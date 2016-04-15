Çok şirin ve uygun fiyatlı bir ev

Bugün ele aldığımız evimize, bir de banyosuna baktıktan sonra veda ediyoruz. Banyo fayansları oldukça basit ama orijinal ancak banyoya asıl karakterini veren ise hiç kuşku yok ki üst taraftaki motifler. Genel itibariyle kahverengi ve turuncunun bu kadar hakim olduğu bir eve de böyle hem renk açısından uyumlu hem de yöresel motifleri başarıyla sergileyen bir tasarım yakışırdı.

Yazımızın giriş kısmında bir evin, sahibinin karakteriyle kesiştiğini, evin sahibine dair hava taşıdığını belirtmiştik. Siz de evinizin dekorasyonuna kendi geçmişinizden, deneyimlerinizden, yaşanmışlıklarınızdan, beğenilerinizden ve kişisel özelliklerinizden motifler eklemek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan, ‘Kişiliğimi ve yaratıcılığımı dekorasyona nasıl yansıtabilirim?’ başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.