Ahşabın doğallığı ve taşın estetiği

Ev inşasında kullanılan taş ve ahşap malzemeler özenli bir seçim aşamasından sonra titiz bir çalışma ile kullanıldıklarında ortaya muhteşem görsellikteki kombinasyonlar çıkıyor. Bu projede de taş ve ahşap kombinasyonları kullanılarak zarafet dolu ve görsel açıdan muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış. Mimar David Guerra tarafından hayata geçirilen bu proje ile sıcak, samimi, doğa ile iç içe olan, işlevsel bir mimariye sahip, ev sahiplerini mutlu eden bir ev ortaya çıkarılmış. aktif olarak çok kullanışlı, her bölümü detaylı olarak ele alınmış ve fonksiyonel bir düzende olması sağlanmış olan bu ev taşın görselliği, estetiği ve ahşabın doğallığının birleşmesi ile zarafet dolu bir ev haline getirilmiş. Bu evi mutlaka ziyaret etmeli ve evin doğal halini yakından görmelisiniz.
Doğal taş, ahşap, ve tuğla malzemelerinin bir arada kullanılması durumunda özenli bir çalışma yapılmamış ise ortaya çok kötü bir görünüm çıkar. Ancak bu proje de tasarım çok titiz bir şekilde yapılmış, egzotik, görsel, doğal ve estetik malzemeleri bir arada kombine edilerek evi muhteşem bir ev haline getirmiş. Dış cephe adeta bir sergileme alanı gibi bir tablo gibi karşınızda dururken malzemelerin kendilerine has özellikleri de gözünüzü alıyor.
Evin iç kısımları geniş bölümlerden oluşturulmuş. İlk giriş kısmından sonra sizi geniş orta bölüm karşılıyor. Bu alan taş kolonları üzerine ahşap asma tavan ve ahşap duvar kaplamalarının yer aldığı, fayans yer döşemeleri ile estetik bir şekilde dekore edilmiş. Geniş pencerelerin çerçeveleri de dekorasyon ruhuna uyumlu olması açısından ahşap malzemelerden yapılmış. Fantastik eğimli ahşap çatı ve yüksek pencereler kendinizi rahat hissetmenizi sağlıyor.
Evin mutfak kısmı açık mutfak şeklinde tasarlanmış, mutfağın ön kısmı bir bar şeklinde düzenlenerek fonksiyonel bir mutfak olması sağlanmış. Mutfak ile salon arasında kalan alan dinlenme alanı olarak tasarlandığı için mutfak barını yemek masası olarak kullandıktan sonra bu alana gelerek dinlenebilir ve ruhunuzu deşarj edebilirsiniz. Bu bölümde de taş ve ahşap malzemeler yoğunluklu olarak kullanılarak zarif bir alan ortaya çıkarılmış.
Yemek odası ve mutfak bir birine bitişik olacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede yemek odası ile mutfak arasının kısa olması ve yemek taşıma işleminin kısa sürmesi düşünülmüş. Mutfak adası U şeklinde tasarlanarak daha kullanışlı bir mutfak oluşturulmuş, yemek masası 12 kişilik olarak düşünülmüş ve malzeme olarak yine ahşap malzeme kullanılarak estetik bir masa ortaya çıkarılmış. Yemek masasının uzun olması misafirleri daha iyi ağırlamak ve mutfağın geniş hacmini daha dolu göstermek amacı taşımaktadır.
Banyo ıslak hacimlerin yer aldığı bir alan olduğu için bu bölümde daha çok taş malzemeler tercih edilmiş. Duvar için estetik desenlere sahip fayanslar kullanılarak hem banyonun daha renkli olması hem de küçük olan banyonun daha büyük havası yaratması sağlanmış. Canlı bir çiçek ile banyonun görselliği tamamlanmış.
evin çevresi hem yeşil alan olarak hem dinlenme alanı olarak düşünülmüş ve havuz ile yeşil alan düzenlemesi bir arada yapılarak ortaya resimdeki gibi görsel bir bahçe çıkarılmış. Havuzun maviliği, ahşap ev, fayans zemin kaplamaları bir arada adeta bir resim gibi duruyor. Ahşap ve suyun doğallığı ile bahçe görselliği birleşince insanı kendisine hayran bırakan bir çevre düzenleme ortaya çıkıyor.