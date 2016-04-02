Kuzey adalarında, hayalleri süsleyecek gerçek bir kır evi

homify sayfalarında her gün sizlere dünyanın dört bir yanından muhteşem konut projeleri getiriyoruz. Farklı mimari stillere sahip, farklı talepler doğrultusunda tasarlanmış olan bu konutların her birinin farklı özelliklerini bulunuyor. Bugünkü konuğumuz da oldukça sıra dışı bir örnek. Almanya'nın kuzeybatısında yer alan Kuzey Frisian Adalarından biri olan Sylt'te konumlanan bu ev tipik bir country mimarisine sahip. Frisian adaları eskiden karaya bağlı birer toprak parçalarıymış ancak zaman içerisinde oluşan erozyonlar nedeniyle karadan ayrılmışlar ve adalara dönüşmüşler. Yine aynı adada konumlanan fotoğrafçılık firması Immofoto-Sylt tarafından çekimleri yapılan bu saz çatılı muhteşem konutu yakından inceleyelim.
Sylt adasının kendine has bir mimarisi var. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllardan kalma evler günümüzde yapılan renovasyon ve restorasyonlar sayesinde hala çoğu özelliklerini koruyor. Adadaki yapıların en büyük özelliği ise saz çatıları. Bu konutun da çatısı bölgenin geleneksel kır evi çatı kaplama malzemesi olan sazla kaplanmış. Böylece, bina çevresiyle uyumlu olmakla kalmamış, aynı zamanda harika bir izolasyona da sahip olmuş. Saz çatının (ve yapıların) en önemli özelliği ısı yalıtımı. Kırk beş santimetrelik yığma saman çatılar eşsiz bir ısı izolasyonu sağlar. Çoğunlukla dezavantaj olarak görülen yangına dayanıksızlık ise saz yapının kalın bir sıva ile tamamen kaplanması ile bertaraf edilir. Zaten soğuk iklimlerde tercih edilen bu tür çatılar, yangın çıkma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu bölgelerdir.
Sıra dışı çatı modelleri ilginizi çekiyorsa, ’Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Eğer bu kır evinin iç mekanların kendi halinde, mütevazi olacağını sanıyorduysanız, oldukça yanılıyorsunuz! Oldukça lüks ve şık bir iç dekorasyona sahip olan ev modern country stiline sahip kaliteli mobilyalar ile döşenmiş. Beyaz ağırlıklı olan dekorasyonda doğal ahşap ve sahip olduğu kahverengi tonları kullanılmış. Yemek masasının ayakları beyaz, yüzeyi ise ham görünüşlü ahşap. Aynı detayı oturma grubunun önündeki sehpada da görüyoruz. Oturma odası, yemek odası ve mutfak açık bir plana sahip, birçok modern mimari örneğinde görebileceğimiz üzere.
L şeklindeki açık plan yaşam alanının bir ucunda mutfak bulunuyor. Konumu sayesinde mekanla iç içeymiş gibi görünmeyen ama aslında tamamen bir arada olan mutfakta da beyaz renk tercih edilmiş. Siyah tezgaha sahip mutfak dolapları fırın ve dolap kulpları ile uyum içerisinde. Hiçbir duvar ünitesinin kullanılmadığı mutfakta yüksek olan tek unsur mutfak dolapları ile aynı dış yüzeye sahip, ankastre buzdolabı. İki cepheden de gün ışığı alan geniş pencerelere sahip mutfak bu sayede saatler boyunca doğal aydınlatmaya sahip oluyor.
Mutfağı daha detaylı inceleyebileceğimiz bu fotoğrafta mutfak dolaplarının tipik country (kırsal) stilde olduğunu ancak bu dolapların modern, siyah bir tezgah ile kombine edildiğini görebiliyoruz. Krom dolap kulpları ve kaliteli ankastre beyaz eşyalar da son derece çağdaş ürünler. Esas enteresan detay ise aydınlatmalarda! Mutfakta duvar tipi dolap olmadığı için bu dolapların alt kısmına yerleştirilen aydınlatmalar da yok. Onun yerine, biri lavabo tarafında, diğeri ise ankastre ocak tarafında olan Nil yeşili iki aplik bu görevi zarafet içerisinde görüyor.
Yatak odalarından birinde klasik country tarzda bir karyola tercih edilmiş. Ahşap zemin ve beyaz duvarlar ile modern bir görünüm sağlanırken vintage görünümlü bir karyola ile tüm eve hakim olan country stili bu mekanda da yakalanmış.
Diğer yatak odası ise son derece sade ve çağdaş bir havaya sahip. Eğimli çatı penceresinden muhteşem bir gün ışığı alan odada yatak başsız bir karyola tercih edilmiş. Odadaki tüm detaylar son derece modern ve sade.