Kırsal mimariye sahip muhteşem bir çiftlik evi

homify sayfalarının bugünkü konuğu Viyana'nın güneyinde yer alan Laxenburg'ta konumlanmış geniş, müstakil bir konut. Konutun aynı zamanda oldukça da geniş bir arazisi bulunuyor; tam olarak 5288 metrekare! Viyanalı Wunschhaus Mimarlık firması ile anlaşan mülk sahipleri bu arazi için, modern olanaklara sahip ancak bölgenin mimarisine de uyum sağlayacak bir konut istemişler. Profesyonellerimizin ortaya çıkardığı tasarım ise tüm istekleri muhteşem bir şekilde karşılamış. Sonunda büyük bir sürpriz de barındıran bu projeyi daha yakında inceleyelim…
Konutun oldukça sıra dışı bir mimari projesi var. Modern country (kırsal) tarzındaki yapı bölgenin en önemli mimari unsuruna sahip: Eğimli, kızıl kiremitli çatı. Yüzyıllardır bölgedeki tüm yapıların ortak noktasını oluşturan bu özellik bölgede mimari bir bütünlük oluşmasını sağlamış. Eğimli çatılar hem çok güzel bir görüntü oluşturuyor hem de iç mekanlarda country (kırsal) tarzın en önemli özelliği olan sıcak ve samimi havayı sağlıyor.
İlk fotoğrafta konutun bahçeye bakan yan cephesini görmüştük. Bu fotoğrafta ise konutun giriş kısmının bulunduğu ön cepheyi görüyoruz. Komplike mimari tasarım sayesinde bu iki cephenin yapısı birbirinden son derece farklı görünüyor. Bu açıdan baktığımızda konutun mimarisinin aslında L şeklinde olduğu, yan cephede gördüğümüz ve verandanın kapalı kısmını oluşturan balkonun yapıda ekstra bir çıkıklık olduğu anlaşılıyor. Kısacası konut her cephede farklı bir düzen sunuyor ancak eğimli çatı, bembeyaz duvarlar gibi ortak özellikler ile bütünlük sağlıyor.
Konutun oldukça geniş bir arazisi olduğundan bahsetmiştik. Beş dönümlük bu arazinin bir ucunda konumlanan bu muhteşem evin bahçesinde komple çim tercih edilmiş. Mevsimlik çiçekler ise ön cephede dev saksılar içinde ve bazı pencerelerin altlarında yer alan pencere saksıları içinde yer alıyor.
Yapının mimari detayları da tamamen country (kırsal) tarzında. Kareli ahşap pencere ve kapılar, ahşap balkon korkuluğu, mimari bir unsur olarak kontrast oluşturacak bir renge sahip kahverengi yağmur iniş boruları ve elbette country stilin en belirgin unsurlarından biri olan, iki yana açılan ahşap panjurlar.
Konutun oturma odası tam olarak böyle bir konuttan bekleyebileceğimiz türde. Ahşap zemine sahip oturma odasının tavanlarında dekoratif ahşap kirişler bulunuyor. Mermer şöminenin iki pencerenin arasında yerleştirilmiş. Konforlu deri koltuk takımına açık renk bir halı ve cam tablalı modern bir sehpa eşlik ediyor. Kısacası, oturma odasına da modern bir country stil hakim.
Geniş salonun bir ucunda oturma odası yer alırken diğer ucunda da yemek odası konumlanmış. Fotoğraftan da görüldüğü üzere ahşap kirişler tüm mekan boyunca devam ediyor. Yemek odası takımında kahverengi tonları tercih edilmiş. Masif ahşap masaya kahverengi döşemeli sade koltuklar eşlik ediyor. Bu alanın en can alıcı dekoratif parçaları ise antika görünümlü ahşap dolap ve tam karşısında sergilenen antika çocuk oyuncağı sallanan at.
Konutun mutfağı ise A'dan Z'ye modern tarzda dekore edilmiş. Lake cilalı beyaz mutfak üniteleri, son teknoloji beyaz eşyalar, ada ünite için seçilen bar sandalyeleri, hatta zemin için seçilen antrasit renkli mat seramik karolar son derece çağdaş, son derece günümüz trendlerine uygun.
Birbirinden güzel mutfak adası çeşitlerini görmek için Mutfak ada modelleri ve yarımadalar başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Beş dönümlük bir arazi göremedik, ne için kullanıyorlar acaba diye aklınızdan geçirdiyseniz, işte cevabı burada. Konutun dört adet ata ev sahipliği yapan bir tavlası bulunuyor. Bu muhteşem kır ortamında konumlanan küçük bir çiftlik için attan daha güzel, daha keyifli bir seçenek olabilir miydi?