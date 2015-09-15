Duvara monte yatak modelleri ve ilham veren fikirler

Evlerimizi dekore ederken hangi stili uygulayacağımızı bilmek, nasıl bir atmosfer yaratmak istediğimize karar vermek gerekir. Kişiliğimizi yansıtacak, bireysel zevklerin ön planda olduğu mekanlardan biri yatak odalarıdır. Yatak odası mobilyaları, yatak modelleri veya aksesuarların belli tarzlarda ve zevklerde tercihi, dekorasyon stili hakkında ipucu verecektir. Genel bağlamıyla insanların güne ilk başladıkları mekanlar olarak kabul edilen yatak odaları, kişisel ihtiyaçları en iyi karşılar şekilde dizayn edilmesi, işlevsel nitelikler unutulmamalıdır. Öte yandan duvar zemininden yer döşemesine, mobilya ürünlerinden yatak modellerine her detay bireysel ruhu ve belirlenen stili izler. Kaliteli bir uykunun ilk adresi yatak odası dizaynı ve konfordur. Yatak modeli ise bu mevzuda oldukça önemli yer teşkil eder. Pratik kullanım olanakları sunan, işlevsel ve daha geniş yer açan ferah bir yatak odası her evin ihtiyacı olabilir. Bu yazımızda sizlere çok yönlü kullanım olanakları sunan duvara monte yatak ve yatak modelleri hakkında ilham veren fikirler üzerinde duracağız. Ayrıca Farklı stillerde yatak başlıkları modelleri yazımızda da sizin için pratik fikirler sunan başlık modellerini de inceleyebilirsiniz. Yatak odası günün üçte birini uyuyarak geçirdiğimiz alanlardan biridir ve bu alanda konfor oldukça önemlidir. Bilakis yatak modelleri için geniş yer açan ve duruma göre ihtiyacı karşılayan modeller de oldukça işlevsel görülür.
Hayatınızı kolaylaştırırken özellikle küçük alanlara nasıl sığacağını düşünenlere de alternatif yatak modelleri sunan tasarımlar oldukça kullanışlı bulunuyor. Günümüz teknolojisinde pratik çözümlerle çok amaçlı yatak odası mobilyaları ve yatak modellerini bulmanız mümkün. Akılcı çözümlerle tasarlanan duvara monte yatak ve yatak modelleri hakkında derlediğimiz ilham veren örnekleri sizin için incelemeye başlayabiliriz.
İki rengin hakim olduğu modern stil yatak odası dekorasyonunda pratik kullanım olanakları sağlaması bakımından duvara monte yatak modeli tercih edilmiş. İspanya'da bulunan Muebles Parchis Dormitorios Juveniles imzası taşıyan tasarım, şık ve işlevsel dizaynı ile dikkat çekiyor. Özellikle daha çok alana ihtiyaç bulunan ev veya yurtlarda akılcı çözümlerle kullanıma sunulabilir. Apaydınlık kırmızı beyaz bir yatak odası için, ahşabın renklendirilmesi modern bir yaklaşımla değerlendirilmiş.
Bir gencin gözünü açıp kapamasıyla yatak odasının değiştiğini görmesi pekala eğlenceli bir fikir olabilir. Gördüğünüz duvara monte yatak modeli istenildiğinde çalışma masasına dönüşerek hem alandan kazandırıyor, hem de akılcı çözümlerle kullanışlı hale geliyor. Ahşabın sıcak dokusuyla her eve uyum sağlayacak tasarım fazla yer kaplamadığı gibi, küçük odalar için de şahane çözümler sunuyor. Kitaplık ihtiyacını da bünyesinde barındıran tasarım Muebles Parchis Dormitorios Juveniles imzası taşıyor.
Yatağı kullandıktan sonra duvara yasladığınızda alandan kazandıran duvara monte yatak modelleri oldukça kullanışlı. Özellikle kardeşlerin bir arada yatmasına olanak veren tasarım, gri zemin renklerine bürünmüş, canlı renklerle estetiği ön plana çıkarılmış. Gri gibi nötr renklerin canlı renklere yer açtığını hatırlatalım. Modern stil ve gençlerin içini açabilecek bu dizayn, hem işlevsel hem de renkleri ile gözünüzü okşuyor. Öte yandan duvara dizayn edilmiş beyaz gri basamak modelini anımsatan tasarım, yataklar kaldırıldığında çalışma masasına dönecek şekilde çok amaçlı dizayn edilebilir.
Bir yatak odası dekorasyonu için dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer yaratmak önemlidir. Sadece renkleri ve sıcak ahşap materyalini kullanarak şık bir yatak odası modeli oluşturabilirsiniz. Özellikle katlanıldığında çalışma masasına dönen duvara monte yatak modeli ile işlevselliği ön planda tutmayı unutmayarak. Kullandıktan sonra masanızı sadece toplamayı unutmayın.
