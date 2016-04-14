현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Şehrin göbeğinde rüya gibi bir daire

Özlem K. Özlem K.
homify İskandinav Mutfak Mozaik Gri
Loading admin actions …

Sayfamıza konuk olan bu şirin, iki odalı daire Avrupa'nın son dönemlerdeki en gözde turistik merkezlerinden biri olan Lizbon'da konumlanıyor. Lizbon'un güneybatısında, deniz kenarında yer alan Belém müthiş bir tarihe sahip ve bu nedenle bolca turist çekiyor. İmkanı olanları için ölmeden önce görülmesi gereken şehirler listesine eklenmesi gerek! 

İki odalı bu küçük daire ise şehrin oldukça merkezi bir yerinde konumlanmış vaziyette. Turistlere kısa dönemli kiraya verilmesi için modellenen daire son derece sade ve modern bir çizgiye sahip. En az maliyetle en şık, modern ve konforlu görünümün yakalanabilmesi için üç iç mimar beraber çalışmış ve ortaya son derece davetkar, güzel bir konut projesi çıkmış. TIL The End Studio tarafından projelendirilen bu daireyi yakından inceleyelim.

Muhteşem bir teras

homify İskandinav Balkon, Veranda & Teras Beton Kırmızı
homify

homify
homify
homify

Lizbon'un rengarenk yapılarından birinde konumlanan bu dairenin yatak odalarında çıkılan geniş bir terası bulunuyor. Kıpkırmızı muhteşem bir cepheye sahip binanın terası için beyazdan beje, açık renkli dekorasyon uygun görülmüş. Sade bir ahşap masaya beyaz ahşap sandalyeler eşlik ediyor. Paletlerden yapılmış kanepe ise büyüklü küçüklü minderler ile konforlu bir hale getirilmiş. Belém'in birçok tarihi ve turistik yapısına yakın bir konuma sahip olan daire turistik konaklama için ideal bir konuma ve dekorasyona sahip.

Paletlerden imal edilen değişik mobilyalar ilginizi çekiyorsa ve siz de kendi başınıza paletten mobilya yapmak istiyorsanız, homify sayfaları tam size göre! Hem ülkemizden hem de başka ülkelerden birçok farklı palet mobilya modeline arama kutucuğuna palet yazarak ulaşabilirsiniz. ’Paletlerle ne tip mobilyalar yapabilirim?’ başlıklı yazımızda da paletten üretilmiş yedi farklı mobilya çeşidine ulaşabilirsiniz.

Oturma odası

homify İskandinav Oturma Odası Ahşap Bej
homify

homify
homify
homify

Konutun oturma odasında tüm konuta hakim olan İskandinav dekorasyon tarzını görebiliyoruz. Sade, çağdaş, sağlam görünüşlü mobilyalar ile dekore edilmiş olan bu mekan kısa süreli konaklayacak tüm konukların beğenisini mutlaka kazanacaktır. Küçük ama tam teşekküllü oturma odasında kırlentlerle süslenmiş konforlu bir kanepe, dört kişilik yemek masası, dekoratif unsurlar ve kitaplarla donatılmış bir raf düzeneği ve bir adet de TV ünitesi yer alıyor.

Mutfak

homify İskandinav Mutfak Mozaik Gri
homify

homify
homify
homify

Konutun mutfağında beyaz ve buna eşlik eden gri tonları tercih edilmiş. Tam teşekküllü bir mutfağa sahip olan dairenin kısa süreli konukları arzu ederlerse yemekleri dışarıda yemek yerine bu mutfakta hazırlayabilecekler. Temiz, insanın içine sinen, sade ve modern bir tasarım.

Yatak odası (1)

homify İskandinav Yatak Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Konutun iki adet yatak odası var. Bu yatak odalarının birinde iki kişilik diğerinde ise tek kişilik yatak bulunuyor. Fotoğrafta çift kişilik yatağa sahip olan geniş yatak odasını görüyoruz. Beyaz ve gri tonların döşenmiş olan yatak odasının zemini ise ahşap rabıta. Sade, şık, çağdaş bir görünüme sahip olan yatak odasından terasa çıkılan bir cam kapı bulunuyor.

Yatak odası (2)

homify İskandinav Çocuk Odası Ahşap Gri
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yatak odası diğer odaya göre nispeten küçük. Köşeye tek kişilik bir yatağın yerleştirildiği odanın dekorasyonunda da beyaz ve gri tonları tercih edilmiş. Sarılar ise detaylarda kullanılarak mekana sıcak bir hava katmış. Bu yatak odasından da terasa açılan bir cam kapı bulunmakta.

Banyo

homify İskandinav Banyo Beton Gri
homify

homify
homify
homify

Konutun banyosunda ise bej ve beyaz tonları tercih edilmiş. Beyaz seramik banyo vitrifiyesine mermer ve ahşap kombinasyonlu lavabo ve küvet eşlik ediyor. Son derece sade, şık, kolay temizlenebilen bir tasarım. Kiraya verilen konutlarda pek sık rastlamadığımız küvet ise konutun misafirleri için eminim hoş bir sürpriz oluyordur.

Sade ve şık bir dönüşüm projesi
Bu daire projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler