Özgün tasarımlarıyla ilginizi çekecek duvar rafları

Çoğu zaman farkında olmasak da duvar tasarımları iç dekorasyonda oldukça geniş bir yer tutar. Çünkü ev dekore ederken yalnızca mobilya seçerek dekorasyonu tamamlayamazsınız. Boş duvarları işlevsel hale getirmek dekorasyon bütünlüğü açısından elzemdir. Peki duvarları nasıl zenginleştirebiliriz? Akla ilk gelen fikir çoğu zaman duvarı renklendirmektedir. Buna ek olarak duvar kağıtları, paneller ve resim kullanımı da diğer alternatifler olarak değerlendirebilir. Ancak duvarları estetik hale getirirken fonksiyonelliği de unutmamalı. Bunu sağlayabilmek için de en iyi yöntem duvar raflarıdır.

Duvar rafları genellikle bir süs objesi olarak algılandığından ihmal edilir, dikkat edilmez. Ancak küçük bir duvar rafı ev dekorasyonuna sandığınızdan daha büyük katkılar sağlayabilir. Bir tür son dokunuş, yapbozu tamamlayan küçük parça işlevi de görebilir diyebiliriz.

Ancak şimdiye dek saydığımız sebeplerden ötürü duvar raflarını işlevi olmayan yalnızca estetiği tamamlayan harici bir aksesuar olarak da değerlendirmeyin. Özellikle mutfak, çalışma odası gibi yerlerde araç gereçlerinizi yerleştirmek açısından bir hayli kullanışlı hale gelebilir. Aynı zamanda küçük bir eve sahip olanların dar bir alana sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, dolaplarla boğuşmaları pek imkan dahilinde değildir. Bunun yerine doğru yerde kullanılmış pratik bir duvar rafı tabiri caizse hayat kurtarabilir.

Bu yazıda size örneklerini sunduğumuz raf modellerini inceleyerek duvar raflarını ne şekillerde kullanabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz. Yatak odasından mutfağa, mutfaktan banyolara dek her türlü alanda kullanabileceğiniz raf modellerine gelin hep birlikte göz atalım. Konuyla ilgili daha yazı okumak isterseniz “Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri” başlığına bakabilirsiniz.