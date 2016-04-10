Şehirdeki bahçemi bir minik çiftliğe nasıl dönüştürebilirim?

Şehrin boğucu, sıkıcı, yorucu, stresli, kalabalık ve gürültülü ortamından kaçıp, doğallığı aramak, yeşillikler içindeki bir ortam yapay, hormonlu gıdalardan uzak kalmak adına insanın kendi sebze, meyvesini yetiştirebileceği bir ortama sahip olmak bugün neredeyse şehirli ve iyi eğitimli orta ve üst sınıflardan hemen herkesin hayallerini süsleyen bir fenomen. Çok az sayıda da olsa kimileri bu imkanı yakalayabilecek kadar şanslı olup, ‘Ferrarisini satan bilge’ ekolüne intisap ederken, diğer bazıları ise şehir dışına kadar kaçamasa bile en azından şehirde bir bahçeye sahip olma şansını elde edebiliyor.
Siz de yukarıda bahsettiğimiz bu şanslı azınlıktan bir olan okuyucularımızdansanız, bugünkü yazımız size hitap ediyor demektir. Büyük şehirlerimizden birinde, şehrin çeperlerinde bir mevkide bahçeli bir ya da yazlığınız varsa veya daha mütevazi ölçülerde de olsa şehir içinde bir bahçeniz varsa, bu bahçenizi kısa yoldan nasıl minik bir çiftliğe dönüştürebileceğinizin yöntemlerini incelemeye çalışacağız. İnsan toprakla oyalanmayı bir hobi olarak edindiği zaman toprağın büyüklüğü, yani bahçenin boyutlarının çok fazla bir önemi olmaz. Ticari tarım yapmadığınız ve salt hobi ve kendinize yetecek kadar ürün yetiştirmek istediğiniz için bahçenizin boyutları eğer mütevazi ise buna çok takılmayın deriz. Bu noktada sizin ve bitkileriniz için en önemli konu uygun bir su kaynağı bulmaktadır, ki bir evin bahçesinden söz ettiğimiz için, bahçede bir doğal su kaynağı bulunmadığı durumlarda dahi tek ihtiyacınız uzunca bir hortum olacaktır. Bunun dışında gereken bitkiler için yağmur, dolu ve rüzgar gibi doğal faktörlerden korunmak için minik bir çardak veya sera inşa etmeniz gerekebilir. Hatta yaramaz kuşlardan bitkilerinizi korumak için bir korkuluk dikmeniz bile gerekebilir!
Şunu da belirtmeliyiz ki, bahçenizi bir çiftliğe dönüştürmenin öyle çok da düşük bütçeli bir iş olmadığı gerçeğine hazır olmalısınız. Bunu Bio-marketlerde satılan organik ürünlerin fiyatlarına baktığınızda kendiniz de kolayca anlayabilirsiniz. Bu işin ancak hobi olarak yapılabileceğini ve hemen her hobi gibi bunun da masraflı olduğunu kabul ederek işe başlayın. Bahçenin peyzajından tohuma, gübreden yukarıda bahsettiğimiz, sera, çardak gibi yapılara kadar birçok masrafla karşılaşabileceğinizi şimdiden hatırlatalım. Ama sonunda buna değeceğini de size garanti ediyoruz.
Eğer bahçenizde henüz çit yoksa ve sınırları belli belirsiz bir durumdaysa işe buradan başlamanız gerekmektedir. Hem ne kadar alanınız olduğunu bilmek, hem bahçenizi korumak hem de ilerleyen safhalarda komşularınızla problem yaşamama adına bu konu önemlidir. Bahçenizin sınırlarını belirlemede duvar örme cihetine gidebilirsiniz. Özellikle kırmızı tuğladan duvarlar nostaljik ve şık bir görüntü oluşturmaktalar. Ancak bunun, örneğin plastik çitlere oranla daha masraflı oduğu da gerçektir. Hem tuğla ve beton duvarların, hem de demir, tahta ve plastik çitlerin en güzel örneklerini sitemizin ilgili sayfalarında bulabilirsiniz.
İkinci adımda bitkilerinizi ekeceğiniz toğrakta bir yatak oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için bir tahtadan ya da taştan bir küvet yapıp içini toprakla da doldurabilir veya bahçenizin bir köşesine direkt olarak bitkilerinizi de ekebilirsiniz. Ancak ikinci durumda ekim öncesinde, ekim yapacağınız alanı yabani otlardan arındırmalı, havalandırmalı, gerekiyorsa gübrelemeli, ekim sonrasında ise gereken miktar ve sıklıkta sulamalısınız. Ayrıca giriş bölümünde de belirttiğmiz gibi bu ekim yapılan bölümü doludan ve yabani hayvanlardan koruyacak önlemleri de almak durumundasınız. Bu konuda sitemizdeki ‘sera ve çardaklar’ başlıklı bölümdeki ürün ve tavsiyelerden faydalanabilirsiniz.
