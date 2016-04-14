Doğanın içinde ışıl ışıl bir ev

Bu gün Atlantik kıyısında yer alan, yalın, banliyölerin içerisinde bulunan bir konutun nasıl doğa ile iç içe olduğunu göreceksiniz. Mimar Lucas Mc tarafından Buenos Aires te yenileme projesi ile modern bir ev haline dönüştürülen bu ev görenlerde hayranlık uyandırıyor. Proje de kısıtlama yapılmadan hareket edildiği için yılın her mevsiminde rahatlıkla gidip tadını çıkarabileceğiniz, doğa ile iç içe bir yaşam sürebileceğiniz bir ev ortaya çıkarılmış. Mimari tasarım ev sahiplerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmış, veranda, dinlenme odası gibi alanlar yapılarak insanların tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir ev ortaya çıkarılmış. Evin sahibi La Esmeralda kuvvetli rüzgarlara karşın özel bir tedbir alınması istediği için ahşap duvarlar kalın yapılmış ve rüzgar etkisini en minimal seviyeye indirmesi sağlanmış. 160 metre kare olan bu ev açık bir avlu ve ahşap bir zemine sahip, doğanın kalbinde yer aldığı içinde doğal anlamda en üst seviyede bir evdir. Ahşap duvarlar aynı zamanda evi aşırı sıcak ve aşırı soğuktan koruması amacıyla düşünülmüş ve uygulanmış.
Evin dış görüntüsü, asil malzemeler kullanılarak modern bir şekilde karakterize edilmiş. Taş crainler kullanılarak konutun dış duvarları çok estetik bir hale getirilmiş. Dış cephe ayrıca ahşap kaplama ile kaplanmış ve ısı yalıtımı sağlanmış. Traverten mermer zemin evin görselliğini ve estetiğini pekiştirmiş. Sıvalı tuğla duvar çevre de bulunan deniz çamları ile uyumlu olduğu için görsel açıdan muhteşem bir dış cephe oluşturulmuş.
İçeri adımınızı attığınızda iç avlu ile karşılaşıyorsunuz. 80 metre kareleik iç avlu tamamen ahşap zeminden oluşuyor. Bir çeşit veranda şeklinde tasarlanan bu alan fonksiyonel işitsel ve görsel güzellikleri bir arada yaşamanızı sağlıyor. Doğa içinde yer alan bu evin iç avlusunda korunan ağaçlar avlunun daha canlı bir avlu olmasını sağlamış. İç avlu ayrıca diğer odalar ile birleşimi sağlayan bir geçiş alanı olarak da düşünülmüş ve uygulanmış.
Evin iç bölümünde ana yemek odası ile geniş bir odada yer almaktadır . Yaşam alanı rustik bir ahşap masa ile sehpa eşliğinde ve çok pratik bir scoot sandalye ile dekore edilmiş. Oturma grubu rengi ve deseni evin taş iç cephesini tamamlıyor. Modern toprak renginin ön plana çıkarılması evin daha doğal bir dekorasyona sahip olmasını sağlamış. Odun sobası da evin baş köşesine konulmuş ve dekorasyon estetik bir şekilde tamamlanmış.
ev tasarımı yapılmadan önce planı yapılmış ve plan tasarımı aşamasında ev sakinleri ile birlikte hareket edilmiş. Bu sayede ev sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, doğa ile iç içe ve doğal olarak üst seviye de bir ev olması sağlanmış. Avlunun tasarımı konumlandırma ve kullanım alanları ile ulaşımın en rahat olacağı şekilde yapılarak rahat bir ev yaşamı oluşması için titiz bir çalışma yapılmış.
İç avlu çok şık bir avlu olarak dekore edilmiş ve tasarlanmış. Böylece iç avlu bir dinlenme alanı, bir deşarj alanı olmuş. Doğal ağaçların yer aldığı bu avlu ahşap zemini ile de görsel ve zarif bir avlu olmuş. Ahşap masa ve sandalyeler yine ahşap çerçeveler ile doğallık pekiştirilmiş.
Evin dış cephesi gece olduğunda parlayan bir yıldız gibi ışıl ışıl oluyor. Resimde evin ana girişinin nasıl şık ve estetik olduğunu görüyorsunuz. Özel yer aydınlatmalarının yer aldığı bu ev karanlık çöktüğünde ormanın içinde parlayan bir yıldız haline geliyor.