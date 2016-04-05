​Evi daha güvenli hale getirmek için 6 öneri

Yaşam alanlarımız olan evlerimizde vakit geçirmeyi severiz ve bizi yansıtacak bir tarzda içini dekore ederiz. Bizim için güvenli bir ev ailemizin ve kendimize ait eşyaların bulunduğu yer anlamına gelir. Evlerimiz için yuva sözcüğünü de kullanırız, çünkü burası aynı zamanda günlük hayatın zorluklarından ve stresinden kaçıp biraz rahatlayıp huzur bulduğumuz tek yerdir. Dolayısıyla bir nevi sığınağımızdır da denebilir. Bu sebeple hem sevdiklerimiz hem de sahip olduğumuz eşyalar için en yüksek derecede güvenlik istememiz hiç şaşırtıcı değil.
Herkesin bildiği gibi üzere oturduğumuz mahallelerden tutun da şehirlere dek güvenli bir toplumda yaşamıyoruz. Son yıllarda suç oranları epey arttı. Yine bu sebeple gelişen teknoloji ile birlikte sayısız savunma yönteminin gelişmesi ve güvenlik sistemlerinin kurulması pek sürpriz değil. Suç oranlarının artmasında şehirlerin kalabalıklaşması gibi etkenler de sayılabilir. Dolayısıyla ev güvenliği hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen bir konu. Bir evi tehlikeli kılan sebepler nelerdir? Yangın, deprem gibi doğal afetler ilk akla gelenler. Bunlar için ne yapılabilir? Evi sigortalatmak iyi bir seçenek. Ama ülkemizde hala çok yaygın olduğu söylenemez. Üstelik evi sigortalatsanız bile kişisel tedbirler almak zorundasınızdır yine. Yaygın gibi durumlar için duman detektörü ve yangın tüpü tedarik edilebilir. Deprem için evinizin sağlamlığını kontrol ettirmek ve de deprem çantası hazırlamak alabileceğiniz tedbirler arasındadır. Peki evinizi istemeyen misafirlerden nasıl koruyacaksınız? Özellikle yaz ayları uzun tatillere çıkan biriyseniz evinize hırsız girmesi riskli çok düşük bir olasılık sayılmaz. Tatil zamanları dışında da hırsız ihtimali her zaman geçerlidir maalesef. Hırsızlık olayları dışında günümüzde dolandırıcılar da insanlar için ciddi bir tehlike. Tüm bu sebeplerden ötürü hem can güvenliğinizi hem de sahip olduğunuz eşyaları koruyabilmek için evinize güvenlik sistemleri kurmalısınız. Eskiden evi hırsızdan korumak için dikenli teller veya bahçede köpek bulundurmak gibi seçenekler düşünülürdü. Ancak yalnızca güvenlik için bir hayvan edinmek pek etik bir durum değildir. Üstelik hayvan bakacak vaktiniz yoksa elverişli de sayılmaz. Dikenli teller ise artık çok fazla işe yaramayan, demode bir yöntem. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte pek çok yeni güvenlik sistemi ve alarm seçeneği mevcut. Bugünkü yazımızda video ve alarm sistemlerini tanıtarak evinizi koruyabilmenin yollarını araştırdık. Hep birlikte başlıkları inceleyelim.
Evinizde bir alarm ya da video sistemi kurulması demek hırsızlara karşı dairenizi korumak için alabileceğiniz en faydalı önlemlerden biridir. Biraz araştırma ile kolayca bulabileceğimiz bu alarm ve kamera sistemini dairenizin giriş kısmına yerleştiriyorsunuz. Pencere ve kapılar alarm sistemini yerleştirmek için ideal noktalardır. Alarm sistemleri iki çeşittir; birincisi basit bir düzeneğe sahip olup kapı ve pencere hareket ettirildiğinde alarm sesi çıkarır. Daha gelişmiş olan diğer modelinde ise hareket halinde sistem güvenlik şirketine bildirim gönderir. Basit düzenekli olanlar çıkardıkları gürültü sayesinde hırsızın paniğe kapılıp kaçmasına sebep olabilirler. Gelişmiş olan sistemde ise durumu kontrol etmek için evinize polis yollanır. Biraz daha masraflı olan bu sistem yabancı ülkelerde yaygın olarak kullanılır. Böyle bir imkanınız olmasa dahi istenmeyen misafirler için basit de olsa alarm kullanmak her türlü olasılıkta iyi bir caydırıcı işlev görür.
Fotoğraftaki ev Şölen Coşar İç Mimarlık tasarımıdır.
