Yenilenmiş bir aile evi projesi

Bir aile evinin olmazsa olmazı çocuk odası. Mekana kişilik ve işlevsellik kazandırmak amacı ile tercih edilmiş mavi ve kırmızı renk tonları ile hem oyun, hem yatak, hem de çalışma odası yaratmak hedeflenmiş. Aynı zamanda sıcak ve samimi havanın da bu odaya hakim olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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