun değeri para ile ölçülemez.
Yukarıdaki konuyla bağlantılı olarak orijinallik konusuna da değinmek istiyoruz. Madem ki kendinize özgü bir dekorasyonun peşindesiniz, o halde bu dekorasyona sahip olmak sıradan insanların dekorasyonuna sahip olmak kadar kolay olmayacaktır, bunu baştan kabul etmek zorundasınız. Sıradan her evde gördüğünüz moda olan obje, mobilyaları ve aksesuarı bu durumda bir kenara atamanız gerekiyor. Aksi taktirde evinizin bir kitsch müzesine dönüşmesine üzülerek seyirci kalabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için en uygun yerlerden birinin de ikinci el mobilya satan dükkanlar olduğunu aklınızın bir yerine not edin. Bu sayede fabrikasyon mobilyalardan ve tekdüzelikten kurtulma şansınız olabilir. Şunu da söylemek gerekir ki büyük ve ünlü mobilya mağazalarında ve tasarımcılarda da mükemmel parçalar bulabilirsiniz, ancak bunun zevkten belki de daha çok, bir bütçe meselesi olduğunu hatırlatma fayda var diye düşünüyoruz.
Evin boyutlarını değiştirmemiz çoğu zaman mümkün olmamakta, bu yüzden de mekan bizi sınırladığında, o sınırlı alan içerisinde mekan kazanmanın yollarını araştırırız gayet mantıklı olarak. Bu konuda en iyi ve en basit çözüm yollarından biri az sayıda ve küçük boyutlarda eşyaya sahip olmaksa diğeri de modüler, katlanabilir, küçülebilir ya da mobil eşyalara sahip olmaktır. Misafirler için ekstra bir yatak yerine şişme bir yatak, modüler bir koltuk takımı, katlanabilir masa ve sandalyeler bu konudaki en güzel ve en sık kullanılan örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda değindiğimiz alan kullanımında olduğu gibi fonksiyonellik konusunda da alandan tasarrufa gidilebilir. Birden fazla iş gören işlevsel mobilyalar bunu en iyi örneği olduğu gibi; merdiven boşluğu, niş, karanlık oda, yüksek tavan vs. ölü alanları iyi değerlendirmek, hele de mekanınız boyutları açısından mütevazi ise dekorasyonu kurtaran eylemler haline gelir.
Sıradanlıktan kurtulmak istiyorsanız yukarıda açıkladığımız noktaları uygulayabileceğiniz gibi, yaşam alanınızdaki elektronik eşya, bilhassa televizyon ve bilgisayar sayısını minimuma indirmekle işe başlayabilirsiniz. Tüketim kültürüyle vakit öldürmek yerine daha rafine zevklere ve uğraşlara yönelebilir, yaşamını hem zenginleştirebilir hem de çoğunluktan farklılaştırabilirsiniz. Örneğin eve yeni bir televizyon ya da elektronik eşya almak yerine, eviniz de eğer müsaitse bir odanızı resim ya da heykel veya herhangi başka bir uğraş atölyesine dönüştürebilirsiniz. Bunlar ruhunuzu zenginleştirecek, sizi dinlendirecek ve ufkunuzu açacak uğraşlardandır. Kendinizi böyle bir imkandan mahrum bırakmayın.
Hem dekorasyon konusunda hem de bir kişinin ruh halini veya kişilik yapısını dışarı yansıtma konusunda, dekorasyonda kullanılan renklerin ve bu renkler arası kompozisyonların önemi büyüktür. Bu konunun kişisel zevkleri ilgilendiren bir yönü olduğu kadar teknik yönleri de vardır. Siz de bu konuda çeşitli bilgiler edinmek, 2016 yılındaki trend renkleri öğrenmek istiyorsanız ve yeni fikirlere açıksanız daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘2016 yılının en gözde renkleri hangileridir?’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz faydalı olabilir diye düşünüyoruz.