Banyo fayansı nasıl döşenir: Öneriler ve ipuçları

Banyo fayanslarınızı kendinizin de döşeyebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Her ne kadar kolay bir işlem olmasa da doğru alet edevat ve iyi bir araştırma ile bu işlemi siz kendiniz de yapabilirsiniz. İyi bir sonuç alabilmek için bu işe girişmeden önce araştırmanızı çok iyi yapmalı, gözünüz yemiyorsa bu işe girişmemelisiniz. Öte yandan giriştiniz ve sonrasında pişmanlıklar mı yaşadınız? Profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Yarım kalan ve insanda başarısızlık hissi oluşturan bu tür olumsuzluklar telafi edilemez şeyler değillerdir.

Sıfırdan, şap üzerine fayans döşemek nispeten zor olabilir, zira zemini düzgün hale getirmek, fayans döşemenin birinci kuralıdır. Ama elbette bu da imkansız değil. En önemli nokta doğru malzemeyi doğru aletle kullanmakta.