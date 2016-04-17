Doyumsuz bir konfor

Hepimiz rahat, konforlu ve ferah bir ev isteriz. Homify bu güz sizleri hayalinizdeki evi görmeniz için Avustralya'ya götürüyor. Avustralya'ya hayata geçirilen bu proje ile modernizm ile doğallık birleştirilerek ortaya hayallerimizdeki gibi bir ev çıkarılmış. Floreat bölgesinde yer alan bu ev İç Avustralya'da Moda tasarımı ile uğraşan birine ait. Çağdaş bir proje ile yenilenerek modern bir ev haline getirilen, havuzu, bahçesi, iç mekanları ve renkleri ile hayalinizdeki evi tam olarak karşılıyor. Projenin yüksek kalite de olması, modern yöntemlerin kullanılarak hayata geçirilmesi ve tasarımların insan hayatını kolaylaştıracak şekilde yapılmış olması nedeniyle çevresindeki evlere örnek proje olarak ilan edilmiş. Açık mekanları, geniş bahçesi ve yıllık ağaçları ile ferahlık hissini sizi iyiden iyiye hissettiriyor.
Evin dışı da içi gibi çağdaş bir şekilde dekore edilmiş, renk seçimleri moda trendine göre belirlenmiş, ahşap bir garaj kapısı ile dekorasyon tamamlanarak hem doğal hem görsel hem de çağdaş bir dış cephe ortaya çıkarılmış. Doğru renk seçimleri ile hem doğa ile uyumlu hem de modern olması sağlanan bu evin proje tasarımı evin sahipleri ile birlikte yapılmış.Üst kattaki ek bölme geniş pencere duvarlar ile çevrilmiş ve doğa ile iç içe modern, zarif bir dış cephe oluşması sağlanmış.
evin sosyal alanlarından biri olan mutfak için şeffaflık ön plana çıkarılarak mutfağın daha fazla kullanılan bir alan olması sağlanmış. Geniş bir alana kurulu olan mutfak Amerikan mutfak tarzında dekore edilerek büyük aydınlatmalar sayesinde daha aydınlık ve parlak bir mutfak olması sağlanmış. Zemin ahşap parkeler ile kaplanarak estetik ve görsellikten ödün verilmeden şahesere ve şeffaf bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Evin bahçe bölümü ikiye ayrılmış ve bir bölümü teras olarak kullanılmış. Teras tasarımı yarı açık yarı kapalı teras şeklinde yapılarak iç mekanlar ile dış mekanlar arasında geçiş sağlanmış. Teras için seçilen mobilyalar evin dekorasyon ruhu ile uyumlu olması için titiz bir şekilde seçilerek modern ve konforlu bir teras yapılmış. Farklı ve zıt renklerin bir arada kullanılması ile ortaya tablo gibi bir yarı açık teras çıkarılarak havuz başı keyfi için ideal bir oturum alanı yapılmış.
Beklendiği gibi ebeveyn yatak odası da modern ve lüks bir dekorasyona sahip. Işık kombinasyonu, bej renklerin uyumu, siyah ve beyaz dinlenme alanı, açık pencere ile hem ferah hem geniş hem de estetik bir yatak odası ortaya çıkarılmış. Titiz tercihler ve zarif bir dekorasyon sonucunda hayalimizde olan yatak odasının hayata geçirilmiş halini görebiliyoruz.
Banyo sansasyonel mobilyalar ile aykırı ancak şık bir şekilde dizayn edilmiş. Sansasyonel fayans lavabolar ve ahşap dolaplar ile minimalist düşünce doğrultusunda dekore edilen banyo beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanılması ile de daha aydınlık olmuş. Yer pencereleri ile hem doğal havalandırma sağlanmış hem de doğa ile iç içe bir banyo konseptinin oluşması sağlanmış.
Evin çevre düzenlemesi yine bahçe ve havuz ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmış. Zarif bir havuz ve yeşil alan ile birlikte yarı açık terasın aydınlatmaları evin, gecenin içinde parlayan bir yıldız olmasını sağlıyor. İş stresinden günün yorgunluğundan havuz başında veya bahçe de gezinerek kurtulabilir ve mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz.