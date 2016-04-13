Düşük bütçeyle yapılmış modern bir ev

2013 yılının Haziran ayında Almanya’nın doğusunda büyük bir sel felaketi meydana gelmişti. Bugünkü yazımızda sizlere tanıtacağımız ev de, bu sel felaketinden etkilenen şehirlerden olan Passau’da yer alıyor. Passau’daki evlerin de bazıları kısmen bazıları ise oldukça büyük şekilde bu felaketten etkilendiler. Şehirde meydana gelen ev, özellikle de bir aile evi açığını kapatmak için inşa edilen evlerden biri de bizim bugünkü yazı konumuz. 350 metrekarelik küçük sayılabilecek bir arazi üzerine inşa edilen bu ev geçmişin acı tecrübeleri nedeniyle en başta yeni bir sel felaketinden etkilenmeyecek şekilde projelendirildi. Ayrıca modern olmakla birlikte, şehrin geleneksel ve tarihi, kendine özgü silüetini bozmayacak bir dış tasarıma gidildi. 350.000 Avroluk bu projeyi mimar Bernd Vordermaier üstlendi. Şimdi bugünkü evimize biraz daha yakından bakalım.
Bu aile evini şimdi dışarıdan bahçe tarafından görüyoruz. Yüksekliği, tarzı, çatısı ve dış cephesiyle şehrin genel mimari çizgisini bozmayacak ve komşularıyla da uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Beton duvarlarla yükseltilip garaj olarak kullanılan kısmın ise kuşkusuz bir önceki sel felaketinden alınan ders olarak inşa edilmiş. Binada bol sayıda pencereye yer verildiği dikkatinizden kaçmamıştır; bu da tamamaen enerji verimliliği esaslarına dayanıyor, zira bolca pencere herşeyden önce aydınlık ve bol miktarda doğal ışık ve ısı demektir.
Bu da evimizin cadde tarafından görünüşü. Buradan bakınca evimiz biraz içe dönük ve kapalı gözüküyor. Hiç pencere olmadığına bakılırsa buranın kuzey cephesi olduğu anlaşılıyor. Üç kısma ayrılmış beton aynı zamanda binanın üç katına da işaret ediyor. Herhangi bir dış cephe kaplaması olmadığından diğer cepheyle oldukça farklı bir görüntüye sahip. Şimdi biraz da evin içinde dolaşalım.
Fonksiyonellik, dizayn, estetik ve sadelik; hepsi evin iç mekanında kendine yer bulmuş. Doğal malzemeler ve doğal renklerin hakimiyeti göze çarpan ilk unsurlardan. Yıkanmış kumdan zemin ve ahşap kaplamalı duvarlar, beyaza boyanmış duvarlarla bululuşuyor. Bolca doğal ışığın evin ısınmasına yaptığı katkı teknolojik mekanizmalarla da destekleniyor. Isı ve elektrik direkt olarak evde üretildiği için enerji tasarrufu açısıdan bu ev en güzel örnekleriden birisi olarak ortaya çıkıyor.
Şu pencerenin genişliğine ve evin aydınlığına bir bakın! Apaydınlık, havadar, ferah, sıcak. Modern, yaşanabilir bir ambiyans, ama en çok da sıcak ve samimi ortamıyla aileler için uygun. Doğal malzemenin kullanılması da gelecek için umut veren örneklere yol açması adına olumlu görünüyor.
Evet, bugünkü evimizin mimari evin müstakbel sahiplerinin isteğiyle mütevazi bütçeye rağmen, sele karşı güvenli, enerji tasarrrufu sağlayn, enerji verimliğine sahip ve doğal malzemeden bir ev yaratmayı başardı.
Bugünkü yazımızda gördüğümüz gibi enerji verimliliğine dayanan, kendi enerjisini kendisi üreten ev modellerine, özellikle de aileler için uygun olanlarına ilginiz varsa sizleri daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Göl kıyısında baştan çıkarıcı bir villa’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atmaya davet ediyoruz.