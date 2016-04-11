현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Renklerin romantizmi ile ışık saçan bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Banyo
Loading admin actions …

İç tasarımcı mimar Juancho Gonzalez'in hayal dünyasının genişliğini görebilmek için çok farklı ve aykırı renklerin bir arada dans ettiği bu evi mutlaka incelemelisiniz. Geniş odaların ışık saçan bir dekorasyon ile şık ve zevkli bir şekilde nasıl dekore edildiğini görmek için evin özellikle iç kısımlarını detaylı bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Renk formlarının bir arada uyumlu bir şekilde kullanıldığı, temel oda bölmelerinin ortadan kaldırılarak geniş yaşam alanları oluşturulduğu, işlevsel ve fonksiyonel bir ev dekorasyonu ile ilgili tüm püf noktaları bu ev dekorasyonunda bulabilirsiniz. Mobilya seçimlerinin evin genel dekorasyon ruhu ile uyumlu ve renk uyumu çerçevesinde yapılarak sıcak, samimi, rengarenk ve insanı ferahlatan bir dekorasyon yapılmış. Ayrıca romantizm düşünülerek banyo ve yatak odasında özel bir tasarım ve renk seçimine gidilmiş, aranılan zevkli ve samimi yaşam ruhu bu alanlarda oluşturulmuş. Bu evin projesi baştan sona dikkatli bir şekilde hazırlanmış ve uygulama aşamasında ev sahiplerinin fikirlerine başvurularak işlevsel bir dekorasyon yapılmış.

Misafirperver oturma odası

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Yemek Odası
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

Ev sahibi Agustine tarafından bir barış cenneti olması istenilen ev,  krem, bej, kahverenginin pastel renkler ile uyumlu bir şekilde kullanılmış olması, kadife ve ahşap gibi doğal özelliği olan malzemeler tercih edilmiş olması evi daha sıcak daha samimi bir yaşam alanı haline getirmiş. Yemek masası şeklinde cam yüzeye sahip yuvarlak bir masa tercih edilerek evin genel dekorasyonunun daha aydınlık olması sağlanmış. Evin içerisinde çeşitli akımlara ait mobilya örneklerini bir arada görebilirsiniz. Bu mobilyalar evin daha görsel ve daha şık olmasını sağlamış.

Yatak odası

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Yatak Odası
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

Yatak odasına geldiğinizde çok rahat bir şekilde, belirli bir stile dayalı olarak beyaz tonların ağırlıklı olarak kullanılması ile şık ve sade bir şekilde dekore edilmiş.Kahve rengi ahşap döşemeler duvar rengi ile yakın tonlara sahip olduğu için yatak odası çok uyumlu bir dekorasyona sahip olmuş. Ebeveyn banyosuna açılan kısım özel renkli taşlarla süslenerek yatak odasını görselliği iki kat artırılmış.

Banyo

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Banyo
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

Yatak odası içerisinde yer alan ebeveyn banyosu özel renklere sahip fayanslar ile kaplanmış ve bu renklere uygun sarkıtma aydınlatma ile görselliği pekiştirilmiş. Banyo normal tasarımlardan farklı olarak kavisli bir tasarımda yapılmış ve banyo mobilyaları da bu geometriye uygun bir şekilde tercih edilerek uyum sağlanmış. Zemin kaplama malzemeleri de mobilya renklerine uyumlu seçildiği için banyo göz alıcı bir güzelliğe kavuşturulmuş.

Estetik ve şıklık

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Banyo
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

Renkli fayanslar ev içerisinde banyo dışında farklı alanlarda da kullanılmış. Siyah zemin üzerine beyaz küçük fayanslar yerleştirilerek estetik ve şık bir duvar kaplaması yapılmış. Orjinal çini gibi görünen ancak kendine özgü  olan bu fayanslar beyaz duvarlar arasında çok zevkli görünüyor.

Orijinal mobilyalar

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Yatak Odası
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

Yatak odasında olduğu gibi evin diğer bölümlerinde de orijinal mobilyalar tercih edilmiş.  Rahat bir yatak karşısında konforlu ve estetik bir yatak dolabı şeklinde kullanılan çok çekmeceli konsol yatak odasında ihtiyaç duyulan muhafaza ve depolama alanlarını sağlıyor. aynı zamanda orjinal ve özgün mobilyalar olması ile de yatak odasını daha şık ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Mükemmel uyum

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ Kolonyal Oturma Odası
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

Oturma odasına baktığınızda şaheser niteliğinde bir dekorasyon örneği görüyorsunuz. Mobilyaların ve renklerin birbirine olan uyumları sizi oturma odasına hayran bırakıyor. Bir taraftan yemek masası bir taraftan karakterize edilmiş mobilyaların bir biri ile çok uyumlu olması dekorasyonun görselliğini en üst seviyeye taşıyor.

Evinizde bahar esintisi yaşamanın yolları
Bu daire projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler