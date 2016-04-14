Hayalinizdeki zarif aile evi

Homify bu gün sizleri gün sonunda iş stresi ile dolu olarak gelmek istediğiniz aile evine götürüyor. Küçük bir aile için harika bir örnek olan bu ev konfor ve rahatlık açısından mükemmel bir örnek. Maqet mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu estetik ev, iç tasarımı, yenilenmiş her metre karesi ile tam hayalinizdeki gibi bir ev.Küçük bir aile için basit bir ev olan ancak modern şartlara göre yenilerek dekore edilen bu ev, sakinlerinin istediği her ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte. Üç yatak odasına sahip olacak şekilde tasarlandığından hafta sonları ve yaz tatillerinde misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, oturma odası ve mutfak ile misafirlerinizi rahat ettirebileceğiniz, misafirleriniz ile keyifli vakit geçirebileceğiniz çağdaş, basit ama estetik bir ev olarak yenilenmiş. Modern mimarisi, estetik dekorasyonu ile vizyon olarak üst düzey bir ev haline getirilerek ev sahibinin mutlu olması sağlanmış.