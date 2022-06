Kuzey adalarında, hayalleri süsleyecek gerçek bir kır evi

Sylt adasının kendine has bir mimarisi var. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllardan kalma evler günümüzde yapılan renovasyon ve restorasyonlar sayesinde hala çoğu özelliklerini koruyor. Adadaki yapıların en büyük özelliği ise saz çatıları. Bu konutun da çatısı bölgenin geleneksel kır evi çatı kaplama malzemesi olan sazla kaplanmış. Böylece, bina çevresiyle uyumlu olmakla kalmamış, aynı zamanda harika bir izolasyona da sahip olmuş. Saz çatının (ve yapıların) en önemli özelliği ısı yalıtımı. Kırk beş santimetrelik yığma saman çatılar eşsiz bir ısı izolasyonu sağlar. Çoğunlukla dezavantaj olarak görülen yangına dayanıksızlık ise saz yapının kalın bir sıva ile tamamen kaplanması ile bertaraf edilir. Zaten soğuk iklimlerde tercih edilen bu tür çatılar, yangın çıkma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu bölgelerdir.

