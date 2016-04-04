Evde yoga ve meditasyon yapabilmek için gereken ortamı nasıl sağlarım?

Yoga, Sanskritçe
yuj kökünden türeyerek birleşme ve bir araya gelme anlamına gelir. Bu birleşmeyi yaratabilmek tabi ki kendi evlerimizde ve kendi ortamımızda da mümkün. Sizin için seçtiğimiz örnekler evde yoga yapmanın keyfini almanızı ve kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Dilerseniz Şimdi evde yoga zamanı! Evde yoga alanı yaratmak için 6 ipucu adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.
Evlerimizde yoga ve meditasyon ortamı yaratabilmek hiç de sanıldığı kadar zor değil. Özellikle gündelik hayatın koşuşturmacasından sonra her birimiz ev hayatında ve ev dekorasyonunda sakinliği ve huzuru çağrıştıracak atmosferler arıyoruz. İç huzurumuzu ve dengemizi sağlamak için sadece spor salonuna gitmek ve bu huzur verici eylemi başka bir yerde aramak zorunda değiliz. Evimizde yapacağımız küçük dokunuşlar sayesinde yatak odamız ya da oturma odamız bir yoga ve meditasyon alanına dönüşebilir, böylelikle kendi evimizde rahatlamanın yollarına ulaşabiliriz. Yoga ve meditasyon yapmanın başlıca şartlarından biri olan doğru nefes alma teknikleri ancak ferah ve havadar bir ortamda mümkün olabilir. Ev dekorasyonunuzda bu ortamı sağlamak için de kendinize havadar ve göz yormayan bir ortam sağlayabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki modern stile sahip yatak odası dekorasyonu aradığımız ferah ve havadar ortamı bizlere sağlamakla kalmıyor, dekorasyonuyla da huzuru ve sakinliği odamızda hissetmemizi sağlıyor. Yeşillik bir alana bakan yatak odası az mobilya ile yalın bir dekorasyon bütünlüğü sağlama açısından da içimizi rahatlatan bir etkiye sahip. Zemin kaplaması olarak mermer seçilen yatak odası dekorasyonunda ahşap kütük ve hasır puf dekorasyonda organik malzemenin yoga ile olan birlikteliğini bizlere gösteriyor. Öyleyse yerim yok demeyin! Az sayıda obje ile yarattığınız dekorasyonunuz aynı zamanda sizin rahatlama alanınız haline gelebilir!
Gün ışığı, kalabalık şehirlerde yaşayan ve yoğun iş hayatına sahip insanların belki de en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Bizler gündelik hayatta bunu unuttuğumuz için göğe bakmanın ya da doğanın içinde olmanın nasıl bir his olduğunu unutmuş durumdayız. Oysa ki tıpkı hayvanlar gibi bizler de toprak ve güneşin imkanlarından yeteri kadar faydalanabilsek şüphesiz çok daha mutlu bireyler yetiştirip hayata çok daha olumlu bakabiliriz. Bu farkındalığı oluşturmak tek tek meydana gelecekse önce evimizden ve ruhumuzu besleyen aktivitelerden başlarsak doğayla bir bütün olma halini yakalayabilmemiz mümkün. Öyleyse kendi evimizde meditasyon ve yoga yapabileceğimiz alanların öncelikle gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmasını gözeterek işe başlayabiliriz. Örnek fotoğraftaki yatak odası tasarımı mobilyaların şıklığından ziyade dışardan gelen ışığıyla bizleri etkilemeyi başarıyor. Ağaçlarla çevrili bir yatak odasında sizce de huzurlu bir meditasyon geçirmemek mümkün değil, öyle değil mi? Ağaçların ve gün ışığının dansını yatak odanızda ve yoga seanslarınızda hissetmek şahane bir uyanış yaşayacağınızın garantisini veriyor adeta! Metal konstrüksiyonlu ve geniş camlı yatak odası pencereleri tüm gün doğanın içinde var olduğunuzu sizlere hissettirecek ve yaşamınızın evrenle olan bütünlüğünü çok daha derinden yaşayabileceksiniz.
Yoga ve meditasyonun size iyi gelmesi ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeniz için öncelikle yoga yapacağınız atmosferini doğru planlamanız gerekir. Yaşamda bütünlüğün yaratılması sadece manevi anlamda değil bu manevi ortamı sağlayan koşullarla mümkün olabiliyor. Örneğin fotoğraftaki dekorasyon LUXER DESIGN adlı Rus firma tarafından incelikle hesaplanarak tasarlanmış. Dekorasyonda kullanılan bitkiler ortamın her yerine nüfuz ederek her aktivitenin daha doğal ve sıcak bir şekilde uygulanması gözetilmiş. Saksıların genelinde beyaz renk kullanımı odadaki yeşil bitkilerin daha görünür olmasını sağlarken zemin kaplaması olarak da ahşap seçimi ortamın doğallığını vurgular nitelikte. Siz de evinizde huzurlu bir atmosfer yaratmak isterseniz, bitkilerin yenileyici gücünden faydalanın ve daha iyi koşullarda yoga yapmanın mümkün olduğunu deneyimleyin!
Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu ve etrafındaki ortam yoga severler için ideal alternatiflere sahip bir zemin teşkil ediyor. Siz de şehir hayatının kaotik halinden vazgeçmeye hazır olanlardansanız, tek ya da iki katlı bir evin tüm olanaklarından faydalanmaya hazır olun. Geniş camlara sahip ve bahçeyle hemzemin konut yoganızı ya da meditasyonunuzu hem dışarda hem de içerde yapmanıza olanak sağlıyor. İç mekanda ve soğuk havalarda yoganızı ahşap parkeli zemininizde yeşilliğe bakarak yapabilir ve doğanın huzur verici etkisini bedeninizde hissedebilirsiniz. Tavandan zemine kadar gün ışığını maksimum seviyede alabileceğiniz konutta hem arkadaşlarınızla vakit geçirebilir hem de günlük sporunuzu hiç bir makineye bağlı olmadan yapabilirsiniz.
Evde yoga yaparken mat yerine kullanabileceğiniz halılardan da faydalanarak spor yapmak için bahanelerinizi arttırabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki minimalist yatak odası dekorasyonu az sayıda ve pratik mobilya tasarımlarıyla evde spor yapmak isteyenler için ideal bir zemin sağlıyor. Ahşap paletlerden oluşturulmuş karyola tasarımı gösteriş sevmeyen ve konfordan yana olanlar için şahane bir tasarım olarak dekorasyonun ana elemanı haline gelmiş. Karyolanın altında kullanılan kalın halı ise sizin mat yerine kullanabileceğiniz halılardan biri olmaya aday. Evinizin küçük olduğunu ve spor yapacak yeriniz olmadığını söylemek yerine, küçük ipuçlarıyla mekanınızı kendi spor salonunuz haline getirebilir ve odanızı çok daha fazla sevebilirsiniz.
Yoga ve meditasyonu hayatında sürekli uygulayan kişi, maddi dünyanın gereksiz detaylarından kurtulacağı gibi manevi anlamda da hem bedeni hem de zihnini etkileyen değişimler geçirir. İnsanın bu değişimi geçirebilmesi için de yoga yapılan ortamın gerektiği şekilde dizayn edilmesi ve sadelik temelli bir dekorasyon oluşturulması faydalı olur. Yogayı ve meditasyonu her zaman kuş sesleri içinde ve yemyeşil çimenlerde yapamasak da benzer biçimde ferah bir dekorasyonla tatlı bir atmosfer yaratabiliriz. Örnek fotoğraftaki iç avlu böyle bir ortam için ideal özelliklere sahip. Fotoğrafın sağ kısmında gördüğümüz saksılık minimalist çizgiye sahip ve geometrik tasarımıyla ilk bakışta gözümüzü rahatlatıyor. Metal konstrüksiyona sahip bu saksılık başlı başına bir tasarım harikası olarak mekanın gözdesi olmaya aday. Aynı zamanda zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taşlardan oluşturulmuş zemin karoları gri renkli ve dokulu seçilerek ortamın beyaz armonisine derinlik veriyor. Bir adet metal konstrüksiyonlu ve yuvarlak hatlara sahip tasarım koltuk ortamın sadeliğiyle örtüşür nitelikte. Yoga yapmak isterseniz, her yer sizin için bir mabet olabilir! Haydi başlayın!
Evinizde yoga ve meditasyonu dilediğiniz saatte yapabileceğiniz gibi aydınlatmanın önemi de bahsedilmeye değer bir yer teşkil ediyor. Yoganın ve meditasyonun gün ışığında yapılması tercih edilse de doğru suni aydınlatmalar da evinizde işinizi görebilir. Örneğin gün içinde çalışıyorsanız ve evde yoga yapmak için sadece akşamları zamanınız oluyorsa tavana yerleştirebileceğiniz ve yoğunluğunu azaltıp yükseltebileceğiniz aydınlatmalar kullanmayı tercih edin. Çok sayıda aydınlatma seçeneğiniz varsa farklı kaynaklardan gelen aydınlatmaları birleştirerek loş ve huzurlu bir atmosfer yaratabilirsiniz. Sizin de örnek fotoğraftaki gibi fazladan bir odanız varsa, bu mekanı sadece spor aktiviteleriniz için ayırabilir ve sadece bir ayna ile odanızı daha geniş gösterebilirsiniz.