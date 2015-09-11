Pratik ve estetik ahşap raf modelleri

Duvarlar ev dekore edilirken çok üzerinde düşünülmeyen ancak iç dekorasyonda zengin bir yelpazeye sahip olan bölümlerdir. Hatta diyebiliriz ki günümüzde yalnızca duvar ve zemin üzerine dekorasyon ürünleri dahi üretilmekte. Duvarları hareketlendirmek için ilkin duvar boyası, paneller, resim, ayna gibi seçenekler düşünülebilir. Bunlar duvarları canlandırmak için doğru alternatiflerdir. Ancak duvarları işlevsel hale getirmek hem mekana hem de gereksinimlerimize uygun raflar kullanmaktan geçiyor. Çünkü çoğu zaman duvarları renklendirmek de dekorasyon açısından zayıf kalabiliyor. Oysa duvar zeminine uygun bir raf monte ettiğiniz zaman o duvar başlı başına bir dekoratif alan haline gelebiliyor.
Bu yazımızda rafları işlemekle birlikte özellikle ahşap raflar üzerinde duracağız. Ahşap raflar her ne kadar renklendirebilse de kendi yapısı ve rengiyle her stil dekorasyon modeline uyum sağlayan bir malzeme olduğundan daha kullanışlıdır. Ahşabın kendi dokusu ise odanıza kendiliğinden bir yumuşaklık ve sıcaklık katar denilebilir. Sizin için seçtiğimiz raf örneklerinde hem tek başına duvara monte edilmiş rafları incelerken hem de ahşap dolaplara eklemlenen rafları bakacağız. Örnek resimlerden de göreceğiniz gibi ahşap raf kullanımı oturma odalarından yatak odalarına, mutfaktan banyoya dek çok geniş bir yelpazede kullanılmakta. Ahşap rafın bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi de pek tabii işlevsel oluşu.
Resimdeki dekorasyon bir çalışma odası düşünülerek tasarlanmış. Deri, tuğla, cam, ahşap gibi materyallerin kullanıldığı dizayn modern stile uygun. Yerel bir tasarımcının imzası bulunan çalışma odasında kültürümüze ait öğeler dikkat çekiyor. Geleneksellikle modernliği bir arada taşıması bakımından anlamlı bir tasarım. Duvarlardaki el yazması resimlerin yanındaki alana mavi bir panel yerleştirilerek üzerine 3 adet ahşap raf eklenmiş. Böylece çalışma odasının raf kısmına dikkat çekilmiş. Bu alana dolap da koyulabilirdi. Ancak panel üzerine ahşap raf eklemek daha az yer kapladığından ötürü daha akıllıca bir seçim. Rafın doğal ahşap rengi deri koltukla da uyum içinde.
Örnekte gördüğünüz mini ahşap raflık çocuk odası düşünülerek hazırlanmış. Üzerinde renkli küçük yıldızlar olan duvar kağıdını zenginleştirmek için doğru bir seçim. Duvar kağıtları yaratıcı tasarımlarıyla oldukça estetik olurlar. Ancak duvar zeminin biraz daha canlandırmak için raf ilave etmek çoğu zaman daha iyi durur. Bu gibi duvar kağıtları için ahşap raflar her zaman idealdir. Çünkü her renge ve her desene uyarlar. Resimdeki ahşap raf da küçük oyuncaklarla süslendirilerek çok sevimli bir yatak odası dizaynı çıkarmış ortaya.
Resimde gördüğünüz son derece şık ve estetik çizgilere sahip bir banyo köşesi. Yuvarlak aynanın sıra dışı formu göz alıcı diyebiliriz. En az ayna kadar alışılmadık tasarıma sahip lavabo ve musluk da çarpıcı formlarıyla göz dolduruyor. Aynasından musluğa, her bir öğesiyle dikkat çeken raf ise sade bir tasarıma sahip. Ancak diğer tüm parçalar çok orijinal olduğundan minimalist bir ahşap raflık bu tasarıma çok uygun. Bazen de son derece modern parçaları ahşap malzemeyle tamamlamak daha iyi bir görüntü verir. Zira her şeyin fazlası göz yorucudur. Bu dekorasyon için de geçerli.
Ahşap rafların kullanım alanları çok geniş. En sık kullanıldığı alanlardan biri de hiç şüphesiz oturma odaları. Örnekte bir oturma odasının tekli koltuk köşesini görüyorsunuz. Beyaz duvarı hareketlendirmek için çeşitli kutucuklardan oluşan bir raflık tercih edilmiş. Duvarlar beyaz olduğu için bu defa ahşap raf siyaha boyanmış. Resim, kitap, kalem her türlü ufak araç gerecinizi yerleştirmek için ideal görünüyor.
