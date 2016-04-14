Bahçede yer alan köşeleri nasıl kullanabilirim ?

Ev dekorasyonlarında olduğu gibi bahçe peyzajı ve bahçe dekorasyonları da meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bahçelerin yılın dört mevsim kalması, yıl boyunca evi daha doğal bir görünüme kavuşturması, evin bir parçası olarak estetik ve şık bir dekorasyona sahip olması için bahçe düzenlemelerinin düzenli ve periyodik bir şekilde yapılması gerekir. Periyodik bakımlar yapılması bir bahçenin şık zarif ve zevkli görünmesini tek başına sağlayamaz. Bunun için mutlaka bahçe düzenlemesi içerisinde bahçe bölümlendirmesinin doğru bir şekilde yapılması ve peyzajın bu bölümlendirmeye göre doğru şekilde yapılması gereklidir. Bahçenizin genişliği ne olursa olsun kullanmadığınız ölü alanlar nedeniyle bahçenin görselliğini azaltacak ve estetiğiniz ortadan kaldırabilir. Bu durum yapacağınız dekorasyonu, bahçe peyzajını, estetiği, şıklığı, doğallığı ortadan kaldıracak ve yaptığınız emeklerin boşa gitmesine neden olacaktır. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak, bahçenizin zarif ve daha canlı olmasını sağlayarak evinizin doğallığına katkı da bulunmasını sağlamak için bahçenizde yer alan köşeleri akıllı bir şekilde dekore etmek gereklidir. Bahçe köşeleri genelde istenilen boyutlarda olmadığı için dikkatli bir çalışma yapılması, estetik bir şekilde dekore edilmesi ve bahçenin estetiğini artırması adına iyi bir araştırma yapılmalıdır. Bahçenizde yer alan köşelerin dekorasyonu için çok farklı alternatifler vardır. Bu alternatif dekorasyon ve düzenlemelerin içinde akla ilk gelen yöntem bahçe köşesinin bir oturum alanı gibi düzenlenmesi veya bir dinlenme alanı olarak dekore edilmesidir. Bahçenizin kullanılmayan köşesini bahçe keyfi yapmak için oturum alanı olarak düzenleyebilir, bahçe köşesinin daha zarif ve daha estetik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bahçe oturum alanları genişliğine göre köşe konseptine uygun dizayn edildiğinde hem bahçe içinde yer işgalinin azaltılmasını sağlayabilirsiniz hem de bahçenizin ölü alanı olan köşe kısmını daha şık ve daha zarif bir şekilde dekore etmiş olursunuz. Eğer bahçenizde bir oturum alanınız var ise yapmanız gereken bu köşe alanını bir dinlenme alanı olarak kullanmak, bir masa iki sandalye ile çay köşesi olarak düzenlemek, kitap okuma alanı olarak düşünmek veya köşe alanını farklı aksesuarlar ile süsleyerek bu alanın ölü alan olarak kalmasını engellemektir. Bu yöntemlerden hangisini uygularsanız uygulayın bahçenizin köşe alanı çok zevkli bir hale gelecek ve gözünüze kötü görünen bu alan insanların hayran kalacağı bir alana dönüşecektir. Bahçe oturum alanı dışında ölü alanlar olan köşeleri daha güzel hale getirmek ve daha estetik bir şekilde dekore etmek için renkli çiçekler kullanmalısınız. Özellikle köşeye yakın alanlardan başlayarak renkli çiçekleri belirli düzen içerisinde bahçenize ve köşesine ekerek bu alanı daha renkli daha canlı ve cıvıl cıvıl bir hale getirerek bahçenizin en değerli en güzel alanı haline getirebilirsiniz. Kullanacağınız çiçekler için mevsimlik çiçekler tercih edebilir veya belirli figürleri daha belirgin hale getirmek için bodur yıllık ağaçlar tercih edilebilir. Bodur ağaçlar ile bir kalp figürü veya farklı bir figür oluşturacak şekilde bahçenizin köşesini dekore ederek ölü alan olmaktan çıkarabilirsiniz. Bu sayede bahçenizin estetik açıdan üst seviye de olmasını sağlamış, bahçenizin kötü görünmesini engellemiş ve daha görsel bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Bahçelerin yıl boyunca yeşil kalmasını sağlamak için yıl boyunca yapraklarını dökmeyen ve yeşil kalan ağaçları bu köşelere ekebilir ve hem bahçe köşelerinin yeşil alanlara dahil edilmesini sağlayabilir hem de bahçenizin yıl boyunca yeşil kalmasına ve daha yeşil olmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Ağaçlar geniş gövdeli bitkiler oldukları için köşeden biraz uzakta olacak şekilde ekmek ve kökünün etrafını renkli taşlarla çevirerek köşe alanını daha görsel hale getirebilirsiniz. Bahçe peyzajlarında taşlar yoğun olarak kullanıldığı için bahçenizin köşesini taşları kullanarak dekore edebilirsiniz. Doğal taşlar, kayrak taşları, nehir taşları, kayalar, küçük küp taşları bahçenizin köşesini daha zevkli hale getirmek için kullanabilir ve daha doğal bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Doğa da bulunduğu gibi bir arada istifleyerek hem bütün taşları kullanarak dekorasyon yapmış olursunuz hem bahçenizin köşesini daha doğal bir şekilde dekore etmiş olursunuz hem de bahçenizin köşesini zevkli biçimde dekore ederek evinizi ve bahçenizi daha görsel hale getirebilirsiniz. Bahçe dekorasyonları ve özellikle köşe konseptlerini görmek ve fikir edinmek için homify bahçe dekorasyonları sayfamızı ziyaret edebilir ve onlarca dekorasyon örneğimizi görebilirsiniz.



