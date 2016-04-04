Dekorasyonumda Hawai temasını nasıl oluşturabilirim?

Ev dekorasyonunda belirli bir temaya yönelik dizayn yapmanın en büyük avantajı evinize, hiç gitmediğiniz ülkelerin, farklı kültürlerin, denemediğiniz sporların hatta katılmadığınız festivallerin havasını taşıyabilecek olmanızdır. Kalabalık bir şehrin en işlek caddesi üzerinde oturuyor da olsanız tropikal ya da akdeniz stilde yapacağınız bir dekorasyon ile evinizi bir tatil şehri villasına benzetebilirsiniz. Eğer siz de evinizde natürel ögelerin, canlı renklerin ve bitkilendirmenin ön planda olduğu bir dekorasyon istiyorsanız bu yazımızda sizlere hawaii temalı ev dekorasyonunun sırlarını vereceğiz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler yaşam alanlarınızı canlandıracak. Nerede yaşarsanız yaşayın evinize girdiğinizde kendinizi bir tatil evinde gibi hissedeceksiniz.
Hawaii temalı ev dekore etmenin en kolay yolu ahşap ögeleri ve natürel dokulu kumaşları bol bol kullanmaktan geçiyor. Eğer bu detayları dekorasyonlarınızda kullanmayı zaten seviyorsanız hawaii teması çok ilginizi çekebilir. Ahşap, bambu ve rattan mobilyaların rahat ve geniş koltuklarla buluşturulduğu dekorasyonlara biraz da meyve renkleri ve eğlenceli aksesuarlar eklerseniz temanızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Kağıt fenerlerin, ahşap maskların, renkli çiçeklerin ve dokulu kumaşların cenneti olan hawaii dekorasyonuna çiçeklerden yapılan taç ve kolyeleri bile aksesuar olarak ekleyebilirsiniz. Lei ve huka adı verilen bu çiçekli eşyaları abajurlarınızın ya da diğer ışıklandırma ögelerinizin üzerinde kullanabilirsiniz.
Farklı özelliklerde aydınlatma önerilerine ya da dekorasyonunuza ambiyans kazandıracak fikirlere ihtiyacınız varsa “Evimi dolaylı olarak nasıl aydınlatabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Endirekt aydınlatma yöntemleri hakkında fikirler veren bu yazı ışıklandırma tercihlerinizi değiştirebilir.
Hawaii temalı dekorasyonun en önemli unsuru ahşap detaylardır. Özellikle doğal görünümlü yani cilalanmamış, zımparalanmamış, ham ahşap ürünler hawaii temasını oluşturmak için olmazsa olmaz özellikte. Duvar dekorasyonundan mobilyalara, aksesuarlardan mutfak ekipmanlarına kadar birçok detayda kullanabileceğiniz masif ya da ham ahşap eşyalar dekorasyonunuza istediğiniz havayı kolayca kazandırabilir. Bu dekorasyonda duvarda, aksesuarlarda, mobilyalarda ve mutfakta natürel görünümlü ahşap malzemenin kullanıldığını görebilirsiniz. Enine kesilmiş ağaç halkalarından oluşturulmuş bu orta sehpalar hawaii teması için benzersiz bir öge. Ayrıca dekorasyona beyaz renklerle kazandırılan ferahlık ve başarılı bitkilendirmesi de temaya oldukça uygun. İğne yapraklı yeşil ağaçlar ve renkli çiçekli bitkilendirmeler ile dekorasyonda muhteşem bir hawaii havası yakalanmış.
Eğer hawaii temalı bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız kullanacağınız en etkili unsur iç mekanlarda da yetiştirilebilen ağaçlar olacaktır. Özellikle ufak boylu palmiye ağaçlarını bu tema için kullanabilirsiniz. İğne yapraklı ağaç türleri, geniş ve koyu yeşil yapraklı ağaç türleri bu tema için son derece uygun olacaktır. Bu dekorasyonda etrafı tamamen ağaçlarla çevrili camekan bir kış bahçesi görüyorsunuz. Dekorasyondaki bütün detaylar odaya hawaii teması kazandırmaya yönelik seçilmiş gibi görünüyor. Rahat ve geniş koltuklar, bitkiler, ahşap zemin, hasır tavan ve elbette ki renkli aksesuarlar kullanılmış. Sarı ışıklar ile ambiyans sağlanan ortam bir kış bahçesinde bile hawaii temasını hissettiriyor.
Dekorasyonda hawaii teması sağlamak için ahşap malzemenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Ahşap malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı dekorasyonlarda toprak tonlarından faydalanmak kaçılmazdır. Özellikle koyu kahverengi ile açık toprak tonlarının kombinasyonları hawaii temalı dekorasyonların gözdelerinden. Ayrıca bu dekorasyonda kullanılan orta sehpanın da oldukça dikkat çekici olduğunu söylemeliyiz. Kilim desenli taban halısı ile başarılı bir uyum oluşturan orta sehpa malzemesi ve modeli ile hem temaya hem de stile büyük uyum sağlıyor.
Hawaii temalı dekorasyonlarda geniş ve konforlu koltuk takımlarının önemli bir yeri vardır. Geniş aile toplantılarına özel düşünülen çok sayıda ve geniş koltuklar ile salonlarınızı bu temaya uydurabilirsiniz. Elbette bunun için önce yeterli genişlikte bir salonunuz olması gerekecek. Bu nedenle dar alanlar için bu temayı uygulamanın zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Eğer geniş bir salonunuz ve kalabalık bir aileniz varsa zaten üzerinde düşünmenize gerek kalmaz. Dilediğiniz kadar geniş ve konforlu koltuklar ile salonunuzu dekore edebilirsiniz. Çekimleri F12 Photography tarafından yapılmış olan bu dekorasyon, renkleri, dokulu kumaşları, kullanılan malzemeler ve elbette ki konforlu koltukları ile hawaii temalı dekorasyon özelliği taşıyor.
Ferah bir görüntü hawaii temalı dekorasyonun en önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle dekore edeceğiniz mekanın mimari özellikleri ve aydınlatma özellikleri son derece önem taşır. Parlak ve vurgulu ışıklarla ya da beyaz bir fon ile ihtiyacınız olan ferahlığı sağlayabilirsiniz. Hawaii temalı dekorasyonlar teras, veranda ve balkon gibi açık alanlara açılan odalarda çok daha iyi sonuç verir çünkü sürgülü cam kapıların ya da geniş pencerelerin kullanıldığı dizaynlar daha ferah ve aydınlık olacaktır. Fakat beyaz bir fon ve farklı özelliklerde aydınlatmalar ile de tema için gerekli olan ferahlık sağlanabilir. Bu dekorasyonda olduğu gibi. Beyaz fon üzerine ağaç mobilyalar, renkli ve desenli aksesuarlar ve spot ışıklar ile istenilen tema başarılı bir şekilde oluşturulmuş.
Okyanus renkleri hawaii temalı dekorasyonda en az yeşil kadar önemli bir yer tutar. Bitkilendirme ve yeşil renkler ne kadar sık kullanılırsa marin mavisi de en az o sıklıkta kullanılır. Bu sayede dekorasyonlara okyanus kenarındaymış hissi kazandırılabilir. Ayrıca sadece renklerle değil okyanus temalı mobilya ve aksesuarlarla da bu hissi güçlendirebilirsiniz. Yelkenli şeklindeki biblolar, can simidi aksesuarları ya da gemici düğümü içeren süslemeler bu konuda size yardımcı olabilir.
Hawaii temalı dekorasyonlarda renklerin büyük bir önemi vardır. Kullanacağınız mobilyalar ve materyaller kadar canlı renkleri de önemsemelisiniz. Bu temayı oluşturmak için belirli bir renk dengesi kurmaktan ziyade istediğiniz canlı renkleri özgürce kullanmayı deneyebilirsiniz çünkü bu temada ne kadar çok canlı renk bir arada kullanılırsa o kadar etkili bir hava sağlanmış olabilir. Meyve bahçelerini andıran onlarca canlı rengi farklı objelerle birlikte dekorasyonunuza kazandırabilirsiniz.
Evinizde hawaii temalı bir dekorasyon kurmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz birçok stil var. Bunlardan en önde gelenler akdeniz, tropikal, eklektik ve asyatik stillerdir. Bu stillerin hemen hepsinde ortak olan bir özellik ise natürel dokulu ürünlerdir. Hasır, rattan, tül, keten, ağaç, bambu gibi doğal dokulu malzemeleri bu tema için bol bol kullanabilirsiniz. Özellikle ağaç ve çiçek desenli ürünler kurtarıcınız olabilir.