Doğanın içinde ışıl ışıl bir ev

Bu gün Atlantik kıyısında yer alan, yalın, banliyölerin içerisinde bulunan bir konutun nasıl doğa ile iç içe olduğunu göreceksiniz. Mimar Lucas Mc tarafından Buenos Aires te yenileme projesi ile modern bir ev haline dönüştürülen bu ev görenlerde hayranlık uyandırıyor. Proje de kısıtlama yapılmadan hareket edildiği için yılın her mevsiminde rahatlıkla gidip tadını çıkarabileceğiniz, doğa ile iç içe bir yaşam sürebileceğiniz bir ev ortaya çıkarılmış. Mimari tasarım ev sahiplerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmış, veranda, dinlenme odası gibi alanlar yapılarak insanların tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir ev ortaya çıkarılmış. Evin sahibi La Esmeralda kuvvetli rüzgarlara karşın özel bir tedbir alınması istediği için ahşap duvarlar kalın yapılmış ve rüzgar etkisini en minimal seviyeye indirmesi sağlanmış. 160 metre kare olan bu ev açık bir avlu ve ahşap bir zemine sahip, doğanın kalbinde yer aldığı içinde doğal anlamda en üst seviyede bir evdir. Ahşap duvarlar aynı zamanda evi aşırı sıcak ve aşırı soğuktan koruması amacıyla düşünülmüş ve uygulanmış.