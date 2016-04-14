Hayalinizdeki zarif aile evi

Homify bu gün sizleri gün sonunda iş stresi ile dolu olarak gelmek istediğiniz aile evine götürüyor. Küçük bir aile için harika bir örnek olan bu ev konfor ve rahatlık açısından mükemmel bir örnek. Maqet mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu estetik ev, iç tasarımı, yenilenmiş her metre karesi ile tam hayalinizdeki gibi bir ev.Küçük bir aile için basit bir ev olan ancak modern şartlara göre yenilerek dekore edilen bu ev, sakinlerinin istediği her ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte. Üç yatak odasına sahip olacak şekilde tasarlandığından hafta sonları ve yaz tatillerinde misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, oturma odası ve mutfak ile misafirlerinizi rahat ettirebileceğiniz, misafirleriniz ile keyifli vakit geçirebileceğiniz çağdaş, basit ama estetik bir ev olarak yenilenmiş. Modern mimarisi, estetik dekorasyonu ile vizyon olarak üst düzey bir ev haline getirilerek ev sahibinin mutlu olması sağlanmış.
Yaygın olarak apartman tipi evlerin kullanıldığı günümüzde müstakil evler daha değerli olmaktadır. Örnek resimde yer alan evin dış cephesinin görsel olması ve insanları büyülemesi, titiz bir çalışma ile sağlanmış. Üçgen çatılı ve kiremit kaplı olan ev, geleneksel mimariye göre inşa edilmiş. Konut olarak dış cephesine özen gösterilmiş, evin ana girişi ve yan cephesi niş tarzında tasarlanmış ve eve farklı bir hava ve görsellik kazandırılmış. Renk seçimleri de özeni bir şekilde yapılmış, evin dış cephesi insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip olmuş.
Dış cephe de olduğu gibi iç cephede de muhteşem bir görsellik yaratılmış. Görsellik ön planda tutulmuş olsa da konfor ve rahat bir oturma odası oluşturulması için titiz bir çalışma yapılarak emek harcanmış. Modern ve rahat bir iç mekan oluşturmak için sonradan ekleme bir şömine yapılmış, sıcak ve samimi bir ortam oluşması içinde özel bir çaba gösterilerek süs aksesuarları kullanılmış. Rustik bir dekorasyon tarzı oluşturularak evin oturma odası mükemmel bir görselliğe sahip olmuş.
Evin sade biçimde dekore edilmesi muhteşem ayrıntıların ön plana çıkmasını sağlamış. İç mekan karakterlerini şaşırtıcı biçimde ön plana çıkaran bu dekorasyon ve mobilya tercihleri ile görsellik ve şıklık en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Basit bir tv ünitesi ve küçük bir televizyon, kanepe ile sadeliğin dibine vurulmuş. Dekoratif güzellik olarak modern bir şömine ve tel örgüden geyik başı düşünülerek zevkli bir dekorasyon yapılmış.
Oturma odası küçük bir alanı kapladığından arkası da yemek odası olarak düşünülmüş. Bu durum mekanın daha fonksiyonel ve daha işlevsel olarak kullanılmasına olanak sağlamış. Yemek masası olarak ahşap malzemeden basit ve modern olacak şekilde yapılmış. Masanın üzerinde belirgin bir tasarıma sahip geniş bir lamba ile özel aydınlatma yapılarak görsellik unutulmamış.
Evin mutfağı abartısız bir görsellikte ve sade bir tarzda dekore edilmiş. Basit bir mutfak tezgahı ve küçük bir mutfak dolabı ile ana mobilyalar tamamlanmış, mutfak içerisinde geniş alan bırakılarak rustik bir mutfak dekorasyonun oluşması sağlanmış. Renk seçimleri birbirine uyumlu olacak şekilde yapıldığı için estetik açıdan eksiksiz bir mutfak ortaya çıkarılmış.
evin banyosu için ev sahiplerinin isteği doğrultusunda bir çalışma yapılmış, küçük fayanslar ile kaplanan duvarlar banyonun mükemmel görünmesini sağlamış. Duş alanı olarak bırakılan alan şeffaf cam ile kapatılmış, zarif banyo lavasbosu ile ve doğal ahşap ile banyo zarif bir şekilde tamamlanmış.