Kişilik testi: Kaktüs saksısı seçiminize göre nasıl bir insansınız?

Spritüel liderlere ve şifacılara göre her bir insan doğadaki bir çiçeğe benzermiş. Farklı kişilik özellikleri, farklı huylar, kişinin kendine has tabiatı farklı çiçekleri ifade edermiş. Biz ise bugünkü yazımızda kaktüs ve kaktüs sunumu şekline göre kişiliğinizi analiz edeceğiz! Bu dikenli ancak dayanıklı bitkiler bazen dünyanın en güzel, en renkli çiçeklerini açarlar. İnsanlar da çoğunlukla kendini korumak için zırhlarını kuşanmış olsalar da, doğru ortamda doğru bir çevreye sahip olduklarında tüm yaratıcılıklarını ortaya koyar, en güzel ancak en narin ve kırılgan yanları ortaya çıkarırlarmış. Demek hepimiz birer kaktüsüz! :) Bakalım kaktüslerimizi sunum şeklimize, yani kaktüs saksılarımıza göre nasıl insanlarız?
Kaktüslerini rengarenk saksılara ekmeyi seven insanlar insanlarla iletişim halinde olmayı seven, stratejik düşünme becerisine sahip, sezgisel ve deneysel, dışa dönük kimselerdir. Olumlu ortamda, diğerlerini olumlu davranışa çekmek için olumlu davranışı benimserler. İkna edicidirler. Beğenilmek, sevilmek isterler. Etkileyici, arkadaş canlısı, konuşkan, rahat iletişim kuran, yapıcı, iyimser, insan odaklı, eğlenceli insanlardır. Duygusaldırlar ve duygularına göre karar verirler. Yardımsever yapıya sahiplerdir. Beğenilmek, onaylanmak isterler. Hareketlidirler, bonkördürler, güvenirdirler. Ve kesinlikle diğer insanları motive edici bir karaktere sahiplerdir.
Kaktüslerini sergilemek için birbirinden güzel, trendy teraryumları tercih eden kişiler dominant yapıya sahip, öncü, güçlü olmayı seven, sosyal, duygusal ve dışa dönük kimselerdir. Zorlayıcı ortamda, ortama egemen olmayı benimserler. Zorluklara rağmen başarmayı severler. Bu tür kişiler başarır, ödül ister ve kendini ortamlarda kabul ettirir. Dediğim dedik bir yapıya sahip olabilirler. Motive edici, itici/öncü güce sahip, rekabeti seven, güçlü, sorgulayıcı kimselerdir. En belirgin özelliklerinden biri direkt ve dobra olmalarıdır. İşi başlatan, meydan okuyan, sorunları çözme becerisine sahip, hedefe kilitlenebilen yapıdadırlar. Acelecilik huyları vardır. Bütünü görür, detaydan hoşlanmazlar. Kontrol, başarı ve sonuç severler.
Teraryumlar hakkında daha detaylı bilgi için ’Teraryum: İç mekanları canlandıracak mini bahçeler!’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Bahçede, geniş saksılar içinde kaktüs sergilemeyi tercih edenler sadık, planlamacı, barış isteyen, organize, operasyonel, özgür ruhlu, insandan ziyade doğaya dönük kimselerdir. Özgür ruhları onları havai yapmaz. Kendi içinde istikrarlı ve destekleyici yapıya sahiplerdir. Kesinlikle iyi birer dinleyicidirler, çünkü oldukça sabırlı kimselerdir. Sadık ve uyumlu bir yapıları vardır, güven verirler. Bilinçli, samimi, bazen ısrarcı, sevecen ve şefkatlidir. Başkalarının kurallarına ve statükoya karşı çıksalar da kendilerine has prensiplerine çok önem verirler. Kafa dengi insanlar bulurlar ise takıma uyumlu ve arkadaş canlısı olurlar ancak hoşlanmadıkları bir ortamda hoşlanmadıkları insanlar ile asla bir arada duramazlar. Küçük gruplarda sıkı dostluklar kurarlar. Kolay kızmaz, yatıştırıcı ve sakinleştiricidirler ancak yerine göre kindar olabilirler. Ani değişiklik sevmezler, rutine dayanıklıldırlar.
