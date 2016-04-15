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Çok şirin ve uygun fiyatlı bir ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Asyatik Evler
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Bir ev, bir kişinin mekana vurduğu kendi damgası gibidir. Yaşadığımız ev, yalnızca yaşadığımız fiziksel mekanı değil aynı zamanda bizim iç dünyamızı, geçmişimizi ve şimdimizi, kim olduğumuzu ortaya koymaktadır. Biome Environmental Solutions isimli Hindistan kökenli firmanın bir projesi olan ve yine aynı ülkede yer alan bugünkü tanıtım evimiz oldukça düşük bir maliyetle hayata geçirildi. Şimdi eve daha yakından bakalım.

Cephe biz ne söylüyor?

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Asyatik Evler
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Cephe için şunlar söylenebilir hiç duraksamadan: Modern, sade, gösterişten uzak ama şık. İki kata sahip bu evin maliyetinin düşük olduğunu yukarıda belirtmiştik, bunun da en önemli sebeplerinden biri malzemelerin seçimi: Beton ve tuğla! Hindistan yöresine özgü bitki ve ağaçlarla bezenmiş bir bahçe de evin adeta bonusu olmuş. Bol miktarda pencere ve panel bulunması evin aydınlığı ve doğal ışık açısından çok olumlu.

Davetkar bir giriş

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Asyatik Evler
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Bu çiçeklerle ve toprak saksılarla süslü, adeta cennetten bir köşe gibi olan giriş kısmı, belki de Hintli mimarların da tıpkı bizler gibi ‘ilk izlenim çok önemlidir’ şiarını benimsemiş olmaları olabilir. Zira ilk göze çarpan şık dış cepheden sonra evin giriş kısmı bizi karşılıyor ki o da oldukça başarılı ve usta işi bir planın parçası gibi görünmekte.

İkinci katta bir veranda

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Asyatik Evler
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Evin ikinci katında bizi bir sürpriz bekliyor: Alışık olduğumuzun aksine ikinci katta bir avlu! Üstü açık olması iklimin bir gerekliliği olduğu gibi ferahlık ve ayhdınlık açısından da hem gerekli hem de şık. Evin sahiplerinin sanata düşkün oldukları avludaki kapıya yapıştırılmış tabloyla anlaşılıyor. Siz de kendi zevkinizi yansıtan tablo, fotoğraf, poster vs.’yi kullanıp kendi tarzınızın damgasını vurabilirsiniz. Ayrıca geniş pencereden bakanlar da manzaranın ne harika ve ilham verici olduğunu mutlaka farketmişlerdir.

Evin kalbi

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Asyatik Evler
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Üst kattan aşağıya baktığımızda karşılaştığımız görüntü. Gerçekten nev-i şahsına münhasır denilen bir evle karşı karşıyayız. Orta avluda yine her şey tuğladan örülmüş. Bolca yeşil bitkiye, yörenin iklimi de izin veriyor. Masmavi yastıklarla kontrast ve parlaklık arttırılarak dikkat çekici bir görünüm kazandırılmış. Çatıdaki açıklık odadaki hakim aydınlık ve ferahlığın başlıca sebebi.

Harika bir banyo

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited Asyatik Evler
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

Bugün ele aldığımız evimize, bir de banyosuna baktıktan sonra veda ediyoruz. Banyo fayansları oldukça basit ama orijinal ancak banyoya asıl karakterini veren ise hiç kuşku yok ki üst taraftaki motifler. Genel itibariyle kahverengi ve turuncunun bu kadar hakim olduğu bir eve de böyle hem renk açısından uyumlu hem de yöresel motifleri başarıyla sergileyen bir tasarım yakışırdı.

Yazımızın giriş kısmında bir evin, sahibinin karakteriyle kesiştiğini, evin sahibine dair hava taşıdığını belirtmiştik. Siz de evinizin dekorasyonuna kendi geçmişinizden, deneyimlerinizden, yaşanmışlıklarınızdan, beğenilerinizden ve kişisel özelliklerinizden motifler eklemek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan, ‘Kişiliğimi ve yaratıcılığımı dekorasyona nasıl yansıtabilirim?’ başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Şehrin göbeğinde rüya gibi bir daire
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