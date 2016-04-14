Şehrin göbeğinde rüya gibi bir daire

Sayfamıza konuk olan bu şirin, iki odalı daire Avrupa'nın son dönemlerdeki en gözde turistik merkezlerinden biri olan Lizbon'da konumlanıyor. Lizbon'un güneybatısında, deniz kenarında yer alan Belém müthiş bir tarihe sahip ve bu nedenle bolca turist çekiyor. İmkanı olanları için ölmeden önce görülmesi gereken şehirler listesine eklenmesi gerek!

İki odalı bu küçük daire ise şehrin oldukça merkezi bir yerinde konumlanmış vaziyette. Turistlere kısa dönemli kiraya verilmesi için modellenen daire son derece sade ve modern bir çizgiye sahip. En az maliyetle en şık, modern ve konforlu görünümün yakalanabilmesi için üç iç mimar beraber çalışmış ve ortaya son derece davetkar, güzel bir konut projesi çıkmış. TIL The End Studio tarafından projelendirilen bu daireyi yakından inceleyelim.