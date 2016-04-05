Hayalini kurduğunuz modern bir ev projesi

Modern ev projesi tasarımı, gün ışığının aydınlatıcı etkisinin yerini akşamın sakinliğine bıraktığı dakikalarda dikkatlice yerleştirilmiş aydınlatma elemanları ile homojen bir şekilde aydınlatılıyor. Gecenin içinde adeta bir yıldız gibi ışıldayan ev, sadece gündüzleri değil akşamları da keyifli anlar vaat ediyor. En başından beri kaynakların doğru ve ekonomik kullanılması konusunda hassasiyetini belli eden ev projesi, oluşabilecek problemleri teknoloji ile aşacak şekilde tasarlanmış. Fotovoltaik panel teknolojisi gibi son teknoloji ürünler kullanılarak uygulanan proje her açıdan içimizi rahatlatıyor.

Size bahsettiğimiz bu modern ev projesi ilginizi çektiyse dilerseniz farklı bir ev projesi için Büyüleyici bir aile evi projesi! adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.