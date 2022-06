Evinizde bahar esintisi yaşamanın yolları

Evlerimizi her zaman estetik, şık ve düzenli görmek isteriz. Her zaman evimiz bizi rahat ettirecek kadar tertipli, düzenli ve dekorasyon olarak hayatımızı kolaylaştıracak kadar planlı bir şekilde dekore etmek hepimizin hayalidir. Ev dekorasyonları yapılırken ferah ve aydınlık bir dekorasyon olması yaşamımızı daha kaliteli bir hale getireceği gibi evimizi daha yaşanabilir ve daha keyifli hale getirecektir. evimizi dekore ederken mutlaka dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de mevsimine uygun renkler tercih etmek ve mevsime uygun dekorasyonlar yapmaktır. Yaz aylarında kış mevsimine uygun dekorasyonlar olmayacağı gibi kış aylarında da yaz aylarına özgü dekorasyon yapamayız. Bu nedenle mevsime uygun renkleri seçmeli ve dekorasyonumuzu mevsimine uygun bir şekilde yapmalıyız. Her mevsimin kendisine özgü şartları olduğu gibi bahar mevsiminde kendisine özgü kendisine has özellikleri vardır. evimizi dekore ederken veya evimizi yeniden dizayn ederken bu noktaları gözden kaçırmamaız gerekir. bahar ayları yaz mevsiminin habercisi olduğu için evimizi daha aydınlık, daha ferah, daha ışıltılı bir şekilde düzenlemeliyiz. Peki bahar aylarında evimde bahar esintisi yaşamak için özellikle dikkat etmem gereken noktalar nelerdir? Bu soruya bir çok açıdan cevap verilebilir. Bahar ayları için evinizi dizayn ederken öncelikle kış aylarını hatırlatan tüylü halılardan, elektrikli ısıtıcılardan, kalın ve koyu renkli perdelerden, koyu renkli oturma grubu kılıflarından kurtulmanız gereklidir. Koyu renkler kış mevsimine özgü renkler olduğu için yapacağınız dekorasyonun ruhunu ortadan kaldıracak ve dekorasyonunuzu daha kötü gösterecektir. Bu nedenle koyu renkleri bahar mevsimi için planladığınız dekorasyonun içerisinde olmayacak şekilde plan yapmalısınız. Bahar mevsimine özgü renkler olan açık ve canlı pastel renklerin tamamını dekorasyon içerisinde tercih edebilirsiniz. özellikle açık renklerden beyaz, bej, krem rengini tercih edebilir veya zevkinize ve tarzınıza uygun olan pembe rengi de tercih edebilirsiniz. Dekorasyon içerisinde yer alan perdeleri kışlık perdeler yerine yaz ve bahar aylarında kullanacağınız ince ve renkli perdeler olarak tercih etmeniz evinizin ve odanızın daha ferah olmasını sağlayacaktır. Perdeler odanın genel havasını oluşturan ve odaya girdiğinizde gözünüze ilk çarpan unsurlar oldukları için perdelerinizi değiştirmek ile bahar dekorasyonunuza başlayabilirsiniz. Perdeleri değiştirdikten sonra duvar kağıtları veya duvar boyasını yenilemek ile bahar hazırlığına devam etmelisiniz. Geçen yıl yenilediğiniz duvar kağıtları veya geçen yıl boyadığınız duvarlar bir yılın yorgunluğunu, kirini ve yıpranmışlığını taşıdığı için ışıl ışıl olacak evinizde eski bir görüntü sergileyecektir. Bu durum dekorasyonunuzun ışıltısını azaltacak ve kötü göstereceği için mutlaka yenileme işlemi yapmalısınız. Bahar renkleri ve desenleri ile uyumlu olan desenlere sahip duvar kağıtları tercih etmeniz evinizin daha ferah bir havaya sahip olmasını sağlayacaktır. Duvar kağıtları ile genel dekorasyon renklerinin uyumlu olmasına da özen göstermelisiniz. Aksi durumda her bir bölge de farklı renklerin yoğun olduğu bir bahar dekorasyonu oluşacaktır. Bu durum kötü bir görünüme sebep olacağından dikkat etmeniz gerekir. Duvar kağıtları, perdeler gibi unsurlardan sonra evinizin yeterli gün ışığı almasını sağlayan pencereler veya ışıklıkların yenilenmesi, bakımı ve düzeltilmesi işlemlerini yapmalısınız. Pencerelerinizi daha büyük pencereler şekline getirme imkanınız var ise büyütmeli yok ise ışıklık ile aydınlığın artmasını sağlamalısınız. Işıklıklar yerine geniş duvarlarınızı cam paneller ile değiştirebilir ve cam duvarlar ile evinizin daha fazla güneş ışığı almasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından yapacağınız diğer işlem evinizin içinde yer alan canlı yeşil bitkilerin düzenlemesini yapmak, bahar ve yaz mevsimine uygun çiçeklerle değiştirmelisiniz. Bunun için öncelikle evinizde bulunan bitkilerin yerleşimlerini değiştirmeli ve pencere kenarlarına, kapı eşiklerine yerleştirerek hem yeterli oksijeni almasını sağlamalı hem de güneş ışığı ihtiyacını gidererek renkli renkli açmasını sağlamalısınız. Böylece evinizde bahar mevsiminin esintileri hissetmiş olursunuz. Bütün bu değişiklikleri yaparak evinizin daha ferah ve daha havadar olmasını sağladığınız gibi bahar esintilerinin evinizde olmasını da sağlamış olursunuz. Kış mevsiminin ağırlığından kurtulmak ve bahar mevsiminin serinliğini yaşamak için dekorasyon yapmak istediğinizde örnek uygulamaların yer aldığı, bahar dekorasyonları ile estetik ev örneklerinin bulunduğu homify ev dekorasyonları sayfamızı ziyaret etmeli ve örnek dekorasyonlarımızı inceleyerek evlerinizi benzer dekorasyon uygulamalarını yapabilirsiniz.