Siyah ve beyaz kaktüs saksılarını tercih edenler ciddi, kurallara bağlı, analiz eden, mantıksal, bir miktar içe dönük kimselerdir. Kurallara ve düzene uyumludur, çatışmayı sevmeyen, mükemmeliyetçi yapıda, teknik ve analitik, uyumlu, dikkatli, sistemli, kurallara bağlı, mantıklı yapıya sahiplerdir. Kolay güvenmezler: Kabul, onay ister, tekrar tekrar sorar, geri planda kalmayı tercih eder, tedbirli, bazen tutucu davranış sergileyebilen kişilikleri vardır. Çatışma sevmezler. Kabullenir, yanlış yapmaktan çekinirler. Kararı başkasına bırakmayı tercih ederler. İletişim sırasında uyumludurlar. Sorunlu ortamda, yanlış yapmaktan kaçan davranışı benimser ve çatışmaları sevmezler. Hiç kimseyle ters düşmek istemezler. İçine kapanıklardır ve düşündüklerini her zaman açık açık söylemezler. Sorunlu kişilerden, yüzleşmelerden ve problemli ortamlardan kaçarlar. Sadece kurallara uyulmasını sağlamak için çatışabilir, kurallar hep öndedir. Başkalarının hatalarını hemen fark ederler ancak bu hatalar büyük zararlara yol açmayacaksa seslerini çıkarmazlar. Rüzgârın nereden estiğini görmeden harekete geçmez, karar vermezler, son derece temkinli insanlardır.
Fotoğrafta Rigby & Mac tasarımı harika kaktüs saksıları görüyoruz.
Koyu renkli ve metal görünümlü saksıları kombine etmeyi tercih eden kaktüsseverler takım insanıdır, takım içinde samimi tavırlarıyla uzlaşma ortamını kuvvetlendirirler. Kuralların korunmasını, kuralların belli olmasını, samimi ortamları, takdir edilmeyi, çatışma ve tartışma ortamlarından uzak olayı isterler. Kendi yaptıklarının grup içine faydalı olduğunu görebilirlerse çok iyi motive olurlar. Bu tür insanlar kendisi ile aynı becerideki ve uzmanlıkta kişilerle, samimi ortamda çalıştırılmalı, görev tanımı verilmeli, yaratıcılığı cesaretlendirmelidir. Güvenin, güvencenin yitirilmesinden rahatsız olurlar. Ortamın değişmesine direnç gösterir. Bir miktar kinci bir yapıya sahip olabilirler, zira yapılanları unutmazlar. Önceliklerini belirlemekte zorluk yaşayabilir ve eleştirilmekten hoşlanmazlar.
Arkadaş canlısı ve uyumlu insanlardır. Hislerini belli etmezler, son derece kontrollülerdir. Dürüstlüğe önem verir. Sürprizlerden hoşlanmazlar. Alıngan ve kuruntulu davranabilir, hassas ve kırılgan olabilirler. Dost kabul ettiklerine karşı yardımseverdir. Çok iyi bir dinleyici olabilirler; yatıştırıcı ve sakinleştirici tiplerdir. Çalışırken sabırlılardır, rutin işlerden sıkılmazlar. Destekleyici yapıya sahiplerdir, iyi bir takım üyesi olurlar. Değişimlerden hoşlanmazlar, değişime güvenmek ve ikna edilmek isterler. Sistemi çok iyi bilir ve uygularlar. İşi ile ilgili gerekli şeyleri çabuk öğrenir ve benimserler; aynen uygularlar, detayları atlamaz hatta geliştirirler. Bir konuda uzmanlaşmaya çok yatkındır. Hizmet ve destek birimlerinde çok başarılılardır. Çalıştığı yere güvenmek isterler. Güvenilir ve tutarlı ortam, mutlu ev ve iş yaşantısı, adım adım sorumluluk verilmesi, sunduğu hizmete, işine saygı duyulması, uzmanlık alanı dışında iş verilmemesi, her aşamada aferin denmesi, değişimlerde zaman verilmesi onları motive eder.
Farklı bir kaktüs sunumu olan askıları tercih edenler yeni ve değişik işlerle heyecanlanmayı, yükselebilme şansını, övülmeyi, göz önünde olmayı sever ve motive edici bulurlar. Yetki, güç, ünvan, ödül, direkt cevaplar, dolaysızlık, başarmak, başarılarının görülmesi onlar için önemlidir. Sonuç odaklılardır, hızlı karar alır. Kuralları ortamı sorgular, yetki kullanır, zor durumları idare eder ve problemleri çözerler. İyi bir organizatörlerdir, takımı yönlendirir, sorumluluk sahibi olurlar. Statükoyu, kural ve kanunları sorgular, gerekli gördüğü yerde değiştirmeye çalışırlar. Yenilikçilerdir, yeni yöntemler, yeni yollar arar, bulur, denerler. Kendini geliştirmek isterler. Arkada kalmaktan, inisiyatifi kaybetmekten rahatsız olurlar. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmek isterler, otoriteye karşı gelmeyi severler, zaman zaman tartışmacı olabilirler.