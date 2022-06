Kendin Yap (DIY – Do It Yourself) uygulamaları birçoğumuzu üretken olmak, elimizdeki eski eşyaları değerlendirmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya teşvik ediyor, çok da iyi oluyor. Zaten DIY aslında kültürümüze ve alışkanlıklarımıza çok uzak bir kavram değil. Tüketim çılgınlığı her ne kadar ülkemizde de aşırı boyutlara ulaştıysa da, anne babalarımızda gördüğümüz bir disiplinle, evde kendi başımıza bir şeyler üretme ve/veya onarma fikrine yabancı değiliz. Evde ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ya da örmeye kadar, evde anne ve babalarımızın kendi başlarına uyguladıkları, bunu için bir profesyonel (elektrik ustası, tesisatçı, marangoz vs.) tutulmayan ya da bitmiş ürünü direkt satın alma yerine uygun malzemeler ile kendileri tarafından imal edilen tüm çalışmaları DIY olarak adlandırabiliriz.

Batı dünyasında günümüz politik ve ekonomik yapısının dışına çıkmak isteyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen Kendin Yap çalışmalarında, maliyet genelde satın alınan bir ürüne göre çok daha makul olur. Üstelik, bu çalışmalar, piyasada bulamadığınız özel ürünleri tam olarak kendi arzu ettiğiniz şekilde yapma imkanı veriyor. Ayrıca, insanda bir işi kendi başına tamamlamış olmanın verdiği, başarı duygusu gibi iyi hisler uyandırıyor… Tabi işin altından kalkabilirsek. İnternette gördüğümüz birçok çalışmanın göründüğünden çok daha zor olabileceğini unutmamamız lazım. Deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen bir projeyi bizim ilk denememizde aynı şekilde uygulayamayabileceğimiz gerçeğini aklımızın bir köşesinde tutmamız şart. Aksi takdirde giriştiğimiz bir işi bitiremeyiz ve bu hem moral bozukluğu yaratır hem de elde etmek istediğimiz ürüne ulaşamamış oluruz.

Bugünkü yazımızda Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri inceledik. Yeni bir projeye girişmeden önce okumanız dileğiyle… Eğer daha önceden başarısızlıkla sonuçlanmış bir DIY deneyiminiz olduysa da, bu yazımız nerede hata yaptığınızı bulmanıza yardımcı olabilir.