Adam Carter Photo tasarımı oturma odasının alışılmadık bir tasarımı var. Çatı katını gördüğümüz evin çatı kısmı işlevsel hale getirilmek için o bölüme ahşap raflar yapılarak kitaplar yerleştirilmiş. alandan verim almak için oldukça yaratıcı bir fikir. Ancak kitaplara erişebilmek için merdiven kullanmanız gerekebilir. Zaten ahşaptan oluşan iskeletin rafları da tabii ki aynı malzemeden.
Artık yeni trend evlerde duşkabin tercih ediliyor bildiğiniz gibi. Bu duşakabinlerin çoğunda da malzeme olarak cam kullanılıyor. Böylesi şeffaf duşakabinleri haliyle estetik hale getirmek gerek. Örnekte de duşakabini hareketlendirmek için renkli ve desenli fayans kullanılmış. Aynı zamanda bir köşeye mini ahşap raflar monte edilerek işlevsel hale getirilmiş. Böylece şampuan, krem gibi malzemelerinizi buraya yerleştirebilirsiniz.
Eskiden salonlarda vitrinler olur, televizyon teyp gibi aletler bardak tabak takımları ile birlikte vitrine yerleştirilirdi. Şimdi ise televizyon üniteleri ve raflar kullanıyor. Resimde gördüğünüz eklektik stil oturma odasının dizaynına uygun ahşap raflarıyla öne çıkan dolabın odaya modern bir hava getirmiş. Metal kısımları adeta silikleşen dolabın ahşap rafları ise ürünün esas unsuru gibi görünüyor.
Tamamı ahşaptan oluşmuş gibi duran yatak odasının dizaynı ahşap malzemenin nasıl kullanılacağına dair başarılı bir tasarım. Yatağın yanına komodin veya sehpa yerine zikzak şeklinde yukarı doğru ilerleyen kutu raflar, kare ve dikdörtgen şekillerin oluşuyor. Hem işlevsellik hem de odaya kattığı hareketlilik bakımından başarılı bir ahşap tasarımı denilebilir. Odanın genel dekorasyonuna da uygun bir parça.
Klozetin dayandığı duvara gömülü bir ahşap raf fikri hem çok ilginç görünüyor hem de gayet pratik. Çeşitli sabun, şampuan gibi malzemelerin yerleştirildiği ahşap rafın en üst kısmı ise camla kaplanarak sifon bölümü gizlenmiş. Hem son derece pratik hem de alışılmadık tasarımıyla değerlendirince basit ve bir o kadar fonksiyonel bir fikir.
Bir çiftlik evinin mutfağını andıran tasarımda her yerden bir tabak çanak sarkıyor ve bu haliyle çok zengin. Çünkü canlı bir mutfak ve kendini hissettiriyor. Böylesi bir mutfağa klasik mutfak dolabı düşünülemezdi. Onun yerine sadece ahşap raf kullanmak yine küçük ama doğru bir hamle. Zira böylesi hareketli mutfakta araç gereci saklamak tasarımın ruhuyla hiç uyuşmaz.
Ahşap malzeme televizyon ünitelerinde de sıkça kullanılan bir materyal. Ahşabın kendi dokusuna çoğu zaman dokunulmasa da koyu renkli ahşap kullanmak da bir alternatif olabiliyor. Genellikle büyük bir alanın kullanıldığı televizyon ünitelerini de canlandırmak için raf eklemek çoğu zaman kullanışlı bir yöntem. Zira tek başına televizyon yerleştirmek duvarı sıkıcı hale getirebilir.
Mutfak dolapları yerine ahşap raf kullanmak şayet çok fazla tabak çanağınız yoksa daha iç açıcı ve ferah bir görüntü sağlar. Örnekte de başarılı bir şekilde uygulanmış. Sade ahşap raflara tabak bardak yerine mini saksılar eşliğinde yeşil bitkiler yerleştirilerek mutfağa taptaze bire ferahlık kazandırılmış. Fayans desenli olduğundan ahşap raflığın sade görüntüsü doğru bir tercih.
Oturma odalarını hareketlendirmenin pek çok yolu olabilir. Bunlardan biri de raf kullanmak. Dolaplardan daha ilgi çekici hale gelen raflar hem gözü yormaz hem de gerektiği kadar obje yerleştirmek için idealdirler. Örnekte desenli yeşil duvarlara monte edilmiş ahşap raflar çeşitli aksesuarlarla zenginleştirilerek estetik bir dekor haline gelmiş. Duvar süslemesi için ideal bir seçim.
Daha fazla raf seçeneği incelemek isterseniz “Dekoratif raf modelleri” yazımıza bakabilirsiniz.