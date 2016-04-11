Evinizde bahar esintisi yaşamanın yolları

Evlerimizi her zaman estetik, şık ve düzenli görmek isteriz. Her zaman evimiz bizi rahat ettirecek kadar tertipli, düzenli ve dekorasyon olarak hayatımızı kolaylaştıracak kadar planlı bir şekilde dekore etmek hepimizin hayalidir. Ev dekorasyonları yapılırken ferah ve aydınlık bir dekorasyon olması yaşamımızı daha kaliteli bir hale getireceği gibi evimizi daha yaşanabilir ve daha keyifli hale getirecektir. evimizi dekore ederken mutlaka dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de mevsimine uygun renkler tercih etmek ve mevsime uygun dekorasyonlar yapmaktır. Yaz aylarında kış mevsimine uygun dekorasyonlar olmayacağı gibi kış aylarında da yaz aylarına özgü dekorasyon yapamayız. Bu nedenle mevsime uygun renkleri seçmeli ve dekorasyonumuzu mevsimine uygun bir şekilde yapmalıyız. Her mevsimin kendisine özgü şartları olduğu gibi bahar mevsiminde kendisine özgü kendisine has özellikleri vardır. evimizi dekore ederken veya evimizi yeniden dizayn ederken bu noktaları gözden kaçırmamaız gerekir. bahar ayları yaz mevsiminin habercisi olduğu için evimizi daha aydınlık, daha ferah, daha ışıltılı bir şekilde düzenlemeliyiz. Peki bahar aylarında evimde bahar esintisi yaşamak için özellikle dikkat etmem gereken noktalar nelerdir? Bu soruya bir çok açıdan cevap verilebilir. Bahar ayları için evinizi dizayn ederken öncelikle kış aylarını hatırlatan tüylü halılardan, elektrikli ısıtıcılardan, kalın ve koyu renkli perdelerden, koyu renkli oturma grubu kılıflarından kurtulmanız gereklidir. Koyu renkler kış mevsimine özgü renkler olduğu için yapacağınız dekorasyonun ruhunu ortadan kaldıracak ve dekorasyonunuzu daha kötü gösterecektir. Bu nedenle koyu renkleri bahar mevsimi için planladığınız dekorasyonun içerisinde olmayacak şekilde plan yapmalısınız. Bahar mevsimine özgü renkler olan açık ve canlı pastel renklerin tamamını dekorasyon içerisinde tercih edebilirsiniz. özellikle açık renklerden beyaz, bej, krem rengini tercih edebilir veya zevkinize ve tarzınıza uygun olan pembe rengi de tercih edebilirsiniz. Dekorasyon içerisinde yer alan perdeleri kışlık perdeler yerine yaz ve bahar aylarında kullanacağınız ince ve renkli perdeler olarak tercih etmeniz evinizin ve odanızın daha ferah olmasını sağlayacaktır. Perdeler odanın genel havasını oluşturan ve odaya girdiğinizde gözünüze ilk çarpan unsurlar oldukları için perdelerinizi değiştirmek ile bahar dekorasyonunuza başlayabilirsiniz. Perdeleri değiştirdikten sonra duvar kağıtları veya duvar boyasını yenilemek ile bahar hazırlığına devam etmelisiniz. Geçen yıl yenilediğiniz duvar kağıtları veya geçen yıl boyadığınız duvarlar bir yılın yorgunluğunu, kirini ve yıpranmışlığını taşıdığı için ışıl ışıl olacak evinizde eski bir görüntü sergileyecektir. Bu durum dekorasyonunuzun ışıltısını azaltacak ve kötü göstereceği için mutlaka yenileme işlemi yapmalısınız. Bahar renkleri ve desenleri ile uyumlu olan desenlere sahip duvar kağıtları tercih etmeniz evinizin daha ferah bir havaya sahip olmasını sağlayacaktır. Duvar kağıtları ile genel dekorasyon renklerinin uyumlu olmasına da özen göstermelisiniz. Aksi durumda her bir bölge de farklı renklerin yoğun olduğu bir bahar dekorasyonu oluşacaktır. Bu durum kötü bir görünüme sebep olacağından dikkat etmeniz gerekir. Duvar kağıtları, perdeler gibi unsurlardan sonra evinizin yeterli gün ışığı almasını sağlayan pencereler veya ışıklıkların yenilenmesi, bakımı ve düzeltilmesi işlemlerini yapmalısınız. Pencerelerinizi daha büyük pencereler şekline getirme imkanınız var ise büyütmeli yok ise ışıklık ile aydınlığın artmasını sağlamalısınız. Işıklıklar yerine geniş duvarlarınızı cam paneller ile değiştirebilir ve cam duvarlar