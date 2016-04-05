​Evi daha güvenli hale getirmek için 6 öneri

Yaşam alanlarımız olan evlerimizde vakit geçirmeyi severiz ve bizi yansıtacak bir tarzda içini dekore ederiz. Bizim için güvenli bir ev ailemizin ve kendimize ait eşyaların bulunduğu yer anlamına gelir. Evlerimiz için yuva sözcüğünü de kullanırız, çünkü burası aynı zamanda günlük hayatın zorluklarından ve stresinden kaçıp biraz rahatlayıp huzur bulduğumuz tek yerdir. Dolayısıyla bir nevi sığınağımızdır da denebilir. Bu sebeple hem sevdiklerimiz hem de sahip olduğumuz eşyalar için en yüksek derecede güvenlik istememiz hiç şaşırtıcı değil.

Herkesin bildiği gibi üzere oturduğumuz mahallelerden tutun da şehirlere dek güvenli bir toplumda yaşamıyoruz. Son yıllarda suç oranları epey arttı. Yine bu sebeple gelişen teknoloji ile birlikte sayısız savunma yönteminin gelişmesi ve güvenlik sistemlerinin kurulması pek sürpriz değil. Suç oranlarının artmasında şehirlerin kalabalıklaşması gibi etkenler de sayılabilir. Dolayısıyla ev güvenliği hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen bir konu. Bir evi tehlikeli kılan sebepler nelerdir? Yangın, deprem gibi doğal afetler ilk akla gelenler. Bunlar için ne yapılabilir? Evi sigortalatmak iyi bir seçenek. Ama ülkemizde hala çok yaygın olduğu söylenemez. Üstelik evi sigortalatsanız bile kişisel tedbirler almak zorundasınızdır yine. Yaygın gibi durumlar için duman detektörü ve yangın tüpü tedarik edilebilir. Deprem için evinizin sağlamlığını kontrol ettirmek ve de deprem çantası hazırlamak alabileceğiniz tedbirler arasındadır. Peki evinizi istemeyen misafirlerden nasıl koruyacaksınız? Özellikle yaz ayları uzun tatillere çıkan biriyseniz evinize hırsız girmesi riskli çok düşük bir olasılık sayılmaz. Tatil zamanları dışında da hırsız ihtimali her zaman geçerlidir maalesef. Hırsızlık olayları dışında günümüzde dolandırıcılar da insanlar için ciddi bir tehlike. Tüm bu sebeplerden ötürü hem can güvenliğinizi hem de sahip olduğunuz eşyaları koruyabilmek için evinize güvenlik sistemleri kurmalısınız. Eskiden evi hırsızdan korumak için dikenli teller veya bahçede köpek bulundurmak gibi seçenekler düşünülürdü. Ancak yalnızca güvenlik için bir hayvan edinmek pek etik bir durum değildir. Üstelik hayvan bakacak vaktiniz yoksa elverişli de sayılmaz. Dikenli teller ise artık çok fazla işe yaramayan, demode bir yöntem. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte pek çok yeni güvenlik sistemi ve alarm seçeneği mevcut. Bugünkü yazımızda video ve alarm sistemlerini tanıtarak evinizi koruyabilmenin yollarını araştırdık. Hep birlikte başlıkları inceleyelim.