İdeal bir giyinme odası nasıl olmalı?

Hemen hemen hepimiz hayatımızda bir kez televizyondan veya dergilerden zengin ve ünlü kişilerin şatafatlı evlerini görmüşüzdür. Banyo ve yatak odası sayılamayacak kadar çok olabilen bu evlerde en etkileyici alanlardan birisi de giyinme odalarıdır. İmrenerek izlediğimiz bu evlere sahip olamasak da bugün yeni dairelerin çoğunda küçük veya büyük giyinme odası bulunabiliyor. Elbette hala bir çoğumuzun evinde giysi odası yok, ancak bir gün taşınmayı veya nispeten daha büyük bir eve geçmeyi düşünürseniz hayalini kurduğunuz giysi odasını mükemmel bir şekilde tasarlamanız için size giysi odalarında olması gereken unsurları derledik. Şimdi sırasıyla başlıkları okuyarak ideal bir giysi odası nasıl olur sorusunun cevabını arayalım.
Bir giyinme odasının sahip olabileceği en büyük avantajlardan biri hiç şüphesiz geniş ve havadar olmasıdır. Böylece kıyafetlerinizi giyinip çıkarırken dar alan yüzünden kaynaklanan itiş kakışı yaşamazsınız. Üstelik yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlerde ne giyeceğimize daha da fazla titizleniriz. Dolayısıyla bazen ne giyeceğimizi seçmek saatleri bulabilir. Küçük ve kapalı bir alanda uzun vakitler harcadığınızı düşünsenize? Bilhassa kapalı alan fobisi olanlar için hiç de keyifli olmayacağı malum. Bu sebeple her ne olursa olsun geniş bir olan giyinme odalarının avantajıdır. Geniş alan demek aynı zamanda büyük dolap demektir. Mekan büyüdükçe daha fazla kıyafet yerleştirebileceğiniz dolaplar yerleştirebilirsiniz. Küçük dolap deyince ise kişinin gözünde bir sürü giysinin tıklım tıkış doldurulduğu bir manzara canlanır. Her ne kadar giyinme odanız ferah ve havadar da olsa atmosferi daha da geniş hale getirmek için giysi dolaplarını kapaksız olan modellerini tercih etmelisiniz. Bu sayede ne giymek istediğinize karar verirken kıyafetlerinizi bir sergi gibi apaçık görebilir, bu da size zaman açısından avantaj olarak döner. Sizin için seçtiğimiz örnek giyinme odası fotoğrafına göz atalım. Odanın tam ortasında geniş bir aralık ve yatak odası manzarası görülmekte. Bu iki oda geçişi arasında kapı tercih edilmemiş. Giyinme odasının tüm duvarları zeminden tavana dek raf ve dolaplarla bezenerek mevcut alanın her bir köşesi akıllıca değerlendirilmiş.
Her insanın bir alışveriş konusunda zaafı vardır. Bu zaaf bazı insanlar için ayakkabılar olabilir. Kimi ayakkabıların kıyafetlerden bile daha masraflı olduğu düşünülürse bir yığın para ödeyip satın aldığınız ayakkabıları en iyi şekilde muhafaza etmek isterseniz. Özellikle çok sayıda ayakkabı sahibi biriyseniz giyinme odanızda ayakkabılarınız için yer ayırmalısınız. Tasarımcılar da benzer bir fikri düşünmüş olacaklar ki bugün pek çok giysi odası dekorasyonunda ayakkabılar için özel bölümler mevcut. Bu sayede epey para harcayıp üstüne titizlendiğiniz ayakkabılarınızı güzel bir şekilde sergileyebiliyorsunuz. Elbette ayakkabı düşkünlüğü olmayanlar için de giysi dolaplarında ayakkabılara özel çekmeceli veya açık raflar bulunabiliyor. Özellikle çekmeceli olanlar küçük giysi odaları için idealdir diyebiliriz. Sizin için seçtiğimiz örnek tasarımda ahşap ve aydınlık yatak odasının arka bölümünde giyinme odasını görmekteyiz. Bu örnekte de kapı tercih edilmemiş. Giysiler bir duvara sıralanmış, ortada ışıklı büyük bir ayna bulunuyor. Bir duvar boyu ise tamamen ayakkabılara ayrılmış. Bilhassa ayakkabı zaafı olanlar için son derece kullanışlı.
