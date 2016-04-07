Oturma odasını nasıl dizayn ederim?

Son olarak doğru araç ve malzemeleri seçtikten sonra kafanızda oluşturduğunuz tasarım planını somutlaştırabilmek için işe başlayın. Ne istediğinizi bildikten sonra yapmanız gereken tek şey ayarladığınız bütçeye göre lazım olan mobilya ve malzemeleri satın almaktır. Her ne kadar bütçeniz belli de olsa kampanyaları takip ederek daha hesaplı olanları aramayı unutmayın.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Taze ve temiz bir başlangıç için gereksiz eşyalardan kurtulun’ başlığına göz atabilirsiniz.