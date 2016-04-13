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Görkemli ve şık 90 m2

ümit atdağ ümit atdağ
RIGHT DOWNTOWN, Markham Stagers Markham Stagers Modern Oturma Odası Tuğla Beyaz
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 İspanyan'nın Barcelona bölgesinde cezbedici, çekici ve şaşırtıcı  kiralık bir evin ele alınarak yeni baştan yaratılmasına şahit olmak istiyorsanız  bu proje de yer alan evi mutlaka ziyaret etmeli ve incelemelisiniz. Ferah bir mekan yaratmak için baştan aşağı değişime uğrayan, iç geçişlerin kaldırılması ile 90 metre kareli geniş bir alana sahip olan bu ev sizi kendisine hayran bırakıyor. Konuta karakter kazandırmak için  orijinal yapıya uygun olarak özgünlüğü korunmuş, ferah bir alan ortaya çıkarmak için bir kaç küçük değişiklik yapılarak ortaya bu görkemli ev çıkarılmış.  Stagers Markham  mimarlık ofisi uzmanlarının uzun uğraşları sonucunda ortaya çıkarılan bu ev  farklı özellikleri ile de daha rahat bir yaşam, daha fazla konfor ve rahatlık sunuyor. Homify farklı çözümlerin uygulandığı bu evi görebilmeniz amacıyla evi her bölümüyle sizlere sunuyor.

Açık alanlar

Living room Markham Stagers Modern Oturma Odası Beyaz
Markham Stagers

Living room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Eve girer girmez karşınıza bölümlendirilmiş odalar ve dar bir alan çıkarken yapılan özel değişiklikler ile bölüm seperatörleri kaldırılmış ve geniş alanlar çıkarılmış. Geniş alanlar için titiz bir çalışma ile estetik dekorasyonlar hayata geçirilerek konfor ve rahatlık sağlanmış. Beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanılması hem geniş olmasından hem de beyaz renk ile çok daha aydınlık bir ev oluşmasına katkı sağlamış. Beyaz renk oturma grubu ve cam orta masa ile bu alan şık ve zarif bir alan haline getirilmiş.

Yaşam alanı

Open plan space Markham Stagers Modern Oturma Odası Tuğla Beyaz
Markham Stagers

Open plan space

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Barınma alanı olarak kullanılacak bu evde, geniş alanlar birer barınma alanı olarak da düşünülmüş.  Sosyal bir mekan yaratmak amacıyla yola çıkılmış, aynı zamanda bir barınma alanı oluşturulmuş.  Sade ve modern mobilyalar tercih edilerek fonksiyonellik sağlanmış, Aynı zamanda estetik bir dekorasyon için titiz bir plan ve çalışma yapılmış. Beyaz ve saf renk daha çok tercih edilmiş ve ortaya ışıl ışıl ve çok şık bu ev çıkarılmış.

Minimalist mutfak

Kitchen Markham Stagers Modern Mutfak Beyaz
Markham Stagers

Kitchen

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

 Eğer minimalist bir tarzda mutfak görmek istiyorsanız mutlaka bu evin mutfağın incelemelisiniz. Minimalist mobilyalar, sade bir mutfak adası ve yemek masası, beyaz renk tercihi, basit mutfak ekipmanları ile gerçekten minimalist düşünceye göre dekore edilmiş. Sade bir mutfak olması, fonksiyonel mobilyalar tercih edilmesi, ahşap kirişleri ile modern ve zevkli bir mutfak ortaya çıkarılmış. Tercih edilen sandalyelerin şıklığı mutfağın sadeliğine zarafet eklemiş ve görsel açıdan muhteşem olmasını sağlamış.

Şık ve duygusal

Living room Markham Stagers Modern Oturma Odası Beyaz
Markham Stagers

Living room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Yatak odasına doğru ilerlediğinizde bu şık ve duygusal dekorasyona sahip alandan geçiyorsunuz. Buradan geçerken gözünüz dekorasyonun estetiğine takılıyor.Beyaz renk burada da ağırlıklı olarak kullanılmış. Duvar aksesuarları, modern raf sisteminin tercih edilmesi evi daha sade ve daha zarif bir ev haline getirmiş. Zevkli köşe takımı ve halı tercihi şıklığı pekiştirmiş. Ahşap evin her alanında olduğu gibi burada da aksesuar olarak tercih edilmiş ve doğallık evin her alanına dağıtılmış.

Koridor

Convertible bedroom Markham Stagers Modern Yatak Odası Beyaz
Markham Stagers

Convertible bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Evin iki odası karlı karlıya yer aldığından arada kalan koridorda genel dekorasyona uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. Koridorun sonuna bir pencere açılmış ve güneşin evin içine girmesi sağlanmış. Ev yüksek katta yer aldığı için bu pencere önüne bir demir korkuluk yapılmış. Pencere uzunlamasına iki kanat şeklinde yapılarak geleneksel ispanyol penceresi şeklinde tercih edilmiş.

Yatak odası

Master bedroom Markham Stagers Modern Yatak Odası Beyaz
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Son olarak evin yatak odasına eliyorsunuz. İçinde ebeveyn banyosu bulunan yatak odası da beyaz renk ağırlıklı olarak dekore edilmiş.Zarafet ve estetik yatak odasında da unutulmamış ve tercih edilen mobilyalar ile dekorasyon muhteşem bir şekilde tamamlanmış.

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