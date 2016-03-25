Banyo fayansı nasıl döşenir: Öneriler ve ipuçları

Banyo fayanslarınızı kendinizin de döşeyebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Her ne kadar kolay bir işlem olmasa da doğru alet edevat ve iyi bir araştırma ile bu işlemi siz kendiniz de yapabilirsiniz. İyi bir sonuç alabilmek için bu işe girişmeden önce araştırmanızı çok iyi yapmalı, gözünüz yemiyorsa bu işe girişmemelisiniz. Öte yandan giriştiniz ve sonrasında pişmanlıklar mı yaşadınız? Profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Yarım kalan ve insanda başarısızlık hissi oluşturan bu tür olumsuzluklar telafi edilemez şeyler değillerdir.
Sıfırdan, şap üzerine fayans döşemek nispeten zor olabilir, zira zemini düzgün hale getirmek, fayans döşemenin birinci kuralıdır. Ama elbette bu da imkansız değil. En önemli nokta doğru malzemeyi doğru aletle kullanmakta.
Banyo fayansları günümüzde oldukça fazla çeşide sahip. Fayans seçimi yaparken kesenin ağzını bir miktar açıp ucuz ürünler ya da ikinci-üçüncü kalite ürünler satın almamakta fayda var. Fayans alışverişinde şu tavrı prensip edinebiliriz: Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Malum, fayanslar öyle her kafamıza estiğinde değiştirebileceğimiz ürünler değiller. Döşediğimiz fayansları mümkün olduğunca uzun kullanmayı hedefleriz. Ucuz ve ikinci sınıf ürünlerde aradığımız kalite yoktur. Satış yerinde kusursuz görünseler dahi, şunu unutmamak lazım; kimse kaliteli, iyi bir ürünü ederinin altında bir fiyata satmaz. O nedenle, fayans seçiminde birinci hedefimiz, bütçemizi zorlayacak dahi olsa kaliteli ürünü satın almakta.
Gelelim ikinci hedefe. Önceden de belirttiğimiz gibi, fayansları sık sık değiştirme olanağımız olmuyor. O nedenle de fayans seçiminde önem vermemiz gereken ikinci şey, gelip geçici trendlere kapılmamak. Döşediğimiz fayansların birkaç yıl sonra demode olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Zevklerimiz klasik ya da modern, her ne yönde olursa olsun, banyo fayansı seçimimizde aşırılara kaçmamakta fayda var.
Fayans döşeme işini en iyi şekilde uygulayabilmek için bazı alet ve edevatlara ihtiyaç duyacaksınız. Gerekli bir alet yerine, idare edeceğini düşündüğümüz başka bir aleti asla kullanmamalıyız. Belirli bir iş için tasarlanan alet yalnızca o işte kullanılmalı ve o iş için mutlaka kullanılmalıdır. Eğer ki aletler birbiri yerine geçseydi, piyasada olduğu üzere, bu kadar çok çeşitleri olmazdı. Bunu akılda tutmakta fayda var. Bir işi basitleştirmenin en iyi yolu, doğru malzeme ve doğru alet kullanımından geçer. Doğru oranda yoğunluğa sahip çimento ve bir mala yardımı ile düzgün bir satıh elde edebilirsiniz. Ancak banyonuzun duvarlarında ve zemininde halihazırda döşenmiş fayans varsa ve türlü nedenle bu fayanslardan kurtulup yeni fayans döşemek istiyorsanız, yeni teknoloji ürünü malzemeler sayesinde, eskisini sökmeden de yeni fayansınızı döşeyebilirsiniz. İhtiyacınız olan aletler:
Zemini teraziye getirmek için: Mala
Fayans kesme aleti
Harcı sürmek için: Harç ıspatulası ve harç tarağı
Derz uygulaması için: Plastik ıspatula veya sert kauçuk tabanlı derz malası (fayanslar çizilmesin diye metal kullanılmıyor)
Fayansları dengelemek için: Plastik tokmak
Derz boşluklarını ayarlamak için: Artı (+) şeklinde küçük plastik parçalar
Öncelikle zeminin düzgün yani aynı yükseklikte olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer ki fayans döşeyeceğimiz zeminde tesviye farkı, yani çukurlar varsa, önce bu çukurları düzeltmeliyiz. Böyle bir durumda, çukurları düzelttikten ve zemini teraziye getirdikten sonra 24 saat beklemeliyiz ki şap kurusun. Fayans yapacağınız yerin alt tarafı eğer yine eski fayans ya da çini ile kaplıysa, çekiç ve murç ile bunların üzerilerine iz yapmalısınız ki (çentik, çizgi vs.) yapıştırıcı tutsun.
