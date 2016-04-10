Her oda için kullanmanız gereken sıcak ve soğuk renkler

Evimizi klasik, modern, rustik gibi belli bir stilde dekore ederken renklerden de yardım alırız. İnsanlar çoğu zaman renkler üzerine çok fazla araştırma yapmasa da renklerin psikolojimize çeşitli etkileri vardır, dolayısıyla renk tercihi önemli bir karardır. Oysa dekorasyonda renk kullanımı ile ilgili daha çok o sene hangi renklerin trend olduğu konuşulur. Her rengin ruh halimiz ve duygu durumumuz üzerinde farklı bir yansıması olduğu için tamamen kişisel kararlar almak ya da o yıl moda olan renkler üzerine yoğunlaşmak yerine her bir rengin anlamı ile ilgili ufak bir araştırma yaparak evimiz için en doğru rengi tercih edebiliriz.
Bugünkü yazımızın konusu ev dekorasyonunda her bir oda için en doğru rengin ne olduğunu bulmak olacak. Elbette hiçbir zaman net olarak şu renk yanlıştır diyemeyiz. Ancak odaların kullanım amaçlarına göre bazı renklerin daha olumlu etki ettiği bir gerçek. Bu sebeple mutfak, salon ya da koridor gibi alanlar için seçmiş olduğunuz rengin yalnızca göz zevkinize ve kişisel beğeninize hitap etmesi değil, aynı zamanda odanın işleviyle uyumlu olması gerekiyor. Çünkü yalnızca sevdiğiniz için kullandığınız bir renk siz farkında olmadan psikolojinizi negatif yönde etkileyebilir. Oysa ufak bir araştırma ile renklerin anlamlarını öğrenebilir, böylece hem kişiliğinize yakın bulduğunuz hem de özellikleri ile odanın kullanım amacına uygun düşen renkleri tercih edebilirsiniz.
Renkler yalnızca oda duvarları değil, mobilya ve aksesuar tercihlerinizi de doğrudan etki eder. Unutmayın ki evinizi hangi stilde döşerseniz döşeyin, biraz zaman ayırarak o tarzın istediğiniz renkte olan tasarım modellerini de bulabilirsiniz. Şimdi sırasıyla evinizdeki banyo, mutfak, oturması odası, yatak odası, hol ve çocuk odası olmak üzere her bir oda için uygun düşen renklere göz atacağız. Odanın kullanım amacıyla uyumlu olan renkleri sıcak renkler olarak tanımladık. Bunun dışında kalan renkleri ise soğuk olarak kabul edebiliriz. Örneğin kişi üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip yeşil oturma odasında tercih edilmeyebilir, çünkü uyku getirici etkisiyle yatak odası için daha doğru bir renktir. O halde yeşili oturma odası için soğuk renk olarak varsayabiliriz.
Ev içerisindeki en önemli yaşam alanlarından birisi olan mutfaklar yalnızca yemek pişirildiği değil, aynı zamanda oturup sohbet etmek için de vakit geçirilen bölümlerden biridir. Yine de mutfağın ana teması yemek üzerine kuruludur denilebilir. Bu sebeple iştah arttırıcı etkisi sebebiyle sarı, turuncu ve kırmızı mutfak için sıcak renklerdir. Eğer kırmızıyı tercih edersiniz tüm duvarları veya dolapları baştan sona kırmızı yapmak yerine belli noktaları kırmızı yaparak mutfağı boğmamış olursunuz. Çünkü kırmızı oldukça dikkat çekici bir renktir. Her ne kadar sarı, turuncu gibi renkler iştah açıcı özelliğe sahip olsa da mutfak dekorasyonunda hemen hemen tüm renkleri değerlendirebilirsiniz. Zira mutfakların ana teması yemek de oturup dinlenerek de vakit geçiriyor olabilirsiniz. Eğer ferah ve taze bir mutfak hayal ediyorsanız mavi ve yeşil karışımı bir tasarım size uygun olabilir.
Oturma odaları akşam işten veya okuldan döndüğünüzde günün stresini ve yorgunluğunu atmak için ayaklarınızı uzatıp televizyon seyrettiğiniz, hafta sonu konuklarınızı ağırladığınız mekanlardır. Bilhassa yorgunluğu atıp sakin ve huzurlu bir akşam geçirmek için açık tonlara ve göz yormayan renklere yönelebilirsiniz. Ancak unutmayın ki salonlar aynı zamanda konuklarınızı ağırladığınız odalardır. Dolayısıyla tamamen beyaza bürünmüş bir salon hastane odası gibi donuk ve de soğuk bir atmosfer oluşturur. Dolayısıyla salonda yine beyaz kullanmakla birlikte canlı ve dinamik aksesuarlarla dekore ederek o soğukluğu kırmalısınız. Sonuç olarak oturma odasında hangi rengi kullanırsanız kullanın belli bir kontrast yaratın ve renk uyumu gözetin. Yalnızca tek renkten oluşan bir salon muhakkak kasvetli görünecektir.
