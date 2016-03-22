Kişilik testi: Kaktüs saksısı seçiminize göre nasıl bir insansınız?

Spritüel liderlere ve şifacılara göre her bir insan doğadaki bir çiçeğe benzermiş. Farklı kişilik özellikleri, farklı huylar, kişinin kendine has tabiatı farklı çiçekleri ifade edermiş. Biz ise bugünkü yazımızda kaktüs ve kaktüs sunumu şekline göre kişiliğinizi analiz edeceğiz! Bu dikenli ancak dayanıklı bitkiler bazen dünyanın en güzel, en renkli çiçeklerini açarlar. İnsanlar da çoğunlukla kendini korumak için zırhlarını kuşanmış olsalar da, doğru ortamda doğru bir çevreye sahip olduklarında tüm yaratıcılıklarını ortaya koyar, en güzel ancak en narin ve kırılgan yanları ortaya çıkarırlarmış. Demek hepimiz birer kaktüsüz! :) Bakalım kaktüslerimizi sunum şeklimize, yani kaktüs saksılarımıza göre nasıl insanlarız?