Issız bir evden rüya gibi bir eve

Günümüzde bir daire bazen kuyu gibi karanlık ve ıssız olabiliyor. Bu tür evler insanların ruhunu daraltırken kuyu gibi ıssız bir evi yaşanabilir bir ev haline getirmek ve bu evde mutlu bir şekilde yaşamak sizin elinizde. Bu gün ıssız bir evin rüya gibi eve dönüşmesini göreceğiz. Koreli bir bloggerın kendi ıssız ve iç karartıcı evini nasıl rüya gibi bir ev haline getirdiğine inanamayacaksınız.Kendi zevkine göre aşama aşama değişiklikler yaparak insanları büyüleyen bir ev ortaya çıkararak her aşamasını blogunda paylaşmış . Harika bir yaşam alanı ortaya çıkararak insanların çok şey başarabileceiğini kanıtlayan Koreli blogger sayesinde bütün evler artık daha yaşanabilir ve daha mutlu evlere dönüştürülebilir.
Oturma odası başlangıçta resimdeki gibi ışık almayan ve uyumsuz renklerin bir arada kullanıldığı bir dekorasyon ile dekore edilmiş bir haldeydi. Düz bir koyu kahve zemin kaplaması, insanı daraltan kapısı ile gerçekten oturmak istemeyeceğiniz bir oturma odası şeklindeydi. Yeşil duvarlar önünde beyaz mobilyalar ve koyu kahve zemin gözünüze batan kötü bir görünüme sahip.
oturma odasını eski görüntüsünden kurtarmak için doğru mobilya seçimleri, doğru renk kombinasyonları yapılmış ve ortaya resimdeki zarif oturma odası çıkarılmış. Beyaz rengin yoğun olarak tercih edildiği oturma odasının yeni halinde mobilyalar da beyaz renkli tercih edilerek uyumlu bir dekorasyon yapılmış. Eski mobilyalar yerine modern mobilyalar tercih edilmiş ve oturma odasının daha modern daha çağdaş bir oturma odası haline gelmesi sağlanmış.
Evin üst katına ulaşımı sağlayan merdiven in eğiminin fazla olması ve sadece meşe ağacı kullanılması sonucu göze batan ve koyu rengi ile evi daha kötü gösteren bir görüntü oluşmuş. Özellikle koyu renk evin dekorasyonuna hantal bir görünüm kazandırarak kötü görünmesine neden olmuş. Pastel renkli perdeler bile meşenin hantal görüntüsünü ortadan kaldırmaya yetmemiş. siyah mobilyalar da tuzu biberi olmuş ve estetikten yoksun bir merdiven ortaya çıkmış.
Merdiven eski hantal görüntüsünden kurtarılmış, beyazlar içinde bir çiçek haline getirilmiş. Beyaz ahşap malzemeden yapılan yeni merdiven, ideal eğime kavuşturulmuş ve siyah ferforje ile mükemmel bir uyum sağlanmış. Duvarların beyaz olması, zeminin daha açık bir renge sahip olması merdiveni daha ön plana çıkarmış ve estetik açıdan mükemmel olmasını sağlamış. Perde merdiven önünden kaldırılmış ve merdivenin görselliği sergilenmiş.
Evin mutfağı da diğer bölümler gibi kötü bir dekorasyona sahipken yapılan bir çalışma ile daha estetik ve daha görsel bir mutfak haline getirilmiş, modern görüntüsü ile de insanları kendine hayran bırakacak bir güzelliğe sahip olmuş. Yarım bir mutfak adası ve zıt renklerde sandalyeler ile mutfak adeta fonksiyonel bir yaşam alanı haline gelmiş. Beyaz renk burada da yoğun olarak kullanılmış. Pencere ışık alması açısından genişletilerek daha aydınlık bir mutfak ortaya çıkarılmış.
.
Yatak odası yeniden dekore edilerek ihtiyaçları karşılaması sağlanmış ve estetik açıdan mükemmel olması sağlanarak evin ana bölümü haline getirilmiş. Şık mobilyalar ve beyaz renkli bir halı ile pekiştirilen görselliği Aydınlatma ile desteklenmiş. Geniş pencere ile daha aydınlık olması sağlanırken led gömme aydınlatmalar ile destekleyici bir aydınlatma yapılmış. Zemin kaplamalar yine beyaz ile uyumlu olacak şekilde açık renklerde tercih edilerek görsel anlamda çok mükemmel bir yatak odası ortaya çıkarılmış.