Yatak odaları oldukça kişisel alanlar olduğu için bu odada en sevdiğiniz rengi kullanma eğiliminde olursunuz genelde. Ancak yatak odası için de sıcak ve soğuk renkler vardır. Yatak odası uyku ihtiyacını giderdiğimiz bir bölüm olması sebebiyle dinlendirici bir etkiye sahip olmalıdır. Bu sebeple yatak odası için kişiyi rahatlatıp gevşeten renklere yönelmelisiniz. Bunlar yeşil ve mavi gibi renklerdir. Sakinleştirici özellik ile birlikte güven hissiyatı da oluşturan yeşil yatak odası dekorasyonu için ideal renktir. Huzur vermekten uzak, kişide karamsarlık etkisi uyandıran siyah, lacivert gibi koyu renkler ise yatak odası için tamamen yanlış bir tercih olur.
Çocuk odası dekorasyonu için en favori renklerden birisi mordur. Çünkü bu renk özgüven ile birlikte yaratıcılığı temsil eder. Aynı zamanda tıpkı yeşil gibi sakinleştirici bir etkisi de vardır. Özellikle çocuk odalarında favori olmasının sebebi ise başta da dediğimiz gibi yaratıcılığı tetiklemesidir. Çünkü çocuklar öğrenme çağında olduklarından hayal gücünü kuvvetlendirecek her türlü araçtan faydalanmak gerekir. Mor rengi örnek resimde olduğu gibi tüm duvarlara uygulayabilirsiniz. Yetişkin yatak odalarında renk kullanımı daha dozunda olsa da çocukların renkli bir iç dünyası vardır. Dolayısıyla tüm odayı mor rengiyle döşeyebilirsiniz.
Fotoğraftaki çocuk odası Tadilat Şirketleri tasarımıdır.
Yazının başında dekorasyonda renk seçiminin odanın kullanım amacına göre yapılması gerektiğiniz vurguladık. Çalışma odaları düzenli olarak ders çalıştığımız veya iş yaptığımız kimi zaman kitap okuduğumuz odalardır. Dolayısıyla sessiz, sakin ve huzurlu bir ortam oluşturmayı amaçlarız. Konsantre olmak ve dikkatimizi dağıtacak etkenlerden uzak durmalıyız. Bu etkenlerden biri de aşırı renk kullanımıdır. Baştan sona canlı ve dinamik renklerde dekore edilmiş bir çalışma odasında kendinizi işinize vermek ve dikkatinizi toparlamak zordur. O halde çalışma odasında sakinleştirici ve dikkat dağıtmayan renkler kullanmamız gerektiğinizi anlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla çalışma odalarında kahverengi, bej, beyaz, siyah, gri gibi iddiasız renkler kullanabiliriz.
Banyolar evin diğer odalarına oranla daha küçük bir alana sahip olduklarından ilk olarak ferahlık hissi verene renklere yoğunlaşılmalıdır. İkinci olarak banyo temizlik ve kişisel hijyenimizi sağladığımız alanlardır. Bu sebeple temiz bir görüntü verebilmek için açık tonlar hakim olmalıdır. Ancak banyoda muhakkak beyaz kullanmanız gerekmiyor. Farklı renkler de tercih edebilirsiniz, sadece hangi renge karar verirseniz verin açık tonlarda olanları tercih edin. Yukarıda bahsettiğimiz gibi doğanın rengi olan yeşil veya gökyüzünü çağrıştıran açık mavi banyo dekorasyonu için ideal renklerdir. Kırmızı, sarı, mor gibi baskın renkler ise her ne kadar enerjisi yüksek renkler olsa da rahatlatıcı etkiye sahip olmadıklarından ötürü banyo için uygun değildir.
Evlerimizin giriş bölümü olan hol ve koridorlar misafirleri kabul ettiğimiz alanlardır. Dolayısıyla evinize gelen bir konuğun sahip olacağı ilk izlenim bu bölümde oluşur. Eğer misafirleriniz üzerinde iyi bir etki bırakmak istiyorsanız bu alanların dekorasyonunu ihmal etmemelisiniz. Peki hol ve koridorlar için sıcak ve soğuk renkler hangisidir? Öncelikle konuklarınız için çarpıcı bir etki yaratmak istiyorsanız her türlü baskın renk kullanımından çekinmeyin. Canlı renklerde bir hol tasarımı evinize gelen kişiyi ilk anda etkilemek için oldukça başarılı bir yoldur.
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