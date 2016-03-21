Kendin Yap (DIY – Do It Yourself) uygulamaları birçoğumuzu üretken olmak, elimizdeki eski eşyaları değerlendirmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya teşvik ediyor, çok da iyi oluyor. Zaten DIY aslında kültürümüze ve alışkanlıklarımıza çok uzak bir kavram değil. Tüketim çılgınlığı her ne kadar ülkemizde de aşırı boyutlara ulaştıysa da, anne babalarımızda gördüğümüz bir disiplinle, evde kendi başımıza bir şeyler üretme ve/veya onarma fikrine yabancı değiliz. Evde ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ya da örmeye kadar, evde anne ve babalarımızın kendi başlarına uyguladıkları, bunu için bir profesyonel (elektrik ustası, tesisatçı, marangoz vs.) tutulmayan ya da bitmiş ürünü direkt satın alma yerine uygun malzemeler ile kendileri tarafından imal edilen tüm çalışmaları DIY olarak adlandırabiliriz.
Batı dünyasında günümüz politik ve ekonomik yapısının dışına çıkmak isteyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen Kendin Yap çalışmalarında, maliyet genelde satın alınan bir ürüne göre çok daha makul olur. Üstelik, bu çalışmalar, piyasada bulamadığınız özel ürünleri tam olarak kendi arzu ettiğiniz şekilde yapma imkanı veriyor. Ayrıca, insanda bir işi kendi başına tamamlamış olmanın verdiği, başarı duygusu gibi iyi hisler uyandırıyor… Tabi işin altından kalkabilirsek. İnternette gördüğümüz birçok çalışmanın göründüğünden çok daha zor olabileceğini unutmamamız lazım. Deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen bir projeyi bizim ilk denememizde aynı şekilde uygulayamayabileceğimiz gerçeğini aklımızın bir köşesinde tutmamız şart. Aksi takdirde giriştiğimiz bir işi bitiremeyiz ve bu hem moral bozukluğu yaratır hem de elde etmek istediğimiz ürüne ulaşamamış oluruz.
Bugünkü yazımızda Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri inceledik. Yeni bir projeye girişmeden önce okumanız dileğiyle… Eğer daha önceden başarısızlıkla sonuçlanmış bir DIY deneyiminiz olduysa da, bu yazımız nerede hata yaptığınızı bulmanıza yardımcı olabilir.
Daha önce benzer bir çalışma yaptınız mı? Eliniz bu tür işlere yatkın mı? Büyük projelere girişmede önce mutlaka ufak tefek çalışmalar yaparak önce bir kendinizi tartın. Örneğin, homify dahil birçok dekorasyon sayfasında kendi başınıza yapabileceğiniz dev projeler bulunuyor; banyoya seramik karoları döşemek gibi! Önerimiz, tüm eski fayanslarınızı kırmadan önce bu işi hakikaten yapıp yapamayacağınızdan emin olun! Belki ufak bir alanda deneme yapmak işin tabiatını anlama açısından faydalı olabilir.
İnternette ya da televizyon programlarında gördüğümüz, uygulayıcısı tarafından kolayca gerçekleştirilen projeler her zaman o kadar da kolay olmayabilir! Öncelikle unutmayın ki, yayınlanmış olan proje büyük olasılıkla daha önce defalarca denenmiş ve nihayet kusursuz hale getirilmiş olan bir proje. Yani büyük olasılıkla, işin arkasında bizim görmediğimiz bir sürü başarısız örnek de bulunuyor. Üstelik bu tür projeleri televizyonda ya da internet bloglarında yayınlayan kişiler artık bu işin uzmanı olmuş, benzer işleri defalarca kez yapmış insanlar. Dolayısıyla gördüğünüz ve çok kolay olduğu iddia edilen her uygulama öyle çok da kolay olmayabilir.
Hiçbir büyük iş şipşak ve ucuza gerçekleşmez. Özellikle tadilat tarzı büyük projeler oldukça uzun zaman alabilir, üstelik hiç beklemedik masraflar da çıkarabilir. Kullanacağınız malzemeler, bu malzemeleri kullanmak için ihtiyacınız olacak alet edevat ya da yapabileceğiniz hataları telafi etmek ilk tahmininizin çok üzerinde bir zaman ve para kaybına neden olabilir. Bu kayıplar da moralinizin bozulmasına ve başarısızlık duygusuna sebebiyet verebilir. Bu konuda size verebileceğimiz iki tavsiye var: Öncelikle işi hafife alıp azımsamayın.
Hemen yaparım, kolayca ve ucuza gerçekleştiririm türü düşünceler işe başlamak için iyi bir motivasyon gibi görünse de işin devamını getirebilmek adına çok faydalı olmayabilirler. İyimser olmak elbette iyi bir özellik ancak iyimser olurken ipin ucunu kaçırmayın. :) Gerçekçi olmaya gayret edin. Bir diğer tavsiyemiz ise, eğer işler yolunda gitmezse moralinizi çok bozmayın, kısa süreli (asla uzun süreli değil!) aralar verin, kafanızı toparlayın ve makul, mantıklı bir programlama ile işe devam edin. Eğer kendi başınıza devam edecek gücü ve hevesi kendinizde bulamıyorsanız, yardım istemekten imtina etmeyin.
Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz proje büyükse, işi mutlaka küçük parçalara bölün ve adım adım ilerleyin. Parçalara böldüğünüz adımlar gerçekçi olsun, üzerinize fazla iş yıkmayın. Her bir adımı tamamlanmak ve yenisine geçmek hem projenizdeki gelişmeleri daha iyi görmenizi sağlar hem de tamamlanmış her adım hevesimizi artırır.
İşler yolunda gitmezse kendinize fazla yüklenmeyin. Herkesin farklı becerileri vardır, herkes el becerilerinde başarılı olmak zorunda değil. Bunun farkına varmanız işe giriştikten sonra gerçekleşebilir; üzülmeyin, bu dünyanın sonu değil, sizin için de başarısızlık değil, daha çok kendini tanıma. Ayrıca, unutmayın ki, kolayca gerçekleştiriliyormuş gibi görünen projelerin tamamı deneyimli insanlar tarafından, defalarca denenerek elde
Eğer işin bir noktasında tıkandıysanız, yardım aramaktan çekinmeyin. Aradığınız yardıma YouTube videolarından, homify sayfalarından, başka DIY bloglarından ulaşabilirsiniz. İnanın ki, sizinle aynı noktada takılmış, çeşitli yöntemler deneyerek sorunlarını çözmüş ve bunu diğer insanalar işe paylaşmaya can atan birçok DIY meraklısı var. Ayrıca, ailenizden ve arkadaşlarınızdan yardım da isteyebilirsiniz. İkinci bir çift göz ve el inanın tahmininizden çok daha faydalı olacaktır. Eğer bu önerileri denediniz ve hiçbirinden sonuç alamadıysanız, bu sefer profesyonel yardıma başvurabilirsiniz. Elinizdeki yarım yamalak kalmış DIY sehpanızı bir marangoza götürebilir, DIY lambanızda elektrikçinin yardımını alabilir, DIY koltuk kılıfınız için semtinizde bulunan terziden yardım isteyebilirsiniz, utanılacak bir şey yok! Yarım kalmış iş insanın omuzlarında yük gibidir, bu yükü taşımayın!
Fotoğraftaki örnekte Garden Mobilya tarafından yapılmış paletten bir sehpa örneği görüyoruz. ’Paletlerle ne tip mobilyalar yapabilirim?’ başlıklı yazımızda paletten yapılan başka değişik mobilya türlerini görebilirsiniz.