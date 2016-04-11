Renklerin romantizmi ile ışık saçan bir ev

İç tasarımcı mimar Juancho Gonzalez'in hayal dünyasının genişliğini görebilmek için çok farklı ve aykırı renklerin bir arada dans ettiği bu evi mutlaka incelemelisiniz. Geniş odaların ışık saçan bir dekorasyon ile şık ve zevkli bir şekilde nasıl dekore edildiğini görmek için evin özellikle iç kısımlarını detaylı bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Renk formlarının bir arada uyumlu bir şekilde kullanıldığı, temel oda bölmelerinin ortadan kaldırılarak geniş yaşam alanları oluşturulduğu, işlevsel ve fonksiyonel bir ev dekorasyonu ile ilgili tüm püf noktaları bu ev dekorasyonunda bulabilirsiniz. Mobilya seçimlerinin evin genel dekorasyon ruhu ile uyumlu ve renk uyumu çerçevesinde yapılarak sıcak, samimi, rengarenk ve insanı ferahlatan bir dekorasyon yapılmış. Ayrıca romantizm düşünülerek banyo ve yatak odasında özel bir tasarım ve renk seçimine gidilmiş, aranılan zevkli ve samimi yaşam ruhu bu alanlarda oluşturulmuş. Bu evin projesi baştan sona dikkatli bir şekilde hazırlanmış ve uygulama aşamasında ev sahiplerinin fikirlerine başvurularak işlevsel bir dekorasyon yapılmış.