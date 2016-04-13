Düşük bütçeyle yapılmış modern bir ev

2013 yılının Haziran ayında Almanya’nın doğusunda büyük bir sel felaketi meydana gelmişti. Bugünkü yazımızda sizlere tanıtacağımız ev de, bu sel felaketinden etkilenen şehirlerden olan Passau’da yer alıyor. Passau’daki evlerin de bazıları kısmen bazıları ise oldukça büyük şekilde bu felaketten etkilendiler. Şehirde meydana gelen ev, özellikle de bir aile evi açığını kapatmak için inşa edilen evlerden biri de bizim bugünkü yazı konumuz. 350 metrekarelik küçük sayılabilecek bir arazi üzerine inşa edilen bu ev geçmişin acı tecrübeleri nedeniyle en başta yeni bir sel felaketinden etkilenmeyecek şekilde projelendirildi. Ayrıca modern olmakla birlikte, şehrin geleneksel ve tarihi, kendine özgü silüetini bozmayacak bir dış tasarıma gidildi. 350.000 Avroluk bu projeyi mimar Bernd Vordermaier üstlendi. Şimdi bugünkü evimize biraz daha yakından bakalım.