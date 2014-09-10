Mutlu yıllar Renzo Piano!

İtalyan star mimar Renzo Piano, geçtiğimiz Pazar günü 77 yaşına girdi. Bu yazıda yeryüzünün yaşayan en büyük mimarlarından biri olan Piano'nun işlerine ve tarzına bakıp, bu yaratıcı yeteneğin doğum gününü kutlayacağız. Eserleriyle dünyanın dört bir yanına damga vurmuş olan İtalyan mimar, 1998 yılında bu alanın en prestijli ödüllerinden biri olan Pritzker Ödülü'ne layık görülmüştü.

Piano'nun doğum günü şerefine oluşturduğumuz bu yeni fikir yazısında onun neredeyse yarım yüzyılı kapsayan mimarlık faaliyetinin bir dökümünü çıkarıp, karakteristik eserlerinden birkaçını da ayrıntılı olarak ele almaya çalıştık. Elbette böylesine verimli bir mimarın işleri arasında bir seçim yapmak zor oldu, ama en sonunda yedi tane sıradığı Piano projesinde hemfikir olduk. Bu projeler yenilikçi yaklaşımlarının yanında bulundukları şehrin çehresini değiştiren binalar olmaları açısından da önemliydi. Bu projeler de büyük teknolojik yeniliklerle çevre sorumluluğunu kendine özgü biçimde birleştirip orijinal ve tutkulu bir tasarım diline dönüştüren, yetenekli bir mimarın damgasını göreceksiniz. İşte Renzo Piano'nun yedi harikası: