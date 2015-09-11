Pratik ve estetik ahşap raf modelleri

Duvarlar ev dekore edilirken çok üzerinde düşünülmeyen ancak iç dekorasyonda zengin bir yelpazeye sahip olan bölümlerdir. Hatta diyebiliriz ki günümüzde yalnızca duvar ve zemin üzerine dekorasyon ürünleri dahi üretilmekte. Duvarları hareketlendirmek için ilkin duvar boyası, paneller, resim, ayna gibi seçenekler düşünülebilir. Bunlar duvarları canlandırmak için doğru alternatiflerdir. Ancak duvarları işlevsel hale getirmek hem mekana hem de gereksinimlerimize uygun raflar kullanmaktan geçiyor. Çünkü çoğu zaman duvarları renklendirmek de dekorasyon açısından zayıf kalabiliyor. Oysa duvar zeminine uygun bir raf monte ettiğiniz zaman o duvar başlı başına bir dekoratif alan haline gelebiliyor.

Bu yazımızda rafları işlemekle birlikte özellikle ahşap raflar üzerinde duracağız. Ahşap raflar her ne kadar renklendirebilse de kendi yapısı ve rengiyle her stil dekorasyon modeline uyum sağlayan bir malzeme olduğundan daha kullanışlıdır. Ahşabın kendi dokusu ise odanıza kendiliğinden bir yumuşaklık ve sıcaklık katar denilebilir. Sizin için seçtiğimiz raf örneklerinde hem tek başına duvara monte edilmiş rafları incelerken hem de ahşap dolaplara eklemlenen rafları bakacağız. Örnek resimlerden de göreceğiniz gibi ahşap raf kullanımı oturma odalarından yatak odalarına, mutfaktan banyoya dek çok geniş bir yelpazede kullanılmakta. Ahşap rafın bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi de pek tabii işlevsel oluşu.