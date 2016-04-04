Dekorasyonumda Hawai temasını nasıl oluşturabilirim?

Ev dekorasyonunda belirli bir temaya yönelik dizayn yapmanın en büyük avantajı evinize, hiç gitmediğiniz ülkelerin, farklı kültürlerin, denemediğiniz sporların hatta katılmadığınız festivallerin havasını taşıyabilecek olmanızdır. Kalabalık bir şehrin en işlek caddesi üzerinde oturuyor da olsanız tropikal ya da akdeniz stilde yapacağınız bir dekorasyon ile evinizi bir tatil şehri villasına benzetebilirsiniz. Eğer siz de evinizde natürel ögelerin, canlı renklerin ve bitkilendirmenin ön planda olduğu bir dekorasyon istiyorsanız bu yazımızda sizlere hawaii temalı ev dekorasyonunun sırlarını vereceğiz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler yaşam alanlarınızı canlandıracak. Nerede yaşarsanız yaşayın evinize girdiğinizde kendinizi bir tatil evinde gibi hissedeceksiniz.

Hawaii temalı ev dekore etmenin en kolay yolu ahşap ögeleri ve natürel dokulu kumaşları bol bol kullanmaktan geçiyor. Eğer bu detayları dekorasyonlarınızda kullanmayı zaten seviyorsanız hawaii teması çok ilginizi çekebilir. Ahşap, bambu ve rattan mobilyaların rahat ve geniş koltuklarla buluşturulduğu dekorasyonlara biraz da meyve renkleri ve eğlenceli aksesuarlar eklerseniz temanızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Kağıt fenerlerin, ahşap maskların, renkli çiçeklerin ve dokulu kumaşların cenneti olan hawaii dekorasyonuna çiçeklerden yapılan taç ve kolyeleri bile aksesuar olarak ekleyebilirsiniz. Lei ve huka adı verilen bu çiçekli eşyaları abajurlarınızın ya da diğer ışıklandırma ögelerinizin üzerinde kullanabilirsiniz.

Farklı özelliklerde aydınlatma önerilerine ya da dekorasyonunuza ambiyans kazandıracak fikirlere ihtiyacınız varsa “Evimi dolaylı olarak nasıl aydınlatabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Endirekt aydınlatma yöntemleri hakkında fikirler veren bu yazı ışıklandırma tercihlerinizi değiştirebilir.