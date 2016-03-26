Kırsal mimariye sahip muhteşem bir çiftlik evi

Konutun oldukça geniş bir arazisi olduğundan bahsetmiştik. Beş dönümlük bu arazinin bir ucunda konumlanan bu muhteşem evin bahçesinde komple çim tercih edilmiş. Mevsimlik çiçekler ise ön cephede dev saksılar içinde ve bazı pencerelerin altlarında yer alan pencere saksıları içinde yer alıyor.

Yapının mimari detayları da tamamen country (kırsal) tarzında. Kareli ahşap pencere ve kapılar, ahşap balkon korkuluğu, mimari bir unsur olarak kontrast oluşturacak bir renge sahip kahverengi yağmur iniş boruları ve elbette country stilin en belirgin unsurlarından biri olan, iki yana açılan ahşap panjurlar.