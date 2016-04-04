Evde yoga ve meditasyon yapabilmek için gereken ortamı nasıl sağlarım?

Evlerimizde yoga ve meditasyon ortamı yaratabilmek hiç de sanıldığı kadar zor değil. Özellikle gündelik hayatın koşuşturmacasından sonra her birimiz ev hayatında ve ev dekorasyonunda sakinliği ve huzuru çağrıştıracak atmosferler arıyoruz. İç huzurumuzu ve dengemizi sağlamak için sadece spor salonuna gitmek ve bu huzur verici eylemi başka bir yerde aramak zorunda değiliz. Evimizde yapacağımız küçük dokunuşlar sayesinde yatak odamız ya da oturma odamız bir yoga ve meditasyon alanına dönüşebilir, böylelikle kendi evimizde rahatlamanın yollarına ulaşabiliriz. Yoga ve meditasyon yapmanın başlıca şartlarından biri olan doğru nefes alma teknikleri ancak ferah ve havadar bir ortamda mümkün olabilir. Ev dekorasyonunuzda bu ortamı sağlamak için de kendinize havadar ve göz yormayan bir ortam sağlayabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki modern stile sahip yatak odası dekorasyonu aradığımız ferah ve havadar ortamı bizlere sağlamakla kalmıyor, dekorasyonuyla da huzuru ve sakinliği odamızda hissetmemizi sağlıyor. Yeşillik bir alana bakan yatak odası az mobilya ile yalın bir dekorasyon bütünlüğü sağlama açısından da içimizi rahatlatan bir etkiye sahip. Zemin kaplaması olarak mermer seçilen yatak odası dekorasyonunda ahşap kütük ve hasır puf dekorasyonda organik malzemenin yoga ile olan birlikteliğini bizlere gösteriyor. Öyleyse yerim yok demeyin! Az sayıda obje ile yarattığınız dekorasyonunuz aynı zamanda sizin rahatlama alanınız haline gelebilir!