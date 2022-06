Pratik ve estetik ahşap raf modelleri

Örnekte gördüğünüz mini ahşap raflık çocuk odası düşünülerek hazırlanmış. Üzerinde renkli küçük yıldızlar olan duvar kağıdını zenginleştirmek için doğru bir seçim. Duvar kağıtları yaratıcı tasarımlarıyla oldukça estetik olurlar. Ancak duvar zeminin biraz daha canlandırmak için raf ilave etmek çoğu zaman daha iyi durur. Bu gibi duvar kağıtları için ahşap raflar her zaman idealdir. Çünkü her renge ve her desene uyarlar. Resimdeki ahşap raf da küçük oyuncaklarla süslendirilerek çok sevimli bir yatak odası dizaynı çıkarmış ortaya.