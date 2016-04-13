Görkemli ve şık 90 m2

İspanyan'nın Barcelona bölgesinde cezbedici, çekici ve şaşırtıcı kiralık bir evin ele alınarak yeni baştan yaratılmasına şahit olmak istiyorsanız bu proje de yer alan evi mutlaka ziyaret etmeli ve incelemelisiniz. Ferah bir mekan yaratmak için baştan aşağı değişime uğrayan, iç geçişlerin kaldırılması ile 90 metre kareli geniş bir alana sahip olan bu ev sizi kendisine hayran bırakıyor. Konuta karakter kazandırmak için orijinal yapıya uygun olarak özgünlüğü korunmuş, ferah bir alan ortaya çıkarmak için bir kaç küçük değişiklik yapılarak ortaya bu görkemli ev çıkarılmış. Stagers Markham mimarlık ofisi uzmanlarının uzun uğraşları sonucunda ortaya çıkarılan bu ev farklı özellikleri ile de daha rahat bir yaşam, daha fazla konfor ve rahatlık sunuyor. Homify farklı çözümlerin uygulandığı bu evi görebilmeniz amacıyla evi her bölümüyle sizlere sunuyor.