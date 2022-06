İç dekorasyonda büyük çatışmaları nasıl çözebilirim ?

Yaşam alanları olan evlerimizi kendi özel zevklerimize göre dekore etmek, kişiselleştirmek, ve evimizi karakterize edebilmek çok keyifli bir uğraş olduğu gibi meyvesi de çok tatlı olan bir uğraştır. evimizin şartlarına, özelliklerine ve imkanlarımıza göre yaşam standartlarında bir dekorasyon yapmak, zevklere uygun, yaşam kolaylığı ve yaşam rahatlığı sağlayan bir dekorasyona imza atmak oldukça meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bu süre. bir kaç günde çözülemeyeceği gibi uzmanların yardımı ile kısa bir süre de çözülebilir. Uzman olarak destek alabileceğiniz dekorasyon uzmanları, iç mimarlar, tasarımcılar evinizin özelliklerine göre bir dekorasyon planı oluştururken bir çok zorlukla karşılaşabilir, kendi içlerinde büyük çatışmalar yaşayabilir. Bunun temel sebebi her zevke uygun her evin kendine özgü bir dekorasyon estetiğine sahip olması için her eve farklı bir çalışma yapılması zorunda kalınmasıdır. Uzmanlar bu konuda genel olarak dekorasyon fikirlerini belirli sınıflara ayırmış, evin analizi sonrasında belirlenen sınıflara göre dekorasyon planı uygulanmaktadır. Dekorasyoncular ve uzmanlar genel olarak bu prosedürde hareket etseler de ev sahiplerinin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alındığında dekorasyon fikirlerinde çatışmalar, çelişkiler ve zorluklar orta ya çıkabilir. Dekorasyoncular bu zorlukları, çatışmaları ve çelişkileri çözebilmek için evin genel konseptinde bir takım değişikliklere giderler. Bu değişiklikler içerisinde evin genel dekorasyonunun baştan aşağı değiştirilmesi, ev sahiplerinin ihtiyaçları ve isteklerinin karşılandığı farklı bir dekorasyon uygulamasına giderler. Bu uygulama çok maliyetli bir uygulama olsa da mecbur kalınması durumunda dekorasyon uzmanları ve tarafından tercih edilebilen bir uygulamadır. Tasarımcılar genel anlaşmazlıkları ve dekorasyonu zora sokan problemleri daha pratik çözümler bularak çözerler. Bu pratik çözümlerin başında odanın kullanım amacına yönelik farklılaştırma gelir. Odanın kullanım amacına yönelik oluşan beklentilerin aksine odayı farklı bir amaca yönelik olarak dekore ederek hem odanın kullanımını daha işlevsel hale getirmiş olur hem de karşılaştıkları problem nedeniyle evin genel dekorasyonundan ödün vermemiş olurlar. Bir başka dekorasyon problemi ise odaların hangisinden dekorasyona başlanacağıdır. Bu sorun bütün ev dekorasyonlarda karşılaşılan bir sorundur. Evi yenilerken veya dekore ederken genel olarak en büyük odadan dekorasyona başlanılmalıdır. Tasarımcılar ve dekorasyon uzmanları bunun sebebini dekorasyonun zor bir süreç olması, geniş odaların dekorasyon içinde daha fazla yer kaplaması, dekorasyon için ayrılan bütçenin geniş odalar tarafından daha fazla kullanılması, emek ve zaman kaybı olarak bu odaların daha fazla emek ve zaman istemesi gibi etkenleri sebep olarak gösterirler. Geniş odadan başlayacağınız dekorasyon sonradan değiştirilmek istense bile küçük odalar büyük odalara uyumlu olacak şekilde dekore edip bu problemi ortadan kaldırmış olursunuz.tasarımcıların ve dekorasyon uzmanlarının kendi içlerinde çatıştıkları bir diğer nokta dekorasyon içerisinde yer alacak renklerin yoğunluğu ve renk tercihidir. Ev sahipleri genel olarak kendi kişisel zevklerine ve tercihlerine göre renk seçimi yaparlar. Ancak bu tercihler yapılacak olan dekorasyonun konseptine, estetiğine uygun olmadığı gibi bazı durumlarda dekorasyonun görselliğini de düşürmektedir. Bu durumda dekorasyoncular ikiye ayrılmaktadır. Bir kısım dekorasyoncular ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda dekorasyon yapma fikrini savunurken bir kısım dekorasyoncularda ev sahiplerinin tercihi olan renklerin dekorasyon içerisinde az miktarda kullanılması gerektiğini, yoğunluklu olarak dekorasyonun ruhuna uygun olan renklerin kullanılması gerektiğini savunurlar. Bu durumlar ile karşı karşıya kalındığında yapılması gereken en ideal uygulama dekorasyonun genel konsepti içerisinde ev sahiplerinin istemiş oldukları renkleri eşit biçimde kullanmak ve dekorasyonu estetik açıdan eksiksiz bir şekilde tamamlamaktır. Bir diğer çatışma noktası da dekorasyon için ayrılan bütçedir. Bütçe konusu bir çok alanda soru işaretleri barındırdığı için dekorasyon içerisinde de soru işaretleri barındırır. Dekorasyon yaparken ayıracağınız bütçenin genişliğine göre dekorasyonunuzun zenginliği olacaktır. Bu nedenle dekorasyon için az bütçe ayrılıp çok zengin bir dekorasyon yapılması zordur. Ayıracağınız bütçenin genişliği konusu çoğu zaman çatışma noktasını oluşturur. Dekorasyonunuz için ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın çok iyi araştırma yapmalı, çok titiz bir çalışma yapmalı, uygulama aşamasında özenli ve titiz bir uygulama süreci geçirmelisiniz. Bu sayede harcayacağınız paranın karşılığını almış olursunuz. Eğer dekorasyon konusunda sorunlar yaşıyorsanız, dekorasyon yaparken sıkıntılar içinde boğuşuyorsanız yapmanız gereken homify dekorasyon sayfalarını ziyaet etmek ve dekorasyon ile ilgili püf noktalarını, karşılaşılan genel problemleri öğrenebilir, yapacağınız dekorasyonu bu çözümler eşliğinde şekillendirebilirsiniz.