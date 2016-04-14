Şehrin göbeğinde rüya gibi bir daire

Sayfamıza konuk olan bu şirin, iki odalı daire Avrupa'nın son dönemlerdeki en gözde turistik merkezlerinden biri olan Lizbon'da konumlanıyor. Lizbon'un güneybatısında, deniz kenarında yer alan Belém müthiş bir tarihe sahip ve bu nedenle bolca turist çekiyor. İmkanı olanları için ölmeden önce görülmesi gereken şehirler listesine eklenmesi gerek!
İki odalı bu küçük daire ise şehrin oldukça merkezi bir yerinde konumlanmış vaziyette. Turistlere kısa dönemli kiraya verilmesi için modellenen daire son derece sade ve modern bir çizgiye sahip. En az maliyetle en şık, modern ve konforlu görünümün yakalanabilmesi için üç iç mimar beraber çalışmış ve ortaya son derece davetkar, güzel bir konut projesi çıkmış. TIL The End Studio tarafından projelendirilen bu daireyi yakından inceleyelim.
Lizbon'un rengarenk yapılarından birinde konumlanan bu dairenin yatak odalarında çıkılan geniş bir terası bulunuyor. Kıpkırmızı muhteşem bir cepheye sahip binanın terası için beyazdan beje, açık renkli dekorasyon uygun görülmüş. Sade bir ahşap masaya beyaz ahşap sandalyeler eşlik ediyor. Paletlerden yapılmış kanepe ise büyüklü küçüklü minderler ile konforlu bir hale getirilmiş. Belém'in birçok tarihi ve turistik yapısına yakın bir konuma sahip olan daire turistik konaklama için ideal bir konuma ve dekorasyona sahip.
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Konutun oturma odasında tüm konuta hakim olan İskandinav dekorasyon tarzını görebiliyoruz. Sade, çağdaş, sağlam görünüşlü mobilyalar ile dekore edilmiş olan bu mekan kısa süreli konaklayacak tüm konukların beğenisini mutlaka kazanacaktır. Küçük ama tam teşekküllü oturma odasında kırlentlerle süslenmiş konforlu bir kanepe, dört kişilik yemek masası, dekoratif unsurlar ve kitaplarla donatılmış bir raf düzeneği ve bir adet de TV ünitesi yer alıyor.
Konutun mutfağında beyaz ve buna eşlik eden gri tonları tercih edilmiş. Tam teşekküllü bir mutfağa sahip olan dairenin kısa süreli konukları arzu ederlerse yemekleri dışarıda yemek yerine bu mutfakta hazırlayabilecekler. Temiz, insanın içine sinen, sade ve modern bir tasarım.
Konutun iki adet yatak odası var. Bu yatak odalarının birinde iki kişilik diğerinde ise tek kişilik yatak bulunuyor. Fotoğrafta çift kişilik yatağa sahip olan geniş yatak odasını görüyoruz. Beyaz ve gri tonların döşenmiş olan yatak odasının zemini ise ahşap rabıta. Sade, şık, çağdaş bir görünüme sahip olan yatak odasından terasa çıkılan bir cam kapı bulunuyor.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yatak odası diğer odaya göre nispeten küçük. Köşeye tek kişilik bir yatağın yerleştirildiği odanın dekorasyonunda da beyaz ve gri tonları tercih edilmiş. Sarılar ise detaylarda kullanılarak mekana sıcak bir hava katmış. Bu yatak odasından da terasa açılan bir cam kapı bulunmakta.
Konutun banyosunda ise bej ve beyaz tonları tercih edilmiş. Beyaz seramik banyo vitrifiyesine mermer ve ahşap kombinasyonlu lavabo ve küvet eşlik ediyor. Son derece sade, şık, kolay temizlenebilen bir tasarım. Kiraya verilen konutlarda pek sık rastlamadığımız küvet ise konutun misafirleri için eminim hoş bir sürpriz oluyordur.