Duvar kağıtları ile şık dekorasyonun püf noktaları

Hepimiz evlerimizin daha yaşanabilir alanlar olmasını sağlamak için çabalarız. evimizi daha görsel bir hale getirmek, daha estetik ve daha şık bir şekilde dekore etmek için en etkili yöntemleri kullanır, en uygun bütçe ile zevkli bir şekilde evimizi dekore ederiz. Ev dekorasyonları içerisinde bize zorluk çıkaran alanlardan birisi de iç cephe duvarlarıdır. İç cephe duvarları dekorasyon bütünlüğü ile bakıldığında en az mobilyalar kadar önemli olur. Duvarın rengi, duvarın dekorasyonu, duvar süslemeleri gibi tüm unsurlar hem genel dekorasyonun ruhu ile bütünlük oluşturmalı hem de duvar bazında baktığınızda kendi içerisinde tutarlı bir güzelliğe sahip olmalıdır. Bütün bu özelliklere sahip olurken aynı zamanda bütçe olarak minimal bütçelere yapılabilmelidir. Bu nedenle duvar dekorasyonlarında dikkat edeceğiniz öncelikli durum duvar boyası yerine duvar kağıdı kullanmaktır. Duvar kağıtları istenilen renklerde ve desenlerde kolayca bulunabildiği için genel dekorasyon için dezavantaj oluşturmaz. Duvar dekorasyonlarında duvar kağıdı tercih ederken dikkat etmeniz gereken, duvar kağıdının daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlayan, evinizin görselliğini hem pekiştirecek hem de uzun süreli koruyacak püf noktalarına dikkat etmeniz gereklidir. Bu püf noktalarının başında duvar kağıdının kalitesi gelir. Duvar kağıtlarını her kalitede bulmak mümkündür. Bu nedenle bütçenize hitap eden kalite olarak orta kalite ve üzerindeki duvar kağıtlarını gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Bu sayede düşük kalitede ki bir duvar kağıdına nazaran 5 yıl daha uzun ömürlü olacak ve hem bütçenizi yormayacak hem de zaman ve emek kaybına yol açmayacaktır. Kalite olarak tercihe ettiğiniz duvar kağıdının renk ve desenleri kişiliğinize, tarzınıza, zevkinize uygun olmalıdır. Dekorasyon içerisinde ağırlıklı olarak kullanmak istediğiniz bir renk var ise duvar kağıtlarında bu renklerin çizgi desenlerde olması veya belirli bölgelerde kümeleşmiş şekilde bulunması dekorasyonunuzu tamamlayıcı bir unsur ile pekiştirmenizi, renk yoğunluğunun ve görselliğin ön plana çıkmasını sağlar. Bu nedenle duvar kağıdını düz renk tercih edip üzerine istediğiniz deseni yaptırmanız daha akıllıca olacaktır. renklerin ve desenlerin tercih edilip duvar kağıdının seçilmesinden sonra duvar kağıdının uygulanması ve muhafaza edilmesi işlemleri çok önemlidir. Duvar kağıtları duvar yüzeyine belirli kimyasal yapıştırıcılar ile, doğal selülozdan yapılmış yapıştırıcı ile yapıştırılmaktadır. Duvar kağıtlarının bazı türleri çıkartma şeklinde kendinden yapışkanlı olabildiği gibi yapıştırıcısız olarak da bulunur. Duvar yüzeyinde kabartı olmaması, duvar kağıdının altında hava kabarcığı bulunmaması ve uzun ömürlü olması için kendinden yapıştırıcılı olanları tercih etmek bütçeniz açısından daha mantıklı olacaktır. Uygulama aşamasında ise öncelikle duvar yüzeyi silinmeli ve tozlardan arındırılmalıdır. Tozlardan arındırılmış olan yüzey önce nemli bir bez ile silinmeli sonra kuru bir bez ile silinerek yapıştırma işlemine hazır hale getirilmelidir. Bu işlemlerden sonra kimyasal yapıştırıcı kullanacaksanız yapıştırıcıyı su akışkanlığına gelene kadar karıştırmanız ve sonrasında duvara bir fırça yardımı ile sürmeniz gereklidir. Su akışkanlığına gelmemiş olan yapıştırıcı ilerleyen süreçte topak topak olacak ve duvar kağıdının yüzeyinin pürüzlü olmasına neden olacaktır. Bu nedenle yapıştırıcının iyi bir şekilde karıştırılması gerekir. Duvar kağıdı duvara üst köşeden başlayarak uygulanmalıdır. Bu sayede boşluk bırakılmadan duvarın tamamı pürüzsüz bir şekilde kaplanır. Aksi durumda duvar yüzeyi pürüzlü kalabilir veya ek duvar kağıdı yapmanız gereken bölümler çirkin görünebilir. Bu nedenle üst köşeden başlayarak duvar kağıdını yapıştırmanız estetik bir görünüme sahip olmanızı sağlar. Duvar kağıdı üzerine çeşitli kalıplar ile süslemeler yapmak istediğinizde duvar kağıdına zarar vermemeye özen göstermeniz gereklidir. Duvar kağıtları bir noktadan hava almaya başladığında tün yüzey hava alacak ve duvar kağıdınız balon gibi hava dolu görünecek bir süre sonra da yerinden çıkacaktır. bu durum size ekstra maliyet ve emek kaybı olarak geri dönecektir. Duvar kağıdı uygulamalarından sonra duvar kağıdının ömrünü siz belirlersiniz. Duvar kağıdı bulunan odayı nemden arındırmak için düzenli havalandırmak, güneş görmesini sağlamak ve duvar kağıdının çizilmesini yırtılmasını önlemek sizin elinizde olduğundan duvar kağıdı ömrü de size bağlıdır. Bu nedenle hem uygulama aşamasında hem de uygulamadan sonra çok dikkatli davranmanız gereklidir. Duvar kağıdı uygulamaları için örnek duvar dekorasyonlarının yer aldığı homify estetik duvar kağıdı uygulamalarını inceleyerek eviniz için en ideal duvar kağıdı uygulamaları görebilir ve evinizin pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz.