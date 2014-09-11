Ev alma, dış cephe al

Ne kadar önemli olan iç güzelliği desek de, bu çağda ilk izlenimlerin ne kadar önemli olduğunu inkâr edecek değiliz. Bu elbette yüzeysellik anlamına gelmiyor, ama ilk kez gördüğünüz bir yapıya yaklaşırken ilk baktığınız şey herhalde binanın ön cephesi olur. Elbette kimileri yapının boyutlarına, kimileri de bahçesine dikkat kesilebilir, ama göz alıcı bir ön cephe her zaman diğer faktörlerden rol çalarak sizi imrendirecek ya da hayretler içinde bırakacaktır. İçeride nelerin gizli olduğuna dair merakınızı körüklemesi de cabası.

Dış görünüşe aldanmamak konusunda çok öğüt almışızdır büyüklerimizden ama, bu fotoğraflarda muhteşem görünen bir evle karşı karşıya kaldığımızda dizlerimizin bağının çözülmeyeceği anlamına gelmiyor ne yazık ki. Buyrun, modern tasarımın şık örneklerinden, klasik bir eve kadar, sizi göz alıcı ön cephe örnekleri arasında bir tura çıkaralım.