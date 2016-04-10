Her oda için kullanmanız gereken sıcak ve soğuk renkler

Evimizi klasik, modern, rustik gibi belli bir stilde dekore ederken renklerden de yardım alırız. İnsanlar çoğu zaman renkler üzerine çok fazla araştırma yapmasa da renklerin psikolojimize çeşitli etkileri vardır, dolayısıyla renk tercihi önemli bir karardır. Oysa dekorasyonda renk kullanımı ile ilgili daha çok o sene hangi renklerin trend olduğu konuşulur. Her rengin ruh halimiz ve duygu durumumuz üzerinde farklı bir yansıması olduğu için tamamen kişisel kararlar almak ya da o yıl moda olan renkler üzerine yoğunlaşmak yerine her bir rengin anlamı ile ilgili ufak bir araştırma yaparak evimiz için en doğru rengi tercih edebiliriz.

Bugünkü yazımızın konusu ev dekorasyonunda her bir oda için en doğru rengin ne olduğunu bulmak olacak. Elbette hiçbir zaman net olarak şu renk yanlıştır diyemeyiz. Ancak odaların kullanım amaçlarına göre bazı renklerin daha olumlu etki ettiği bir gerçek. Bu sebeple mutfak, salon ya da koridor gibi alanlar için seçmiş olduğunuz rengin yalnızca göz zevkinize ve kişisel beğeninize hitap etmesi değil, aynı zamanda odanın işleviyle uyumlu olması gerekiyor. Çünkü yalnızca sevdiğiniz için kullandığınız bir renk siz farkında olmadan psikolojinizi negatif yönde etkileyebilir. Oysa ufak bir araştırma ile renklerin anlamlarını öğrenebilir, böylece hem kişiliğinize yakın bulduğunuz hem de özellikleri ile odanın kullanım amacına uygun düşen renkleri tercih edebilirsiniz.

Renkler yalnızca oda duvarları değil, mobilya ve aksesuar tercihlerinizi de doğrudan etki eder. Unutmayın ki evinizi hangi stilde döşerseniz döşeyin, biraz zaman ayırarak o tarzın istediğiniz renkte olan tasarım modellerini de bulabilirsiniz. Şimdi sırasıyla evinizdeki banyo, mutfak, oturması odası, yatak odası, hol ve çocuk odası olmak üzere her bir oda için uygun düşen renklere göz atacağız. Odanın kullanım amacıyla uyumlu olan renkleri sıcak renkler olarak tanımladık. Bunun dışında kalan renkleri ise soğuk olarak kabul edebiliriz. Örneğin kişi üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip yeşil oturma odasında tercih edilmeyebilir, çünkü uyku getirici etkisiyle yatak odası için daha doğru bir renktir. O halde yeşili oturma odası için soğuk renk olarak varsayabiliriz.