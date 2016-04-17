Çarpıcı ve karizmatik bir villa

Homify bu gün sizleri 1907 de yapılmış olan ve bakımsızlıktan dökülen bir evin yeniden inşa edilen modern bir eve götürüyor. Eski ev tamamen yıkılarak evin yerine kaliteli bir proje ışığından iki adet garaja sahip, iki katlı ve modern bir ev inşa edilmiş. Eski evin çatısı bindirme çatı iken yeni yapılan u ev düz çatı modeli ile yapılmış. Müstakil ev olarak tanımladığımız bu ev modeli 1920 li yılların mimarisi ile inşa edilmiş. Pusch tarafından tasarlanan ve inşa edilen bu ev çağdaş ve modern mimari ile harmanlanarak inşa edildiği için geçmiş ve bu günü bir arada yansıtmaktadır. Ahşap çerçeveler yerine modern metal malzemeler kullanılarak oluşturulan dış cepheye sahip olan bu ev bahçesi ve geniş odaları ile üç çocuklu bir aile için çok ideal. İki adet garaja sahip olması hem ölü alanın değerlendirilmesini sağlamış hem de misafirleriniz için garaj imkanı sağlamış. Her detayı ile fonksiyonelliği de yansıtan bu evi mutlaka görmeli ve incelemelisiniz.
Ev kutucukların birleştirilmesi ile elde edilmiş gibi bir havaya sahip olsa da tasarımı, projesi ile modern bir inşa yöntemi ile inşa edilmiş. Garajlar ve yen duvarları incelediğinizde pürüzsüz bir dış yüzey ve renklendirme ile estetik ve aydınlık bir dış cephe ortaya çıkarılmış. Bindirme çatı yerine düz çatı tercih edilmesi dış cephenin görselliğini artırmış ve cepheyi daha fazla ön plana çıkarmış. Üst katta oda için yapılan balkon ve nişler ile çatı üzerine yapılan parapetler dış cephenin daha görsel ve daha estetik olmasını sağlamış.
Evde bulunan iki garajdan birisi doğrudan evin iç avlusuna ulaşmanızı sağladığı için mutfak alış verişlerinizde bu garajı kullanmanız size daha fazla kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda istediğiniz takdirde garaj kapsını açabilir ve avlu yolu olarak kullanabilirsiniz. garaj kapısı otomatik ve sargı kapı olarak tercih edildiği için açma kapama işlemlerinde zorlanmadan yapabilirsiniz.
Basit akıcı bir yaklaşımla yapılan iç tasarım ile odalar ve odalar arası ulaşım alanları modern bir şekilde dekore edilmiş. Kullanılan zemin döşemeleri ve renk tercihleri iç mekanların iskandinav tarzını yansıtmasında etkili olmuş. Merdiven tasarımı ve merdiven de kullanılan malzemeler ile merdiven üzerinde bırakılan pencere iskandinav yaşam tarzının benimsenmiş olduğunu gösteriyor.
Bu villa da aynı zamanda teknolojik sistemler ile donatılmış ve akıllı otomasyon sistemleri ile ev sakinlerinin daha rahat ve daha kolay bir yaşam sürmeleri için tüm detaylar düşünülmüş. Yerden yoğuşmalı ısıtma sistemleri, otomatik ısıtma kazanları, otomatik akıllı algılayıcılar birlikte kullanılmış ve konfor şartları maksimum düzeyde tutulmuş.
Oturma odası, akıcı yemek odası ve mutfak ile birleşik olarak tasarlanmış ve harika bir açık alan olarak kendini göstermektedir . Özel bahçe, evin önünde yola doğru korunaklı olarak düşünülmüş ancak cam duvar ile birleştirilmiş ve evden ayrı bir bölüm olarak tasarlanmış. Geniş toprak alan yeşil çimler ile düzenlenmiş ve ortaya açık parlak ve aydınlık oturma alanı çıkmış.
Evin temel inşa malzemeleri olarak beton vedemir kullanıldığı için ahşaba sadece zemin kaplamaları ve iç tasarımda yer verilmiş. Çatı ve dış duvarlar özel bir malzeme olan ve selüloz ile elyafın birleşiminden meydana gelen yalıtım malzemesi ile yalıtılarak kış aylarının soğuk havalarına karşı tasarruf edici ve önleyici bir tedbir alınmış. Bahçe alanına doğru bahar ayları için bir oturum alanı yapılmış.