Toprağın iyi beslenmesi sizin bitki ve sebzelerinizin de kalitesi doğrudan belirleyecektir. Toprağın beslenmesi deyince bu besleme işleminin birkaç farklı yönü gelir. Bunlardan ilki kuşkusuz toprağın havalandırılmasıdır. Üzerindeki yabani otların sökülmesi ve çapalama gibi işlemlerle bu işi kolaylıkla halledebilirsiniz. Söylemeye aslında gerek dahi olmayan ikinci beslenme türü de elbette sulamadır. Bahçenizin ve bitki yatağınızın optimum, yani ne çok fazla ne de çok az sulanması için gereken bilgileri öğrenmek adına, bu işlere yabancıysanız birkaç botanik veya tarım kitabı karıştırmanız gerekebilir. Zira her bitkinin kendine has bir sulama rejimine sahip olması kuvvetle muhtemeldir. Üçüncü ve son olarak zikredeceğimizi beslenme formülü kimyasal beslenme, yani gübrelemedir. Üstelik de gübreyi de mutlaka satın almanız gerekmiyor. Doğal gübre üretmenin de türlü türlü ve basit yolları mevcut. Bu konuda bilgilenmek için daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Bahçemi kış için nasıl hazırlayabilirim?’ başlığını taşıyan yazıya başvurmanız faydalı olabilir diye düşünüyoruz.
Bahçenizin bulunduğu coğrafyanın iklimi de, ekeceğiniz bitki ve sebzeler açısından direkt bir alaka taşımaktadır. Doğru olmayan bir iklimde belli bir bitki ya da sebze türünü yetiştirmekte ısrar etmeniz hem bitkiye hem de emeklerinize yazık etmek demektir. Dolayısıyla bu konuda doğayla inatlaşmak yerine bahçenizin bulunduğu iklimde yetişebilecek bitkiler üzerine odaklanmak, onların sulama veya gübre açısıdan ihtiyaçları nedir gibi soruların cevaplarını araştırmak daha efektif bir yoldur.
Yiyecek maddelerinin dayanıklılığını sağlamak adına içine eklenen katkı maddeleri, yediğimiz hemen her besinde yüksek miktarda şeker bulunması, hormonlu veya genetiği değiştirilmiş besin maddeleri gibi başlıkları taşıyan haberleri okumaktan artık hepimizde sabırların tükendiğini biliyoruz. Zaten bu yüzden dünya çapında organik besinlere bu kadar büyük bir ilgi var. Ne yazık ki şehir ortamında bu tarz ürünlere ulaşmak çok kolay değil, kolay olduğunda ise fiyatları el yakıyor. Siz de, yukarıda da değindiğimiz gibi, kendi organik besininizi kendiniz yetiştirebilirsiniz. Bu noktada ürünün bahçenizde yetişmesi, temiz hava ve organik gübre kullanılması ne yazık ki yeterli değil, aynı zamanda tohumunuzun da organik olması gerekiyor, aksi taktirde çabalarınızın bir anlamı kalmayacak demektir. Bu tohumları bulmak için de bir önceki sezonun mahsullerinden kalan, bu yaz için sakladığınız tohumları kullanabilir veya civar köyleri ziyaret edip, doğal tarımla uğraşan çiftçilerden organik tohum talep edebilirsiniz. Merak etmeyin; sabah kahvaltısı için dalından koparılmış bir domates ya da biberi ağzınıza attığınız anda, o anın bütün emeklerinize değdini siz de fark edeceksiniz.
Sarmaşıklar ve benzeri geniş bir alana yayılabilen bitkiler, estetik görüntüleriyle başta bahçe duvarları olmak üzere pek çok yerde çok şık bir görüntü vermektedirler. Fotoğrafını gördüğünüz ve P2 Tasarım adlı ülkemiz firmasına ait bahçe peyzajında da olduğu gibi bahçenizin sınırılarını çizen duvarlarınızın ya da çitlerinizin dibine ekeceğiniz, çoğu zaman ekstra bir bakım da gerektirmeyen sarmaşıklar izlemeye doyulamayan bir görünüme sahip bahçelere olanak sağlamaktadır.
Mevsim icabı bundan sonra siz okuyucularımıza bahçelerle ilgili daha sık yazılar sunmaya çalışacağız. Bahçeler ve bahçe bakımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri sitemizin ilgili sayfalarında bulabilir ve uzmanların konuyla ilgili görüşlerinden yararlanabilirsiniz.