Lamine cam veya kırılmaz cam, bir kişi camı kırmaya çalıştığında ya da darbe aldığında parçalanan ama dağılmayan cam türüdür. Diğer camlardan farklı olarak iki ya da daha fazla tabaka bir arada bulunduğundan dağılma olayı gerçekleşmez. Bu cam arabalarda da kullanılır. Saydığımız sebeplerden ötürü de daha güvenli bir malzemedir. Özellikle evinizde büyük pencereler bulunuyorsa ya da kapı olarak cam sürgülü modeller tercih ediyorsanız cama yatırım yapmak son derece akıllıcadır. Özellikle cam sürgülü kapı kullanılan evlerde lamine cam şarttır. Yoksa evinizin güvenliği ciddi tehlike altında olur. Üstelik yalnızca istemeyen misafirler söz konusu olduğunda değil, ev içi gerçekleşebilecek kazalar için de emniyet işlevi görür.
Pencereler için kırılmaz cam seçeneğinden bahsettik. Pencere güvenliği ile ilgili yapabilecekleriniz camlarla sınırlı değil. Bir diğer güvenlik sistemi pencere korkuluklarıdır. Her ne kadar korkuluklar demode veya hapishane izlenimi yaratsa da son derece modern ürünler de bulunabiliniyor. Gayet şık örnekleri görebileceğiniz pencere korkulukları evinizin dış dekoruna da estetik katabilir. Bu parmaklıklar kapladıkları camın kırılmasını imkansız hale getirerek iyi bir güvenlik sağlıyorlar. Üstelik çok masraflı da değil. Korkuluk sayesinde bir hırsızın ya da başka bir tehlikenin evinize pencerelerden girme ihtimalini ortadan kaldırabileceğini düşününce çok da yararlı bir fikir.
Kapı güvenliği pencere güvenliği kadar önemli bir konudur. Çünkü hırsızlar pencereden sonra kapıdan evinize girmeye çalışacaktır. Hırsız dışında da dolandırıcılar ya da tekin olmayan kişiler de kapı aracılığıyla sizinle iletişim kurmaya çalışacaktır. Dolayısıyla kapı güvenliği ile ilgili de tedbir almak gerekiyor. Kapı güvenliğini arttırabilmek için yapabileceğiniz şeylerden biri sağlam bir kapı kilidi almaktır. Günümüzde modern kapı kilitleri emniyet konusunda epey başarılı sonuçlar veriyor. Yine bir diğer önlem olarak kapı zincirleri veya küçük güvenlik pencereleri dışarıdan gelen tanımadığınız insanlarla iletişim kurarken onları içeri davet etmeden veya kendi güvenliğinizi tehlikeye atmadan konuşma imkanı sunar. Veya kapı önüne ek parmaklık eklerseniz kapınızı açtığınız halde yine güvende kalabilirsiniz. Elbette kilit ve zincir gibi seçenekler kadar kapının sağlam bir malzemeden de yapılması gerekiyor. Günümüzde endüstriyel bakımdan güçlendirilmiş kapılar güvenlik açısından oldukça başarılı olup iyi bir çözüm sunuyor.
Şimdiye dek saydığımız tüm güvenlik önemleri can güvenliğiniz kadar değerli eşyalarınızı koruyabilmeyi de amaçlıyordu. Evinizin içinde bulunmasa da sahip olduklarınız arasında en az diğerleri kadar değerli ve pahalı olan bir diğer şey de hiç kuşkusuz arabanızdır. Bu sebeple hırsızların eviniz kadar garajınıza da yönelmesi gayet olası. Peki arabamızı nasıl koruyacağız? Arabaları kullanmadığımız zamanlarda muhafaza ettiğimiz yer olan garajların güvenliğini arttırarak. Garaj güvenliği için yapabileceğiniz şeyler alarm veya hareket dedektörü kurmak, son olarak da görüntülü video sistemi kurmaktan geçer. En iş gören yöntemlerden biri olan hareket dedektörleri garaj güvenliği için ideal bir önlemdir.
Hırsızların evinize ulaşabilmesi için ilk olarak bahçeden geçmesi gerekiyor. Bahçe içinde çok sayıda bitki, ağaç, çiçek ve büyük renk çeşitliliği olduğu düşününce hareketleri ayırt etmek zor hale gelir. Çünkü bahçeler bu saydığımız sebeplerden ötürü istemeyen misafirler için kolay kamuflaj sağlar. Özellikle akşamları yabancı kişileri ayırt etmek daha da zorlaşır. Bilhassa bahçe içinde evinize yakın mesafede ağaçlar ve büyük çalılar varsa risk artar. Dolayısıyla bahçe güvenliği de en azın evin içi kadar önemli hale gelir. Bahçe güvenliğini sağlamak için yapılacak en iyi şey güvenlik kamerası yerleştirmektir. Böylece sokak lambasının ya da bahçe içindeki ışıkların yeterli gelmediği ölü alanları da kontrol edebilir, bu sayede hırsızları kaçırabilirsiniz.
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