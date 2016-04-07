Oturma odasını nasıl dizayn ederim?

Bir oda tasarlamak eğlenceli ve yaratıcı bir süreç olabilir, tabii nereden başlayacağınızı biliyorsanız. Eğer kafanızda belli bir tasarım planı oluşmadıysa ilk olarak ne istediğinize karar vermeli, sonra sırasıyla tarzınızı oluşturup lazım olan malzemeleri tedarik etmelisiniz. Bugün bir oturma odası dizaynı için nereden başlamalı ve neler yapılmalı sorusunun cevabını araştırdık. Bu yazının kendi odanızı tasarlamak için sizi motive etmesini umuyoruz.
Kendi oturma odamızı dizayn etmeye karar verdikten sonra sırasıyla hangi mobilyaları satın alacağımıza, ne tür bir stil kullanacağımızı düşünürüz. Oysa nasıl mobilyalar kullanırsak kullanalım mutlaka mevcut alanımıza göre hareket etmek zorundayız. Yani salonunuza belki geniş bir oturma grubu koymak istiyorsunuz ancak küçük bir odaya sahipseniz bu mümkün olmayacaktır. Ya da çok geniş salonunuz var, ancak az eşyayı yeterli buluyorsunuz. Bu defa da salonunuz çok boş görünecektir. Tüm bu saydığımız sebeplerden yola çıkarak dekore etmek istediğimizi odayı her şeyden önce ölçmeniz gerektiği sonucuna varıyoruz. Peki hangi alanları ölçmeniz gerekiyor? Duvarların genişliği ve yüksekliği yanı sıra pencere ve kapıları da ölçün. Eğer salonda duvara gömülü dolaplar veya duvar rafları varsa bu tür sabit elemanları da ölçmeyi unutmayın. Sizin için seçmiş olduğumuz oturma odası örneğinde oturma grubunun arkasına yemek masası yerleştirilmiş. Yani salon aynı zamanda yemek odası olarak kullanılmak istenmiş. Her ne kadar yemek masası için yer ayrılsa da alan ölçümü yapıldığı için oturma grubu için de geniş boşluk kalmış.
Kafanızda oluşturduğunuz tasarım planını hayata geçirebilmek için ilk olarak mevcut alanımızı tespit ettiğimize göre sıra içini doldurmaya geliyor. Elbette hayalimizdeki salonu dekore edebilmek için bir sürü parlak fikrimiz var. Ancak ne kadar yaratıcı olursak olalım imkanlarımıza göre hareket etmek zorundayız. Bu sebeple ikinci kuralımız bütçe belirlemek olur. Çünkü ev dekore etmek masraflı bir iştir. Hele salon gibi konuklarımızı ağırladığımız ve genellikle evin en geniş odasının ayrıldığı bir bölümün tasarlanması çok daha masraflı bir durumdur. Bazılarımızın maddi durumu çoğunluğa göre daha iyi olabilir fakat olası tatsız sürprizler ve bitmeyen bir dizayn süreci ile karşılaşmak istemiyorsak planlı hareket etmemiz zaman açısından bize avantaj sağlar. Dolayısıyla mobilya, döşeme, duvar, pencere ve çeşitli aksesuarlar için belli bir bütçe tespit etmelisiniz. Eğer salonda tadilat yapmak istiyorsanız harcamalar biraz daha artabilir. Salonunuzdan memnunsanız eğer mobilya aşamasına geçebilirsiniz. Fotoğrafta görmüş olduğunuz oda dekorasyonunda çok iddialı ve de gösterişli parçalar bulunmamakla birlikte yaratıcı detaylarla çok para harcamadan da güzel ve etkili bir tasarım gerçekleştirebileceğinize dair başarılı bir örnek sunuyor.
Fotoğraftaki oturma odası Sian Elin tasarımıdır.
Odanızı ölçüp biçip bütçenizi de ayarladıktan sonra işe koyulabiliriz. Peki ya aklınızda belli bir dekorasyon planı oluşmadıysa ne yapacaksınız? Veya istediğiniz birden fazla dizayn ve stil var, hangisini uygulayacaksınız? Belki de yeni trend tasarım ürünlerini merak ediyorsunuz? O halde ilham almak ve fikir edinmek için biraz araştırma yapmakta fayda var. Bunun için bir uzmana danışabilir ve uzmanın belirlediği konseptte bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Ancak günümüzde internet sayesinde dekorasyon üzerine fikir edinmek için oturduğunuz yerden bir tık yapmanız yeterli. Tıpkı Homify gibi ücretsiz dekorasyon sitelerini kullanarak farklı mobilya stilleri ve dekorasyon örnekleri inceleyebilir, sizin için hazırladığımız yazılardan ilham alarak kendi salonunuzu tasarlayabilirsiniz. Çeşitli mobilya örneklerini incelemek için sitemizin
odalar başlığına göz atabilirsiniz. Yine bu başlık aracılığı ile istediğiniz tarzda mobilya türü belirleyebilir ve böylece aradığınız tasarım örneklerine çok daha kolay ulaşabilirsiniz.
