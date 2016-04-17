Çarpıcı ve karizmatik bir villa

Homify bu gün sizleri 1907 de yapılmış olan ve bakımsızlıktan dökülen bir evin yeniden inşa edilen modern bir eve götürüyor. Eski ev tamamen yıkılarak evin yerine kaliteli bir proje ışığından iki adet garaja sahip, iki katlı ve modern bir ev inşa edilmiş. Eski evin çatısı bindirme çatı iken yeni yapılan u ev düz çatı modeli ile yapılmış. Müstakil ev olarak tanımladığımız bu ev modeli 1920 li yılların mimarisi ile inşa edilmiş. Pusch tarafından tasarlanan ve inşa edilen bu ev çağdaş ve modern mimari ile harmanlanarak inşa edildiği için geçmiş ve bu günü bir arada yansıtmaktadır. Ahşap çerçeveler yerine modern metal malzemeler kullanılarak oluşturulan dış cepheye sahip olan bu ev bahçesi ve geniş odaları ile üç çocuklu bir aile için çok ideal. İki adet garaja sahip olması hem ölü alanın değerlendirilmesini sağlamış hem de misafirleriniz için garaj imkanı sağlamış. Her detayı ile fonksiyonelliği de yansıtan bu evi mutlaka görmeli ve incelemelisiniz.