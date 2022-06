İdeal bir giyinme odası nasıl olmalı?

Bir giyinme odasının sahip olabileceği en büyük avantajlardan biri hiç şüphesiz geniş ve havadar olmasıdır. Böylece kıyafetlerinizi giyinip çıkarırken dar alan yüzünden kaynaklanan itiş kakışı yaşamazsınız. Üstelik yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlerde ne giyeceğimize daha da fazla titizleniriz. Dolayısıyla bazen ne giyeceğimizi seçmek saatleri bulabilir. Küçük ve kapalı bir alanda uzun vakitler harcadığınızı düşünsenize? Bilhassa kapalı alan fobisi olanlar için hiç de keyifli olmayacağı malum. Bu sebeple her ne olursa olsun geniş bir olan giyinme odalarının avantajıdır. Geniş alan demek aynı zamanda büyük dolap demektir. Mekan büyüdükçe daha fazla kıyafet yerleştirebileceğiniz dolaplar yerleştirebilirsiniz. Küçük dolap deyince ise kişinin gözünde bir sürü giysinin tıklım tıkış doldurulduğu bir manzara canlanır. Her ne kadar giyinme odanız ferah ve havadar da olsa atmosferi daha da geniş hale getirmek için giysi dolaplarını kapaksız olan modellerini tercih etmelisiniz. Bu sayede ne giymek istediğinize karar verirken kıyafetlerinizi bir sergi gibi apaçık görebilir, bu da size zaman açısından avantaj olarak döner. Sizin için seçtiğimiz örnek giyinme odası fotoğrafına göz atalım. Odanın tam ortasında geniş bir aralık ve yatak odası manzarası görülmekte. Bu iki oda geçişi arasında kapı tercih edilmemiş. Giyinme odasının tüm duvarları zeminden tavana dek raf ve dolaplarla bezenerek mevcut alanın her bir köşesi akıllıca değerlendirilmiş.