Duvara monte yatak modeli kullanmanın kolaylıkları ve işlevselliği bitmiyor. Hem alandan tasarruf etmenizi sağlarken, hem de farklı bünyeleri bir arada tutmaya yarıyor. Daha büyük dolapların kullanıldığı tasarımda eflatun renkleri odaya canlılık katıyor. Çalışma masasının istenildiğinde bulunduğu yerden çıkarılarak, farklı alanlarda da kullanılabileceğini unutmayın. Fakat zaten yeni bir yer ve alan açmanıza gerek kalmayacak akılcı bir dizayn.
Gri gibi nötr renklerle, turuncu gibi canlı renkleri bir arada kullanan yatak odası modeli. Eğer turuncu rengi kullanılmasaydı, soğuk atmosferiyle dikkati çeken bir yatak odasına dönüşecekken, sıcak renklere de yer verilmiş. Kitaplık, raflar, yatak dolabı, çalışma masası ve sürgülü sistemle monte edilmiş yatak modelini küçük bir alana sığdırmanın en akılcı yöntemlerinden biri. Özellikle günümüz teknolojisinin modern ve işlevsel kullanım olanaklarından faydalanmak isteyenler için. Çok amaçlı kullanım fırsatları veren tasarımlarla ilgilenenler için buradan diğer duvara monte yatak modellerini incelemelerini tavsiye ederiz.
İhtiyaç dahilinde daha fazla yer açmak için pratik fikirlerle tasarlanan yatak modellerine gereksinim duyuyoruz. Şık bir duvar dekoru olarak kara tahta modelini anımsatan tasarım gençlerin ve çocukların ilgisini çekiyor. Çocuk sahibiyseniz ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız bu gibi fikirlere açık olmalı, daha eğlenceli bir yatak odası modeli tasarlayabilirsiniz. Elbette istenildiğinde ekstra yatak modeline dönüşen duvara monte yatak dahilinde, akılcı bir dizayn unsuru yakalanmış. Mor lake dolap ve çekmece kapaklarının öne çıktığı yatak odası modeli Muebles Parchis Dormitorios Juveniles imzası taşıyor.
Birleştirildiğinde çift kişilik yatak modeline dönüşebilecek yatak modelleri, pratik bir compact ranza serisinden ibaret. Akılcı çözümlerle tasarlanan yatak modelleri gençlerin ve çocukların yüksek oranda ilgisini çekiyor. Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran tasarımıyla compact ranza serisi, yatak modelleri ve yatak dolabı işlevlerini bir arada gören bir tasarımı sizlere sunuyor. Çocuk sahibi olanlar ya da çocuk yapmayı düşünenler için hem işlevsel hem pratik çok yönlü bir tasarım.
Küçük alanlar için akılcı çözümler sunarken, mekanı olduğundan daha geniş ve ferah gösterecek açık renk tonları, beyaz renk tercih edilmiş. Sadeliğin ve zarafeti bir arada sunan tasarım, kullanışlı ve pratik basamakları kullanarak zeminden yer kazanmanıza yardımcı oluyor. Bünyesinde çok amaçlı hizmetleri bir arada sunan ranza alternatifi aradığınız niteliklerde olabilir.
Pembe tonlara yatak başlığıyla göze hitap eden yatak modeli genç ve çocuk odası modellerinden biri. Özelikle gençlerin ihtiyaçlarını muntazam şekilde karşılayacak şekilde dizayn edilmiş mobilya ürünlerinde, yata odası modeli her zevke hitap ediyor. Klasik çizgilerini sade bir dille sürdüren yatak odası, naif pembe çizgisini mobilya ürünlerinde ve naif dizaynında sürdürüyor. Gözlerinizi alacak, rahat ve kaliteli bir uyu çekebileceğiniz şık bir yatak odası modeli.
Bir buçuk kişilik yatağın bulunduğu yatak odası modeli, özellikle yatakta daha geniş yer arayanlar için dizayn edilmiş. Kollarını bacaklarını yayarak yatan gençleri tek kişilik yatağa mahkum etmeye elbette gerek yok. Konfor sunan yatak odası modelinde pastel renk tonlarında duvar zemini kaplaması naif bir hava katıyor. Öte yandan ahşabın ağırlıklı kullanıldığı mobilya ve yatak modelinde uyum ve ahengi yakalayabiliyorsunuz. Renkli halı ve perdelerin kullanıldığı yatak odasına, sizler de odanın ahengini yakalayan ya da aykırı tonlarda nevresimlerle destekleyebilirsiniz.