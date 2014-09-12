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Tasarım ayrıntıda gizlidir

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Şeytan ayrıntıda gizlidir derler, ama dekorasyon işine biraz olsun bulaşmış olan herkes iyi bir iç dekorasyonun temel belirleyicisinin ayrıntılara verilen önem olduğunu bilir. Normalde dikkat etmeyeceğiniz bütün o ufak tefek ayrıntılar kimi zaman mekâna gerçek derinlik ve karakterini veren unsurlar olurlar. Vitrinimize koyduğumuz ufacık bir sandıktan tutun da herhangi bir mobilyanın süslerine kadar, bu küçük şeyler genel havayı belirler. Bugünkü yazımızda, dekorasyon meraklıları için evinize yepyeni bir hava getirebilecek olan küçük dekorasyon ve tasarım fikirlerine değineceğiz.

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Küçük tasarım ayrıntılarıyla evinizin dekorasyonuna başka bir hava katabilirsiniz.

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