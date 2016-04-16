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Issız bir evden rüya gibi bir eve

ümit atdağ ümit atdağ
주택 self interior , 쏘나 쏘나 İskandinav Yemek Odası
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Günümüzde bir daire bazen kuyu gibi karanlık ve ıssız olabiliyor. Bu tür evler insanların ruhunu daraltırken kuyu gibi ıssız bir evi yaşanabilir bir ev haline getirmek ve bu evde mutlu bir şekilde yaşamak sizin elinizde. Bu gün ıssız bir evin rüya gibi eve dönüşmesini göreceğiz.  Koreli bir bloggerın kendi ıssız ve iç karartıcı evini nasıl rüya gibi bir ev haline getirdiğine inanamayacaksınız.Kendi zevkine göre aşama aşama değişiklikler yaparak insanları büyüleyen bir ev ortaya çıkararak her aşamasını blogunda paylaşmış . Harika bir yaşam alanı ortaya çıkararak insanların çok şey başarabileceiğini kanıtlayan Koreli blogger sayesinde bütün evler artık daha yaşanabilir ve daha mutlu evlere dönüştürülebilir.

Eski oturma odası

주택 self interior , 쏘나 쏘나
쏘나

쏘나
쏘나
쏘나

Oturma odası başlangıçta resimdeki gibi ışık almayan ve uyumsuz renklerin bir arada kullanıldığı bir dekorasyon ile dekore edilmiş bir haldeydi. Düz bir koyu kahve zemin kaplaması,  insanı daraltan kapısı ile gerçekten oturmak istemeyeceğiniz bir oturma odası şeklindeydi. Yeşil duvarlar önünde beyaz mobilyalar ve koyu kahve zemin  gözünüze batan kötü bir görünüme sahip.

Işıl ışıl oturma odası

주택 self interior , 쏘나 쏘나 İskandinav Oturma Odası
쏘나

쏘나
쏘나
쏘나

oturma odasını eski görüntüsünden kurtarmak için doğru mobilya seçimleri, doğru renk kombinasyonları yapılmış ve ortaya resimdeki zarif oturma odası çıkarılmış. Beyaz rengin yoğun olarak tercih edildiği oturma odasının yeni halinde mobilyalar da beyaz renkli tercih edilerek uyumlu bir dekorasyon yapılmış. Eski mobilyalar yerine modern mobilyalar tercih edilmiş ve oturma odasının daha modern daha çağdaş bir oturma odası haline gelmesi sağlanmış.

Eski merdiven

주택 self interior , 쏘나 쏘나
쏘나

쏘나
쏘나
쏘나

Evin üst katına ulaşımı sağlayan merdiven in eğiminin fazla olması ve sadece meşe ağacı kullanılması sonucu göze batan ve koyu rengi ile evi daha kötü gösteren bir görüntü oluşmuş.  Özellikle koyu renk evin dekorasyonuna hantal bir görünüm kazandırarak kötü görünmesine neden olmuş. Pastel renkli perdeler bile meşenin hantal görüntüsünü ortadan kaldırmaya yetmemiş. siyah mobilyalar da tuzu biberi olmuş ve estetikten yoksun bir merdiven ortaya çıkmış.

Yeni merdiven

주택 self interior , 쏘나 쏘나 İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
쏘나

쏘나
쏘나
쏘나

Merdiven eski hantal görüntüsünden kurtarılmış, beyazlar içinde bir çiçek haline getirilmiş. Beyaz ahşap malzemeden yapılan yeni merdiven, ideal eğime kavuşturulmuş ve siyah ferforje ile mükemmel bir uyum sağlanmış.  Duvarların beyaz olması, zeminin daha açık bir renge sahip olması merdiveni daha ön plana çıkarmış ve estetik açıdan mükemmel olmasını sağlamış. Perde merdiven önünden kaldırılmış ve merdivenin görselliği sergilenmiş.

Yeni mutfak

주택 self interior , 쏘나 쏘나 İskandinav Yemek Odası
쏘나

쏘나
쏘나
쏘나

Evin mutfağı da diğer bölümler gibi kötü bir dekorasyona sahipken yapılan bir çalışma ile daha estetik ve daha görsel bir mutfak haline getirilmiş, modern görüntüsü ile de insanları kendine hayran bırakacak bir güzelliğe sahip olmuş. Yarım bir mutfak adası ve zıt renklerde sandalyeler ile mutfak adeta fonksiyonel bir yaşam alanı haline gelmiş.  Beyaz renk burada da yoğun olarak kullanılmış. Pencere ışık alması açısından genişletilerek daha aydınlık bir mutfak ortaya çıkarılmış.

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Yatak odası

주택 self interior , 쏘나 쏘나 İskandinav Yatak Odası
쏘나

쏘나
쏘나
쏘나

Yatak odası yeniden dekore edilerek ihtiyaçları karşılaması sağlanmış ve estetik açıdan mükemmel olması sağlanarak evin ana bölümü haline getirilmiş. Şık mobilyalar ve beyaz renkli bir halı ile pekiştirilen görselliği  Aydınlatma ile desteklenmiş. Geniş pencere ile daha aydınlık olması sağlanırken  led gömme aydınlatmalar ile destekleyici bir aydınlatma yapılmış.  Zemin kaplamalar yine beyaz ile uyumlu olacak şekilde açık renklerde tercih edilerek görsel anlamda çok mükemmel bir yatak odası ortaya çıkarılmış.

Ahşap sıcaklığının baş rolde olduğu bir butik otel
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