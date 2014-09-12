Kübist mimari

Mimari tarihine damgasını vuran hareketlerden biri olan kübist akım 20. yüzyılın başlarında Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından başlatıldı. Başlangıçta bir sanat akımı olan kübizm, zaman içinde tasarım ve mimaride de uygulanmaya başlanan bir yaklaşım halini aldı. Tıpkı modernizmde olduğu gibi, temel çıkış noktası mevcut tarz ve yaklaşımları reddedip tamamıyla yeni bir akım yaratmak, genelgeçer fikirlere meydan okumaktı.

Sanat tarihçilerinin hâlen tartıştığı bir konu olsa da, sanat akımı olarak kübizmle mimarideki kübizm arasındaki en önemli benzerlikler olarak kalıbın dışına çıkan formlar, geometri ve üç boyutlu biçimlerle yapılan deneyler sayılabilir. Homify'da bu prensiplere bağlı kalarak çalışan ve 21. yüzyılda da kübizmi yaşatmaya çalışan uzmanlarımız var. İşte onların eserlerinden küçük bir derleme.