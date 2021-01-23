Duvar sıvası nasıl yapılır: Kısa ve pratik duvar sıvama rehberi

Peki alçı nasıl yapılır? Sıva alçısı olarak yaygın biçimde kullanılan üç tip alçı vardır:

Perlitli Sıva Alçıları (kaba sıva 5 – 40 mm): Perlitli sıva ve harçlar ve yapı alçıları alçı taşının öğütülüp pişirilmesiyle elde edilen bina bölümlerinin fabrikasyon imalatı veya yerinde yapım işlerinde kullanılan ve çeşitli katkı maddeleri ihtiva eden yapı malzemesidir. Tuğla, briket, gazbeton ve benzeri yüzeylerde uygulanabilen, prizi ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış bir hazır sıva alçısıdır. Perlitli sıva alçısı; her türlü kagir yüzey üzerine yerinde dökülen betonda dahil, kaba ve gözenekli tavan ve duvar yüzeylerine ilk kat olarak uygulanır. Düşeyde 5 – 40 mm, yatay da 5 – 20 mm kalınlıkta yapılır. Son kat saten uygulaması için ideal astar oluşturur.

Saten Sıva Alçıları (ince sıva 0,3 – 1 mm): Saten alçı nasıl yapılır? / İç mekanlar için son kat alçı karışımıdır. Saten perdah alçısı; alçı levha, kaba sıva, alçı sıva ile kaplanmış duvarlar, brüt beton yüzeyler ve kirli boyanmış yüzeylere uygulanan bir yüzey düzeltme sıvasıdır. Duvar ve tavan yüzeylerini son şekle getirmek, her türlü boya ve duvar kağıdına uygun zemin hazırlamak için ideal inşaat malzemesidir. Yatayda ve düşeyde 0,3 – 1 mm kalınlığında yapılır.

Makine Sıva Alçıları: Beton, gaz beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, briket gibi malzemeler üzerine uygulanabilen, ideal inşaat malzemesidir.Tek kat uygulama ile saten perdah alçısına gerek kalmadan, boyaya hazır yüzey oluşturur.

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