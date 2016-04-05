Hayalini kurduğunuz modern bir ev projesi

Sizlere sunduğumuz bu gözalıcı proje, Polonya’nın zengin tarihe ve ilginç anekdotlara sahip olan dördüncü büyük şehri Wroclaw’da bulunuyor. Wroclaw eski şehir görünümüyle büyüleyici bir atmosfere sahip olmasının yanında modern binalarıyla da dikkat çekiyor. Sizin de göreceğiniz gibi bahsedeceğimiz örnek ev projesi, modern yapının cezbedici güzelliğini sunuyor. Fotoğraflarını gördüğünüz villa projesi bugünün yıldızı Magnum II G2 adıyla anılıyor. Pracownia Projektowa ARCHIPELAG adlı mimarlık ofisi tarafından prefabrik yapılar göz önünde tutularak tasarlanmış. Bu prefabrik yapı size kişisel istekleriniz doğrultusunda tasarlanma imkanı sunarken inşaat maliyetinin ekonomik olması açısından da avantaj sağlıyor. Dilerseniz bu modern villayı keşfetmeye başlayalım.
Projeye yukarıdan baktığımızda kocaman yeşil bir arazinin içinde yapılandığını görüyoruz. Evinizde gündelik yaşam içinde isteyebileceğiniz tüm özellikler düşünülerek tasarlanmış modern yapı sizlere geniş bir bahçeye sahip ferah ve konforlu bir yaşam sunuyor. Estetik anlamda da sizi doygunluğa ulaştıracak modern ev projesi çok geniş olmayan fakat mükemmel bir yüzme havuzuna ve güneşin tadını çıkaracağınız samimi bir alana sahip. Ev projesinin çatısında göze çarpan güneş panelleri ise evi çevre dostu yaparak daha da çekici hale getiriyor.
Büyük pencereleri ve taş kaplamalı duvarları ile bizi karşılayan evin arka bahçesi son derece mütevazi. Evin dış cephesine baktığınızda ölçülü ve samimi bir bahçe görseniz de bu alan aynı zamanda kalabalık partiler düzenleyebileceğiniz samimiyette bir alana sahip. Konuklarınıza meraklı gözlerden uzak kalmak istediklerinde özel alanlar da sunabileceğiniz ev projesi, bahçesi ile gün ışığının tüm güzelliğini yaşayabileceğiniz olanaklara sahip bir atmosfer sağlıyor. Kapalı otopark seçeneği ile konuklarını önemli bir sorundan da kolayca kurtaran proje sadece giriş katı ile değil, çatı katı ile de farklı bir alan sunuyor. Çatı katının pencereler ile birlikte düşünülmüş olması projeye son derece etkileyici ve aydınlık bir alan daha sağlamış. Bu çatı katının etkileyici yönlerinden biri de size geceleri çatı pencerelerinden gökyüzü manzarası vaat ediyor olması, öyle değil mi?
Örnek fotoğraftaki oturma odasına baktığınızda evin en can alıcı noktalarından birinde oturduğunuzdan emin olabilirsiniz. Odanın geniş pencereler ile çevrilmiş olması aydınlık ve ferah bir etki yaratırken gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlıyor. Aydınlık ve geniş alanda grinin tonlarıyla düzenlenmiş mobilyalar siyahın ve ahşabın birlikteliği ile odanın atmosferine derinlik katıyor. Size de bu güzel alanda keyifli anlar yaşamak kalıyor.
Bir önceki fotoğrafta gördüğünüz oturma odasının bir parçası olan mutfak tasarımı, içerisinde modern bir şömine ve raf düzenlemesi olan ve bir bölmeyle ayrılmış. Bu fotoğrafa baktığınızda aynı stilde seçilmiş mobilyaların ve griyle ahşabın birlikteliğinin devam etmesi oturma odasının ve mutfağın bir bütün olarak algılanmasını sağlıyor. Mutfak ile aynı mekan içinde bulunan yemek alanı, modern stili ile şıklığın devam etmesinde büyük rol oynuyor.
Daha önce kuş bakışı gördüğümüz ve benzer bir açıya sahip bu fotoğrafta, Evin dış cephe dekorasyonu ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi gözlemleyebiliyoruz. Havuz başında konumlandırılan şezlong ve koltuk tasarımları bile evin genel görünümüyle uyum içinde.
Modern ev projesi tasarımı, gün ışığının aydınlatıcı etkisinin yerini akşamın sakinliğine bıraktığı dakikalarda dikkatlice yerleştirilmiş aydınlatma elemanları ile homojen bir şekilde aydınlatılıyor. Gecenin içinde adeta bir yıldız gibi ışıldayan ev, sadece gündüzleri değil akşamları da keyifli anlar vaat ediyor. En başından beri kaynakların doğru ve ekonomik kullanılması konusunda hassasiyetini belli eden ev projesi, oluşabilecek problemleri teknoloji ile aşacak şekilde tasarlanmış. Fotovoltaik panel teknolojisi gibi son teknoloji ürünler kullanılarak uygulanan proje her açıdan içimizi rahatlatıyor.
Size bahsettiğimiz bu modern ev projesi ilginizi çektiyse dilerseniz farklı bir ev projesi için Büyüleyici bir aile evi projesi! adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.