Şehirdeki bahçemi bir minik çiftliğe nasıl dönüştürebilirim?

Şehrin boğucu, sıkıcı, yorucu, stresli, kalabalık ve gürültülü ortamından kaçıp, doğallığı aramak, yeşillikler içindeki bir ortam yapay, hormonlu gıdalardan uzak kalmak adına insanın kendi sebze, meyvesini yetiştirebileceği bir ortama sahip olmak bugün neredeyse şehirli ve iyi eğitimli orta ve üst sınıflardan hemen herkesin hayallerini süsleyen bir fenomen. Çok az sayıda da olsa kimileri bu imkanı yakalayabilecek kadar şanslı olup, ‘Ferrarisini satan bilge’ ekolüne intisap ederken, diğer bazıları ise şehir dışına kadar kaçamasa bile en azından şehirde bir bahçeye sahip olma şansını elde edebiliyor.

Siz de yukarıda bahsettiğimiz bu şanslı azınlıktan bir olan okuyucularımızdansanız, bugünkü yazımız size hitap ediyor demektir. Büyük şehirlerimizden birinde, şehrin çeperlerinde bir mevkide bahçeli bir ya da yazlığınız varsa veya daha mütevazi ölçülerde de olsa şehir içinde bir bahçeniz varsa, bu bahçenizi kısa yoldan nasıl minik bir çiftliğe dönüştürebileceğinizin yöntemlerini incelemeye çalışacağız. İnsan toprakla oyalanmayı bir hobi olarak edindiği zaman toprağın büyüklüğü, yani bahçenin boyutlarının çok fazla bir önemi olmaz. Ticari tarım yapmadığınız ve salt hobi ve kendinize yetecek kadar ürün yetiştirmek istediğiniz için bahçenizin boyutları eğer mütevazi ise buna çok takılmayın deriz. Bu noktada sizin ve bitkileriniz için en önemli konu uygun bir su kaynağı bulmaktadır, ki bir evin bahçesinden söz ettiğimiz için, bahçede bir doğal su kaynağı bulunmadığı durumlarda dahi tek ihtiyacınız uzunca bir hortum olacaktır. Bunun dışında gereken bitkiler için yağmur, dolu ve rüzgar gibi doğal faktörlerden korunmak için minik bir çardak veya sera inşa etmeniz gerekebilir. Hatta yaramaz kuşlardan bitkilerinizi korumak için bir korkuluk dikmeniz bile gerekebilir!

Şunu da belirtmeliyiz ki, bahçenizi bir çiftliğe dönüştürmenin öyle çok da düşük bütçeli bir iş olmadığı gerçeğine hazır olmalısınız. Bunu Bio-marketlerde satılan organik ürünlerin fiyatlarına baktığınızda kendiniz de kolayca anlayabilirsiniz. Bu işin ancak hobi olarak yapılabileceğini ve hemen her hobi gibi bunun da masraflı olduğunu kabul ederek işe başlayın. Bahçenin peyzajından tohuma, gübreden yukarıda bahsettiğimiz, sera, çardak gibi yapılara kadar birçok masrafla karşılaşabileceğinizi şimdiden hatırlatalım. Ama sonunda buna değeceğini de size garanti ediyoruz.