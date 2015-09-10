Dışı beyaz, içi rengârenk

Bugünkü yazımızda sizi 50'lerden kalma bir eve götüreceğiz. O yıllarda modernizm en popüler tarzdı ve döneme hakimdi. Yine de yapı döneminin karakteristiğini uygun olmayan biçimde kalın duvarlardan inşa edilmiş ve mekanda kapalı alanlar ve ilişkisizlik hakim olmuş. Ayrıca dışarı ile içeri arasında da bir uyum sağlanamamış.
Taller Estilo Arqutectura firması evi almış, ellili yıllar esintisine dokunmadan yeniden modellemiş ve harika bir sonuç elde etmiş. Hazırsanız bu sonuca sizi de şahit edelim.
Modernizmin hüküm sürdüğü yıllarda hakim olan modernize şahit olabileceğimiz bir ön cepheyle karşı karşıyayız.
Ön cephede hala konservatif sayılabilecek bazı unsurlar bulunsa da, yeniden tasarım işinden sonra bazı küçük unsurlar öne çıkarılmış ve hak ettikleri değeri görmüşler. Bu anlamda iki küçük kandil ve pencere parmaklıkları özellikle öne çıkarılmış.
Hol insana çok hoş bir karşılamada bulunuyor. İlk bakıştan sonra holden açılan oturma odasının da bu karşılamaya katkı sunduğunu fark ediyoruz. Beyaz duvarların baskın olduğu holde mavi beyaz seramiklerle klasik bir tarz uygulanmış.
Eski mobilya parçaları bir müzeden çıkmış gibi görünüyor. Mekanın yüksek tavanlı olması aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratılmasına katkı sağlamış.
Modern tasarlanmış evlerin özelliklerinden biri de açık alanlar ve bu alanların birbiriyle ilişkide olması gerekliliği. Bu resimde oturma odasının mutfak ve yemek yeme alanıyla nasıl başarılı entegre edildiğini görüyoruz. Klasik ve modern mobilyaların uyumlu bir şekilde bir arada kullanıldığı mekana hak ettiği şıklık canlı renklerle kazandırılmış.
Oturma odası doğal ışıkla dopdolu. Zeminin yeşil rengi ortamda kullanılan diğer renklerle desteklenmiş. Tasarım, tarz ve renk arasında çok doğru bir orantı var. Bu orantı bu odada doğru bir şekilde kullanılmış. Bakın mesela sapsarı çiçeklerle beyaz sehpa ortama nasıl büyük bir enerji katıyor.
Sadece basit sandalyeler ve sehpalarla desteklenen odada baş rolü elbette sayvanlı yatak alıyor. En büyük yardımcısı ise gök mavi renkteki zemin karoları. Tasarımı bütünleyen unsur ise duvardaki sanat eseri olmuş.
Küçük bahçeden ebeveyn yatak odasına cam bir geçiş bulunuyor. Bu sadece evin bölümleri arasında yakın bir ilişki kurulmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda evin temel bölümlerinin aydınlık ve ferah olmasını da sağlıyor.
Evin havuzu oldukça davetkar görünüyor. Havuzun yeşil ışıklandırması bu daveti daha da kışkırtıcı hale getiriyor. Taş duvar bize evin yapıldığı yıllardan bir esinti getiriyor ama bu durumu dengeleyen çok modern mobilya paçaları da göz alıyor.
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