ile evinizin daha fazla güneş ışığı almasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından yapacağınız diğer işlem evinizin içinde yer alan canlı yeşil bitkilerin düzenlemesini yapmak, bahar ve yaz mevsimine uygun çiçeklerle değiştirmelisiniz. Bunun için öncelikle evinizde bulunan bitkilerin yerleşimlerini değiştirmeli ve pencere kenarlarına, kapı eşiklerine yerleştirerek hem yeterli oksijeni almasını sağlamalı hem de güneş ışığı ihtiyacını gidererek renkli renkli açmasını sağlamalısınız. Böylece evinizde bahar mevsiminin esintileri hissetmiş olursunuz. Bütün bu değişiklikleri yaparak evinizin daha ferah ve daha havadar olmasını sağladığınız gibi bahar esintilerinin evinizde olmasını da sağlamış olursunuz. Kış mevsiminin ağırlığından kurtulmak ve bahar mevsiminin serinliğini yaşamak için dekorasyon yapmak istediğinizde örnek uygulamaların yer aldığı, bahar dekorasyonları ile estetik ev örneklerinin bulunduğu homify ev dekorasyonları sayfamızı ziyaret etmeli ve örnek dekorasyonlarımızı inceleyerek evlerinizi benzer dekorasyon uygulamalarını yapabilirsiniz.
Bahar mevsimine girdiğimiz bu günlerde evimizi dekore ederken öncelikle perdelerden başlamalıyız. Perdeler için yaz aylarına uygun olan canlı ve parlak renklerde perdeler tercih etmeli, kış mevsimin renkleri olan siyah, koyu kahve, koyu gri renklerde ve kalın kumaşlara sahip perdeleri tercih etmemeliyiz. İnce kumaşlara sahip canlı renkleri olan perdeler odalarımızı daha renkli daha canlı ve daha ferah gösterecektir. Örnek resimde yer alan koyu renkli perdeler bahar mevsimine uygun olmadığı gibi evin canlı renkleri ile de uyuşmamaktadır.
Yaz ayları için hazırlık yapmaya başladığınız da mutlaka duvar boyalarını yenilemeli ve duvar kağıtlarınızı yenilemelisiniz. Duvar kağıtları ve duvar boyaları yıl boyunca yıpranacak ve kirleneceğinden dekorasyonun canlılığını azaltacak ve kötü bir görünüme sebep olacaktır. Bu nedenle canlı renklere ve açık tonlarda renkleri tercih ederek evlerimizi bahara hazırlamalı, daha ferah bir dekorasyon ile daha yaşanılabilir bir eve sahip olmalısınız.
Evlerimizi daha canlı ve daha doğal göstermek ve daha ferah hale getirmek için canlı yeşil bitkiler tercih etmelisiniz. Kış mevsiminde sadece yeşil olması için tercih ettiğiniz yeşil bitkiler bahar ve yaz aylarında renga renk açıp evi daha renkli hale getirebilsin diye bahar mevsimine uygun mevsimlik bitkiler tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Bu nedenle bahar aylarına hazırlık yaptığınız dönemde canlı renklerde çiçek açan yeşil bitkileri tercih edip evin içinde önemli noktalara yerleştirdiğinizde daha ferah bir dekorasyona sahip olursunuz.
Evinizi daha ferah bir şekilde dekore etmek için canlı yeşil bitkileri daha çok tercih etmeli ve evinizde doğru konumlara yerleştirmelisiniz. Yeşil renkli çiçekler yaz aylarında evinizi hem renkli gösterecek hem de daha canlı bir eve sahip olmanızı sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan salon dekorasyonunda yeşil bitkiler doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan salon daha canlı ve daha şık görünmektedir.
Evinizi bahar aylarında daha yaşanılabilir hale getirmek için doğal havalandırma yapmanız gereklidir. Doğal olarak havalandırılan alanlar oksijen bakımından daha zengin olacağından yeşil bitkilerin daha canlı olmasını sağlayacağı gibi odanızın ve evinizin daha ferah olmasını sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan oda dekorasyonunda cam pencerelerin yanında cam duvarlarda yapılmış ve salon daha şık bir şekilde dekore edilmiştir.
Evinizi bahar ayları için hazırlarken estetik çizgilerden ve zarafetten ödün vermemelisiniz. Yapacağınız dekorasyon planında bahar özellikleri için yapacağınız tercihlerin yanı sıra estetik özellikleri de göz önünde bulunrdurmalı ve zarif bir dekorasyon yapmalısınız.