Fayans satın almadan önce tüm duvarları ve zemini ölçmemiz ve ürünü bu ölçülere göre almamız gerekmektedir. Banyomuzun ölçüleri ile fayansların ölçüleri çok büyük olasılık birbirine denk gelmeyecektir ve kenarlarda ve köşelerde fayansları gerekli boyutta küçültüp ona göre döşememiz gerekebilir. Bunun için özel olarak imal edilmiş, elmaslı kesme aletleri bulunmaktadır. Bu aletin de kalitelisini satın alırsanız, işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Ölçü alırken fayanslar arasında derz boşlukları olacağını göz ardı etmeyin ancak asla ucu ucuna denk gelecek şekilde de fayans alışveriş yapmayın zira arada zayiat olma olasılığı yüksek.
Fayansları zemine sabitlemek için harç adı verilen bir yapıştırıcı kullanılır. Her fayansın alt tarafına eşit miktarda harç sürün ve yapıştıracağınız yere plastik tokmak ile hafifçe vurarak dengeyi sağlayın. Başlangıç çizginize ilk fayansı koyunuz. Başlarken muhakkak tüm bir fayans kullanın. Fayansları yan yana dizmek yerine, ilk olarak fayansı biraz ön kısma koyun ve arkasından harç yatağına doğru çekerek yerleşmesi gereken yere yerleştirin. Eğer harç birleşme yerlerinden taşarsa, derhal temiz bir bez yardımıyla temizleyin. İki fayans arasında mutlaka plastikten yapılma, derz boşluğu ayarlama parçasını yerleştirin. Kenar ve köşelerde kalan kısımların ölçüsünü alın (derz boşluğunu da hesaba katarak) ve bu doğrultuda fayansa şekil verin.
Fayansları döşerken duvar fayansının döşenmesi bittikten sonra yer fayanslarını döşemenizde fayda var. Çünkü yer fayansının çizgilerini duvardaki fayansların çizgisine göre hizalamak nispeten daha kolaydır. Eğer ilk önce yer fayansını döşerseniz, duvar fayansının çizgilerini yerdekilere göre ayarlamakta biraz zorlanabilirsiniz ve ortaya kötü bir görüntü çıkabilir.
Fotoğraftaki örnekte iç mimar Esra Yazıcı tarafından dekore edilmiş bir konuta ait muhteşem banyoyu görmekteyiz.
Günümüzde, her fayans rengine uygun derz harcı bulunmakta. Fayanslarınızla aynı renkte derz seçebileceğiniz gibi, kontrast renkte derz seçerek fayansları ön plana çıkarabilirsiniz.
Derzleri doldurmak için öncellikle fayansların aralarına taktığınız küçük plastik artı şeklideki parçaları çıkartın. Derz işlemine başlamadan önce mutlaka zemini süpürerek temizleyin. Akabinde açık kaldığı sürece çalışabileceğiniz kadar derz dolgusu hazırlayınız. Fazla hazırlarsanız, siz henüz kullanamadan derz dolgusu donar ve bir daha kullanılamaz hale gelir. Bir adet derz ıspatulası ya da malası ile derz dolgusunu fayansların arasındaki boşluklara işleyin. Derz kuruduktan sonra (ki kısa sürede kendini çekip kuruyacaktır) fayansların üzerine bulaşan kısmı temizlemek için bir kova temiz su ayarlayın ve taşan derz dolgusunu ıslatacağınız temiz bir bezle dairesel hareketler yaparak silin. Bu işlemi, daire parçaları yok oluncaya kadar tekrarlayın.
Eğer banyonuzun duvar ve zeminlerini klasik fayansla döşediyseniz, bu adıma ihtiyacınız olmayacak, zira fayanslar, parlak ya da mat olması fark etmez, halihazırda sırlanmış bir yüzeye sahip oluyor. Ancak son yıllarda yeniden moda olan, güzeller güzeli eski tip desenli karolar ya da cotto olarak bilinen pişmiş toprak karolar tercih ettiyseniz, hem daha parlak bir yüzey elde etmek için hem de karoları sağlamlaştırmak için cila yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu ürünlerin kendi özel cilaları bulunmaktadır ve ürünü satın aldığınız yere danışmadan asla herhangi bir cila satın almamalısınız.
Fayansları temizlerken asla kireç çözücü özelliği olan deterjanlar kullanmamalısınız. Bu tür deterjanlar hem derzleri söker hem de fayansların yüzeyine zarar verir. Bir süre sonra fayanslar parlaklığını yitirir, hatta yüzeyde ufak çatlama ve kopmalar olabilir. Günlük kullanılan yüzey temizleyiciler ya da Arap sabunu fayansları temizlemek için yeterli kalitede deterjanlarıdır.
’En yaygın 9 zemin türü için 9 farklı temizleme yöntemi’ başlıklı yazımızda seramik fayanslar da dahil olmak üzere çeşitli yüzey temizleme ipuçlarını bulabilirsiniz.