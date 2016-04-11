Renklerin romantizmi ile ışık saçan bir ev

İç tasarımcı mimar Juancho Gonzalez'in hayal dünyasının genişliğini görebilmek için çok farklı ve aykırı renklerin bir arada dans ettiği bu evi mutlaka incelemelisiniz. Geniş odaların ışık saçan bir dekorasyon ile şık ve zevkli bir şekilde nasıl dekore edildiğini görmek için evin özellikle iç kısımlarını detaylı bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Renk formlarının bir arada uyumlu bir şekilde kullanıldığı, temel oda bölmelerinin ortadan kaldırılarak geniş yaşam alanları oluşturulduğu, işlevsel ve fonksiyonel bir ev dekorasyonu ile ilgili tüm püf noktaları bu ev dekorasyonunda bulabilirsiniz. Mobilya seçimlerinin evin genel dekorasyon ruhu ile uyumlu ve renk uyumu çerçevesinde yapılarak sıcak, samimi, rengarenk ve insanı ferahlatan bir dekorasyon yapılmış. Ayrıca romantizm düşünülerek banyo ve yatak odasında özel bir tasarım ve renk seçimine gidilmiş, aranılan zevkli ve samimi yaşam ruhu bu alanlarda oluşturulmuş. Bu evin projesi baştan sona dikkatli bir şekilde hazırlanmış ve uygulama aşamasında ev sahiplerinin fikirlerine başvurularak işlevsel bir dekorasyon yapılmış.
Ev sahibi Agustine tarafından bir barış cenneti olması istenilen ev, krem, bej, kahverenginin pastel renkler ile uyumlu bir şekilde kullanılmış olması, kadife ve ahşap gibi doğal özelliği olan malzemeler tercih edilmiş olması evi daha sıcak daha samimi bir yaşam alanı haline getirmiş. Yemek masası şeklinde cam yüzeye sahip yuvarlak bir masa tercih edilerek evin genel dekorasyonunun daha aydınlık olması sağlanmış. Evin içerisinde çeşitli akımlara ait mobilya örneklerini bir arada görebilirsiniz. Bu mobilyalar evin daha görsel ve daha şık olmasını sağlamış.
Yatak odasına geldiğinizde çok rahat bir şekilde, belirli bir stile dayalı olarak beyaz tonların ağırlıklı olarak kullanılması ile şık ve sade bir şekilde dekore edilmiş.Kahve rengi ahşap döşemeler duvar rengi ile yakın tonlara sahip olduğu için yatak odası çok uyumlu bir dekorasyona sahip olmuş. Ebeveyn banyosuna açılan kısım özel renkli taşlarla süslenerek yatak odasını görselliği iki kat artırılmış.
Yatak odası içerisinde yer alan ebeveyn banyosu özel renklere sahip fayanslar ile kaplanmış ve bu renklere uygun sarkıtma aydınlatma ile görselliği pekiştirilmiş. Banyo normal tasarımlardan farklı olarak kavisli bir tasarımda yapılmış ve banyo mobilyaları da bu geometriye uygun bir şekilde tercih edilerek uyum sağlanmış. Zemin kaplama malzemeleri de mobilya renklerine uyumlu seçildiği için banyo göz alıcı bir güzelliğe kavuşturulmuş.
Renkli fayanslar ev içerisinde banyo dışında farklı alanlarda da kullanılmış. Siyah zemin üzerine beyaz küçük fayanslar yerleştirilerek estetik ve şık bir duvar kaplaması yapılmış. Orjinal çini gibi görünen ancak kendine özgü olan bu fayanslar beyaz duvarlar arasında çok zevkli görünüyor.
Yatak odasında olduğu gibi evin diğer bölümlerinde de orijinal mobilyalar tercih edilmiş. Rahat bir yatak karşısında konforlu ve estetik bir yatak dolabı şeklinde kullanılan çok çekmeceli konsol yatak odasında ihtiyaç duyulan muhafaza ve depolama alanlarını sağlıyor. aynı zamanda orjinal ve özgün mobilyalar olması ile de yatak odasını daha şık ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.
Oturma odasına baktığınızda şaheser niteliğinde bir dekorasyon örneği görüyorsunuz. Mobilyaların ve renklerin birbirine olan uyumları sizi oturma odasına hayran bırakıyor. Bir taraftan yemek masası bir taraftan karakterize edilmiş mobilyaların bir biri ile çok uyumlu olması dekorasyonun görselliğini en üst seviyeye taşıyor.