Yenilenmiş bir aile evi projesi

Gördüğünüz ev projesi Sao Paulo’nun rahat ve misafirperver bir yerleşimi olan Morumbi bölgesinde yer alıyor. Sahibinin tüm ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanan bu proje, salt fonksiyonellik ile yetinilmeden estetik anlamda mekana farklı bir karakter kazandırılmış. DANIELLE TASSI ARQUITETURA E INTERIORES adlı firma tarafından tasarlanan bu proje içerisinde yaşayan ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Bu tasarım planının bir başka önemli noktası ise evin olanaklarının sadece yakın zaman için değil, gelecekte de oluşabilecek sorunlar gözetilerek tasarlanması diyebiliriz. Bir ailede çocukların büyümesi veya aile bireylerinin tercihlerinin zaman içinde değişmesi gibi zamana bağlı değişimler göz önünde tutularak evin konforu ve çekiciliği incelikle planlanmış. Dilerseniz bu şahane aile evinin farklı odalarına beraber göz atalım!
Örnek fotoğrafta geniş bir verandanın arkadaşlarınızla ve ailenizle keyifle yaşayabileceğiniz bir yemek alanı olarak değerlendirildiğini görüyorsunuz. Bahçeye bakan bu alan renkli mobilyalar kullanılarak dışarının yeşil atmosferiyle hareketli bir görünüm kazanmış. Fotoğrafın sağındaki sarı ahşap büfenin yanında kullanılan parlak kırmızı buzdolabı ile tam bir retro havası verilirken, verandanın merkezine yerleştirilmiş uzun ahşap masa ve iki adet ahşap bank ile samimi ve genç bir atmosfer yakalanmış. Masa üzerindeki üç adet metal konstrüksiyonlu aydınlatma elemanı verandada kullanılan mobilyaların stiliyle benzersiz bir uyum göstermiş. Mekanın genelindeki sıcak atmosfer ailenin tüm bireylerine enerji verecek kapasitede, sizce de öyle değil mi?
Modern stile sahip oturma odasında şöminenin bulunduğu duvar tuğla dokusuyla mekanın karakterini yansıtmaya yetiyor. Zemin kaplaması olarak seçilen koyu renkli ahşap parke oturma odası dekorasyonun gözde mobilyaları olan hasır koltuklarla hoş bir uyum içerisinde. Bembeyaz duvarların içinde kullanılan kahve tonlardaki objeler ve mobilyalar oturma odasının sıcak atmosferine katkıda bulunuyor. Oturma odasının boyutları çok geniş olmasa da her bir detayın başlı başına bir tasarım olması mekanın ferahlığını ve zevk sahibi olduğunu bizlere gösteriyor. Dekorasyonun genelinde her tür malzemenin ustalıkla kombine edildiğini ve birbiriyle olan diyaloğunu fark etmemek mümkün değil.
Örnek fotoğrafta gördüğünüz yemek odasını salonu ve verandada yer alan gurme alanını birbirlerine bağlayan bir koridor olarak da düşünebilirsiniz. Son derece sade bir alan olarak tasarlanan yemek alanı ahşap sırtlı sandalyeleri ve cam tezgahlı masasıyla sizlere keyifli yemeklerin ve saatlerce süren sohbetlerin garantisini verir nitelikte.
Yemek alanının hemen yan tarafında bulunan mini-bar bölümü, sadece iki adet raf çözümlemesiyle ve birbirinden farklı dekoratif öğelerle benzersiz bir kompozisyon yaratmış. Boşluğun içindeki minik detayların hepsi ilgimizi çekiyor, öyle değil mi?
Örnek fotoğrafta evin en büyük alanlarından biri olan mutfağı görüyorsunuz. Fonksiyonelliği öncelikli referansı olan mutfak alanı, çift evye seçeneği gibi işlevsel özellikleri ile bunu kanıtlıyor. Beyaz mutfak dolapları ile siyah tezgah kaplamasının uyumu, bu uyumu daha da güçlendiren kırmızı renk detayları ile modern bir hava yakalanmış. Ev mutfaklarında görmeye alışık olmadığımız beton zemin uygulaması ise mutfağın karakterini yansıtan en önemli detaylardan.
Bir aile evinin olmazsa olmazı çocuk odası. Mekana kişilik ve işlevsellik kazandırmak amacı ile tercih edilmiş mavi ve kırmızı renk tonları ile hem oyun, hem yatak, hem de çalışma odası yaratmak hedeflenmiş. Aynı zamanda sıcak ve samimi havanın da bu odaya hakim olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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