Her insanın kendine ait bir stili ve tercih ettiği bir tarz vardır. Kimileri klasik bir dekorasyondan hoşlanırken kimileri de modern çizgileri sever. Elbette bu dekorasyon stili karakterinizle ve ilgi alanlarınızla paralel olarak gelişir. Hareketlilikten hoşlanan ve neşeli bir insansanız örneğin, rengarenk ve dinamik bir tarz size daha çok hitap edecektir. Sık sık seyahat edip gittiğiniz yerlerden eşya satın almaktan hoşlanıyorsanız tek renk ve donuk bir ev kesinlikle sizi yansıtmaz. Karakteriniz ile birlikte yaşadığınız coğrafya da evinize yansır. Örneği sahil kenarında ve yazlık bir beldede ikamet ediyorsanız kadife gibi ağır kumaşlar ya da koyu ve ölü renkler evinize yakışmayacaktır. Yahut doğa içinde ve kırsal bir alanda eviniz varsa modern eşyalar bulunduğunuz ortamı yansıtmayacaktır. Kısacası saydığımız tüm bu etkenler evinizin tarzını belirmede büyük rol oynar. Dolayısıyla nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızdan emin olmalısınız. Örneğin fotoğraftaki oturma odası oldukça sade olmasına karşın bir o kadar iddialı. Minimalist bir stile sahip oturma odasında çok az eşya var ve hepsi bir duvara toplanmış durumda. Tabii bir hayli riskli olduğu su götürmez ancak az eşya ile de kendi tarzınızı yaratmak istiyorsanız ilham alabileceğiniz bir tasarım.
Bildiğiniz üzere renklerin insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri var. Her bir renk üzerimizde farklı bir etki bırakıyor. Örneğin yeşil sakinlik ve olumlu duygular aşılarken sarı enerji verip dikkati yoğunlaştırmak için elverişli olabilir. Bu sebeple salonumuzda kullanacağımız renklerin ne gibi etkileri olabileceğine dair ufak bir araştırma yapabiliriz. Yine yeşil örneğinden gidersek çok fazla sakinlik hissi bir süre sonra iyice gevşeyip uyku haline geçmemizi sağlayabilir. Eğer böyle bir durum oluşmasını istemiyorsak yoğun yeşil kullanımından kaçınmalıyız. Psikolojik etki dışında oturma odamız küçük boyuttaysa daha geniş ve havadar göstermek için duvarları beyaza boyayabiliriz. Elbette tek bir renk kullanmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Tıpkı örnek resimde olduğu gibi bir sürü canlı rengi dozunda olmak şartıyla bir arada değerlendirerek son derece neşeli ve dinamik bir dizayn oluşturabiliriz.
Eğer hala odanızın tasarımını nasıl yapacağınıza ve ne tür bir stil oluşturmak istediğinize karar veremediyseniz pes etmeyin ve araştırmalara devam edin. Ancak bu defa bir kez bakıp geçmeyin ve beğendiğiniz fikirleri, eşyaları ve benzer dekoratif unsurları bir araya toplayın. Bu şekilde gözlem yaptığınız ve beğendiğiniz tasarım fikirlerini topladıktan sonra ki bunlar irili ufaklı her şey olabilir (bir sandalyeden tutun da ev yapımı dolaba dek) hepsini bir araya getirin ve en çok beğendiklerinizi ayırın. Daha sonra uyumsuz olanları eleyin ve tüm bu beğendiğiniz tasarım fikirlerinin ortak yanlarını düşünün. Gözünüze çarpan boya renkleri, desenler, kumaşlar ve mobilya parçaları gibi şeyler arayın. Tüm bu irili ufaklı tasarım fikirlerini değerlendirdikten sonra gözünüzde hepsinin birleşimi bir dekor canlandırın. Elbette ortaya çıkan manzarada birbiriyle alakalı şeyler olmasına özen göstererek sırıtan öğeleri devre dışı bırakın.
Son olarak doğru araç ve malzemeleri seçtikten sonra kafanızda oluşturduğunuz tasarım planını somutlaştırabilmek için işe başlayın. Ne istediğinizi bildikten sonra yapmanız gereken tek şey ayarladığınız bütçeye göre lazım olan mobilya ve malzemeleri satın almaktır. Her ne kadar bütçeniz belli de olsa kampanyaları takip ederek daha hesaplı olanları aramayı unutmayın.
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