Çok şirin ve uygun fiyatlı bir ev

Bir ev, bir kişinin mekana vurduğu kendi damgası gibidir. Yaşadığımız ev, yalnızca yaşadığımız fiziksel mekanı değil aynı zamanda bizim iç dünyamızı, geçmişimizi ve şimdimizi, kim olduğumuzu ortaya koymaktadır. Biome Environmental Solutions isimli Hindistan kökenli firmanın bir projesi olan ve yine aynı ülkede yer alan bugünkü tanıtım evimiz oldukça düşük bir maliyetle hayata geçirildi. Şimdi eve daha yakından bakalım.
Cephe için şunlar söylenebilir hiç duraksamadan: Modern, sade, gösterişten uzak ama şık. İki kata sahip bu evin maliyetinin düşük olduğunu yukarıda belirtmiştik, bunun da en önemli sebeplerinden biri malzemelerin seçimi: Beton ve tuğla! Hindistan yöresine özgü bitki ve ağaçlarla bezenmiş bir bahçe de evin adeta bonusu olmuş. Bol miktarda pencere ve panel bulunması evin aydınlığı ve doğal ışık açısından çok olumlu.
Bu çiçeklerle ve toprak saksılarla süslü, adeta cennetten bir köşe gibi olan giriş kısmı, belki de Hintli mimarların da tıpkı bizler gibi ‘ilk izlenim çok önemlidir’ şiarını benimsemiş olmaları olabilir. Zira ilk göze çarpan şık dış cepheden sonra evin giriş kısmı bizi karşılıyor ki o da oldukça başarılı ve usta işi bir planın parçası gibi görünmekte.
Evin ikinci katında bizi bir sürpriz bekliyor: Alışık olduğumuzun aksine ikinci katta bir avlu! Üstü açık olması iklimin bir gerekliliği olduğu gibi ferahlık ve ayhdınlık açısından da hem gerekli hem de şık. Evin sahiplerinin sanata düşkün oldukları avludaki kapıya yapıştırılmış tabloyla anlaşılıyor. Siz de kendi zevkinizi yansıtan tablo, fotoğraf, poster vs.’yi kullanıp kendi tarzınızın damgasını vurabilirsiniz. Ayrıca geniş pencereden bakanlar da manzaranın ne harika ve ilham verici olduğunu mutlaka farketmişlerdir.
Üst kattan aşağıya baktığımızda karşılaştığımız görüntü. Gerçekten nev-i şahsına münhasır denilen bir evle karşı karşıyayız. Orta avluda yine her şey tuğladan örülmüş. Bolca yeşil bitkiye, yörenin iklimi de izin veriyor. Masmavi yastıklarla kontrast ve parlaklık arttırılarak dikkat çekici bir görünüm kazandırılmış. Çatıdaki açıklık odadaki hakim aydınlık ve ferahlığın başlıca sebebi.
Bugün ele aldığımız evimize, bir de banyosuna baktıktan sonra veda ediyoruz. Banyo fayansları oldukça basit ama orijinal ancak banyoya asıl karakterini veren ise hiç kuşku yok ki üst taraftaki motifler. Genel itibariyle kahverengi ve turuncunun bu kadar hakim olduğu bir eve de böyle hem renk açısından uyumlu hem de yöresel motifleri başarıyla sergileyen bir tasarım yakışırdı.
Yazımızın giriş kısmında bir evin, sahibinin karakteriyle kesiştiğini, evin sahibine dair hava taşıdığını belirtmiştik. Siz de evinizin dekorasyonuna kendi geçmişinizden, deneyimlerinizden, yaşanmışlıklarınızdan, beğenilerinizden ve kişisel özelliklerinizden motifler eklemek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan, ‘Kişiliğimi ve yaratıcılığımı dekorasyona nasıl yansıtabilirim?’ başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.