İdeal bir giyinme odasının en büyük artılarından biri bütünüyle organize halde olmasıdır. Soyunma odalarında giysiler, ayakkabılar, çantalar ve diğer kişisel giyim eşyalarının her biri için özel bir alan tahsis edilmiştir ve hepsinin yeri bellidir. Zaten giysi, ayakkabı gibi giyim eşyaları bir arada yerleştirilmez, dolayısıyla dağınık biri dahi olsanız bunları ayrı ayrı yerleştirirsiniz. Ancak giysi odalarında takılar, küçük süs eşyaları gibi belli bir yeri olmayan ve odayı dağınık, karmaşık gösteren nesneler bulunabilir. Giysi odanızın tamamen organize ve düzenli görünmesini istiyorsanız bu soruna da çözüm üretmelisiniz. Bu sorunu halletmenin en pratik yolu küçük nesneler için sepet veya kutu kullanmaktır. Giysi odanızda en üst raflara bu kutu veya sepetleri yerleştirerek bir tema da oluşturabilirsiniz. Bu sayede takılar, kemerler, eşarplar gibi kişisel eşyalarınızı da bir düzene oturtmuş olursunuz.
Giyinme odasının en önemli eşyalarından birisi de aynalardır. Ayna önemlidir çünkü giyinip kuşanıp evden çıkmadan önce son bir kez kendinizi değerlendirmeniz için fırsat sunar. Dolayısıyla her evde en az bir adet ayna bulunur. Özellikle kıyafetlerin sürekli giyinip çıkarıldığı soyunma odasında ayna olmazsa olmaz. Elbette ayna satın alırken en doğru modeli almaya özen göstermeliyiz. Bir ayna satın alırken aklınızda bulundurmanız gereken kriterler şunlardır: boyut, konumlandırma ve ışık. Aydınlatmanın nasıl olacağını da düşünmek zorundasınız çünkü ayna odada mutlaka ışık alan bir noktaya yerleştirilmeli. Eğer yeterince alanınız varsa iki adet ayna da kullanabilirsiniz. Son olarak ışığın aynanın arkasında kalmadığından emin olup buna göre bir yere yerleştirdikten sonra nasıl göründüğünüze bakabilirsiniz. Örnek olarak seçtiğimiz fotoğrafta odada ayna yerleştirmek için ayrıca bir alan açılmayıp sürgülü dolap kapılarının aynalı olarak tasarlandığını görüyoruz. bu oldukça akıllıca bir fikir. Çünkü hem küçük odalar için bir hayli pratik hem de giyinme odasında çok fazla olsun istiyorsanız uygulayabileceğiniz en iyi yöntem.
Giyinme odası tasarımının genelde çok üzerinde durulmayan ancak en az diğer başlıklar kadar önemli bir diğer faktörü iyi aydınlatılmalıdır. Giyinme odalarında aydınlatma unsurunun iki önemli işlevi vardır; ışık sayesinde giyinme ve son bir kez nasıl göründüğünün gözden geçirilmesi amacıyla fonksiyonel ışık sağlamak ve bunun yanı sıra ferah ve geniş bir atmosfer yaratmak. Bu iki işlevi de başarıyla yerine getiren yeterli aydınlatma planı oluşturmak zor olabilir. Ancak yine de görünüşünüzü gözden geçirmek için aynaya yakın duran lokal ışıklar ile mekanı aydınlatan sarkıt, avize gibi genel ışıklandırmayı değerlendirebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğrafta ise farklı bir fikir uygulanarak genel aydınlatma yerine giysilere göre konumlanmış spot ışıklar tercih edilmiş. Bu sayede her bir kıyafet dikkatlerden kaçmayacak şekilde odak noktasında konumlanmış oluyor.
Fotoğraftaki giyinme odası Voltaj Tasarım'a aittir.
Son olarak giyinme odalarının bir diğer eşyası olan koltuk veya sandalyelere geldik. Bazı insanlar gereklilik olduğunu düşünmeyebilir. Hatta giyinme odası yeterince geniş değilse zaten ek bir boşluk bırakılmaz bu mobilya için. Ancak ayakkabı ve çorap giyerken yahut tırnaklarınızı boyadığınızda oturacak bir alana ihtiyaç duyarsınız. Bunun dışında giyinme odasının da kendine hasta bir dekorasyonu ve estetiği vardır. Dolayısıyla oturmak için satın alacağınız bir koltuk veya sandalye estetik olarak mekanın dekorasyonuna şıklık katabilir. İpek kumaşlı lüks bir sandalye veya kadife puf koltuk giyinme odanızı çok daha güzelleştirecektir. Tüm bunlar dışında giyinme odasında çok vakit harcayan biriyseniz küçük molalar vermek için de bir oturma alanı işinize yarayacaktır. Örnek resimde her iki tarafında dolap, orta kısmında ise bir makyaj masası bulunan bir giyinme odası dizaynı görmekteyiz. Her ne kadar makyaj masasının bir sandalyesi olsa da aynanın karşısına gelen rengarenk desenli konforlu koltuk bu alanda dinlemek ve keyifli vakit geçirebilmek için ideal bir seçim.
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