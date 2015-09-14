Özgün tasarımlarıyla ilginizi çekecek duvar rafları

Çoğu zaman farkında olmasak da duvar tasarımları iç dekorasyonda oldukça geniş bir yer tutar. Çünkü ev dekore ederken yalnızca mobilya seçerek dekorasyonu tamamlayamazsınız. Boş duvarları işlevsel hale getirmek dekorasyon bütünlüğü açısından elzemdir. Peki duvarları nasıl zenginleştirebiliriz? Akla ilk gelen fikir çoğu zaman duvarı renklendirmektedir. Buna ek olarak duvar kağıtları, paneller ve resim kullanımı da diğer alternatifler olarak değerlendirebilir. Ancak duvarları estetik hale getirirken fonksiyonelliği de unutmamalı. Bunu sağlayabilmek için de en iyi yöntem duvar raflarıdır.
Duvar rafları genellikle bir süs objesi olarak algılandığından ihmal edilir, dikkat edilmez. Ancak küçük bir duvar rafı ev dekorasyonuna sandığınızdan daha büyük katkılar sağlayabilir. Bir tür son dokunuş, yapbozu tamamlayan küçük parça işlevi de görebilir diyebiliriz.
Ancak şimdiye dek saydığımız sebeplerden ötürü duvar raflarını işlevi olmayan yalnızca estetiği tamamlayan harici bir aksesuar olarak da değerlendirmeyin. Özellikle mutfak, çalışma odası gibi yerlerde araç gereçlerinizi yerleştirmek açısından bir hayli kullanışlı hale gelebilir. Aynı zamanda küçük bir eve sahip olanların dar bir alana sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, dolaplarla boğuşmaları pek imkan dahilinde değildir. Bunun yerine doğru yerde kullanılmış pratik bir duvar rafı tabiri caizse hayat kurtarabilir.
Bu yazıda size örneklerini sunduğumuz raf modellerini inceleyerek duvar raflarını ne şekillerde kullanabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz. Yatak odasından mutfağa, mutfaktan banyolara dek her türlü alanda kullanabileceğiniz raf modellerine gelin hep birlikte göz atalım. Konuyla ilgili daha yazı okumak isterseniz “Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri” başlığına bakabilirsiniz.
Resimde gördüğünüz yatak odasına mini bir çalışma köşesi yapılmış. Masanın arka planına hareketli bir duvar kağıdı yerleştirilmiş. yan duvara ise kasa şeklinde iki adet duvar rafı monte edilmiş. Kitap, kutu ve saat yerleştirilmiş duvar rafı hem değişik görüntüyse dekorasyonu hareketlendirmiş hem de küçük eşyaları yerleştirmek için ideal bir seçenek olmuş. Zira her ne kadar masa da yerleştirilse görüldüğü üzere küçük ve eşya muhafaza etme imkanı olmayan bir parça. Duvar rafları ahşap malzemesi sayesinde masa ve sandalye ayaklarıyla yakaladığı uyum gözlerden kaçmasın.
Mighty Vintage imzalı oturma odası için düşünülmüş duvar rafı sade ve şık bir tasarımdan oluşuyor. Bir duvara dayanmış orta boylu dolabın üst kısmını tamamlama amacıyla dekore edilmiş mini duvar rafı üzerine yerleştirilmiş rengarenk objelerle çok sevimli duruyor. Esasen çok minimal bir tasarıma sahip duvar rafı o bölüme monte edilmeseydi şüphesiz çok daha sönük bir dekorasyon elde edilecekti. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratmak açısından başarılı bir model.
Duvar zeminlerini zengin göstermenin pek çok yolu var. Bunun başında da duvar kağıtları geliyor. Örnekte gördüğünüz tasarımda da duvar zemin gri bulutlardan oluşan bir duvar kağıdıyla kaplanmış. O duvar yalnızca duvar kağıdıyla da kullanılabilirdi. Ancak değişik bir forma sahip duvar rafları da eklendiğin de görüntünün estetiği maksimuma çıkmış. Birden fazla malzemeyi bir arada kullanarak başarılı dekorasyonlar elde edebilirsiniz, unutmayın.
Raf düzeneklerini duvar kağıtlarıyla nasıl kullanabileceğinize dair bir örnek sunmuştuk. Bu tasarım da aynı duruma uyan bir başka başarılı örnek. Oturma odasının bir duvarı yeşil duvar kağıdıyla kaplanarak ayrı bir dekor oluşturulmuş. Her ne kadar duvar kağıdı desenli de olsa o haliyle sönük bir köşe olurdu. Ancak tavanın ahşap yapısına da uygun tahta raflar hem dekorasyonu renklendirmiş hem de evin mimari yapısı göz önünde bulundurulmuş.
Modern oturma odalarının alışık olmadığınız dekorasyon detayları olur. Mesela örnekte gördüğümüz oturma odasının arka duvar panosundan orta sehpasına, ışıklandırma sisteminden duvar raflarına dek orijinal bir tasarımı var. Tavanı ahşap şeritlerden oluşan ilginç oda tasarımıyla uyum duvar rafları kütüphane işlevi görüyor. Bir duvar boydan boya ahşap raflarla kaplanarak işlevsellik maksimuma çıkarılmış. Bu kitaplık işlevi gören duvar raflarını ilginç hale getiren bir unsur da kitapların bilinçli şekilde düzensiz olarak düzenlenmesi.
Resimde gördüğünüz oturma odası ilginç bir dekorasyona sahip. Her ne kadar bazı klasik objeler olsa da bunları modern olarak yorumlanmış. Mesela tavandaki avize klasik avizeleri andırsa da esasen neon rengiyle çok modern. Aynı şekilde duvarlarda dolap veya raf ünitesi kullanmak yerine bizzat duvarlara geniş oyuklar açarak raf işlevi görmesi odaya bambaşka bir hava kazandırmış. Eşya depolama işlevinden ziyade çeşitli objelerinizin sunumu için kullanabileceğiniz bu raflar evinizi kendine has bir hale getiriyor.
Resimde gördüğünüz oturma odasının tavanında yuvarlak oyuklar görüyorsunuz. Aydınlatma için açılmış bu deliklere uygun olarak duvara gömülü olacak şekilde tasarlanmış duvar rafları bir hayli ilginç. Bir tarafı düz giderken diğer köşesi yarım daire şeklinde dizayn edilmiş duvar rafı odaya kendine has bir stil vermiş. Böylesi enteresan duvar rafları sayesinde oturma odalarınızı benzersiz hale getirebilirsiniz.
Şimdi de bir çalışma odasını inceliyoruz. Endüstriyel stile uygun olarak metal ve ahşaptan oluşan duvar rafları dekorasyonla uyum içinde. Çalışma odası küçük bir alana sahip olduğundan duvar rafları yukarıda duracak şekilde tasarlanmış. Böylece odanın boyutuna göre şekle girerek fonksiyonel hale gelmiş. Bu örnekteki duvar rafları doğrudan duvara da monte edilebilirdi, ancak bu şekilde oda dekorasyonuna daha uyumlu görünüyor.
Örnekteki duvar rafları ince uzun dikdörtgen formunda dizayn edilmiş. İrili ufaklı pek çok seçeneği olan duvar raflarının bir özelliği ise köşe duvarlara da monte edilebilecek şekilde tasarlanmış olması. Duvar raflarının görüntüsü ise ahşap olarak düşünülüp iç kısımlarında renkli boyalar kullanılmış. Bu çok amaçlı duvar raflarını dilerseniz evinizde dilerseniz de iş yerinizde kullanabilirsiniz.
Yine bir çalışma odası dekorasyonu karşımızda. Tamamı beyaz renkten oluşan duvar rafları, monte edildiği küçük alanı mümkün olduğunda verimli kullanmak için dizayn edilmiş. Sol köşede ince uzun boydan boya raflar kitapları yerleştirmek için ideal. Bilgisayar masasının hemen üstündeki duvarda ise iki adet tekli raf bulunmakta. Bu duvar rafları ise daha çok süsleme amaçlı kullanılan oyuncaklara ayrılmış.
Bir genç odası için tasarlanmış duvar raflarının esprili bir yanı var. Duvara çizilmiş çizgi ağacın dallarının yerine geçen duvar rafları hem farklı ebatlarda hem de rengarenk. Asimetrik ve birbirinden farklı şekilleriyle gençlerin çok beğeneceğini umduğumuz bir duvar rafı tasarımı. Raf kullanımında yalnızca işlevselliğin değil estetiğin de ön plana çıktığı modellerden.
Değişik bir mimariye sahip oturma odasının modern ve ilginç bir dekorasyonu var. Bir duvar tarafı içe doğru açılarak kendi başına bir dekor oluşturmuş. Gri renkli bu bölümün orta kısmında beyaz bir duvar rafı görünüyor. İşlevsellikten ziyade dekor amaçlı tasarlandığı anlaşılan duvar rafı bu anlamda görevini yerine getiriyor. Resimde olduğu gibi kırmızı çerçeve benzeri objelerle de hareketlendirebileceğiniz duvara gömülü raf ilginç tasarım meydana getiriyor.