Doyumsuz bir konfor

Hepimiz rahat, konforlu ve ferah bir ev isteriz. Homify bu güz sizleri hayalinizdeki evi görmeniz için Avustralya'ya götürüyor. Avustralya'ya hayata geçirilen bu proje ile modernizm ile doğallık birleştirilerek ortaya hayallerimizdeki gibi bir ev çıkarılmış. Floreat bölgesinde yer alan bu ev İç Avustralya'da Moda tasarımı ile uğraşan birine ait. Çağdaş bir proje ile yenilenerek modern bir ev haline getirilen, havuzu, bahçesi, iç mekanları ve renkleri ile hayalinizdeki evi tam olarak karşılıyor. Projenin yüksek kalite de olması, modern yöntemlerin kullanılarak hayata geçirilmesi ve tasarımların insan hayatını kolaylaştıracak şekilde yapılmış olması nedeniyle çevresindeki evlere örnek proje olarak ilan edilmiş. Açık mekanları, geniş bahçesi ve yıllık ağaçları ile ferahlık hissini sizi iyiden iyiye hissettiriyor.