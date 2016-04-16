Ahşabın doğallığı ve taşın estetiği

Ev inşasında kullanılan taş ve ahşap malzemeler özenli bir seçim aşamasından sonra titiz bir çalışma ile kullanıldıklarında ortaya muhteşem görsellikteki kombinasyonlar çıkıyor. Bu projede de taş ve ahşap kombinasyonları kullanılarak zarafet dolu ve görsel açıdan muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış. Mimar David Guerra tarafından hayata geçirilen bu proje ile sıcak, samimi, doğa ile iç içe olan, işlevsel bir mimariye sahip, ev sahiplerini mutlu eden bir ev ortaya çıkarılmış. aktif olarak çok kullanışlı, her bölümü detaylı olarak ele alınmış ve fonksiyonel bir düzende olması sağlanmış olan bu ev taşın görselliği, estetiği ve ahşabın doğallığının birleşmesi ile zarafet dolu bir ev haline getirilmiş. Bu evi mutlaka ziyaret etmeli ve evin doğal halini yakından görmelisiniz.