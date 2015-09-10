Dışı beyaz, içi rengârenk

Bugünkü yazımızda sizi 50'lerden kalma bir eve götüreceğiz. O yıllarda modernizm en popüler tarzdı ve döneme hakimdi. Yine de yapı döneminin karakteristiğini uygun olmayan biçimde kalın duvarlardan inşa edilmiş ve mekanda kapalı alanlar ve ilişkisizlik hakim olmuş. Ayrıca dışarı ile içeri arasında da bir uyum sağlanamamış.

Taller Estilo Arqutectura firması evi almış, ellili yıllar esintisine dokunmadan yeniden modellemiş ve harika bir sonuç elde etmiş. Hazırsanız bu sonuca sizi de şahit edelim.