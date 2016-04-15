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Çiçekler hakkında bilmeniz gereken önemli noktalar

ümit atdağ ümit atdağ
​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Kırsal Bahçe
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Evimizde, iş yerimizde yaşam alanlarımızda yer alan çiçeklerin önemi dekorasyon açısından çok önemlidir. Dekorasyonun görsel, zarif ve estetik olması ve aynı zamanda zevkli olması yeşil bitkilerin ve çiçeklerin dekorasyon içerisinde kullanılması ile mümkün olur. Çiçekler, bulundukları odaya pozitif bir hava kattıkları gibi  pozitif bir enerji de yayarlar. Renkleri, görsellikleri ve oda içerisinde duruşları ile evimizi çok şık ve çok duygusal bir hale getirirler. Bu görsellik ve duygusallık kelimelerle, cümleler ile  ifade edilmeyecek kadar  değerlidir. Bu nedenle çiçekler evlerimiz ve yaşam alanlarımız için son derece önemli olmaktadır. Çiçekler bu kadar önemli iken ev dekorasyonlarında doğru kullanılmaları kaçınılmaz olmaktadır.  Çiçekler doğru kullanılmadıklarında evin dekorasyonunu  ve görselliğini azalttıkları gibi çiçeklerin ömürlerini de kısaltır. Bu nedenle yapacağınız dekorasyon içerisinde yeşil bitkiler ve çiçekler çok doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Çiçekler hakkında bilmeniz gereken, dekorasyon içerisinde kullanırken dikkat etmeniz gereken bir çok önemli püf noktası vardır. Bu noktaların başında  çiçeklerin huzur verici özelliklerinin  dikkate alınarak konum olarak doğru bir şekilde konumlandırılması gelir.  Bu özellikleri göz önüne alındığında odanın girişine, salonun en gözde yerine ve göze çarpan etkili yerlerine çiçekleri yerleştirmek dekorasyon açısından avantaj sağlar. Odaya giren kimse önce yeşil bitkileri ve çiçekleri gördüğünde  içine bir huzur dolacak ve mutlu olacaktır. Mutlu ve huzurlu bir kişi etrafına daha pozitif bakacak ve dekorasyon güzelliği ile ilgili çok farklı fikirlere sahip olacaktır. Bu nedenle çiçeklerin doğru bir şekilde konumlandırılması odanın pozitif havası için önem arz etmektedir. Çiçekler hakkında bilmeniz gereken bir diğer özellik ise  renklerin uyumu ve dekorasyon içerisinde çiçeklerin daha renkli olmasıdır.  Ev dekorasyonları genel olarak bir veya bir kaç renk üzerine yoğunlaşır. Yeşil bitkiler ve çiçekler renkleri ve güzellikleri ile dekorasyonların alışılmış düzenin dışında insanı mest eden bir renk cümbüşü ortaya çıkarırlar. Bu özellikleri ile hem dekorasyonun çok renkli olması sağlanırken hem de çiçeklerin dekorasyon içerisinde yer alması ile doğal ve canlı bir görselliğe sahip olmuş olursunuz. Çiçekler ve yeşil bitkiler ayrıca evlerinizde mobilyaların dekorasyon içerisinde daha şık durmasını sağlarlar. Dekorasyon yapılırken mevcut mobilyalar kullanılacak ise çiçek ve yeşil bitkileri mobilyaların kenarlarına yerleştirerek mobilyaların üzerinde taşıdığı eskimişlik ve yıpranmışlık hissini ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece evinize gelen arkadaşlarınız, dostlarınız ve misafirleriniz yeşil bitkilerin ve çiçeklerin canlılığı ile mobilyaların bu olumsuz yanlarını görmeyeceklerdir.

Çiçeklerin dekorasyon içerisinde kullanımı ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta da çiçek seçimlerinin uygun bir şekilde yapılmasıdır. Çiçek seçimleri genellikle sadece yeşil renkte olmasına dayanılarak yapılır. Bu nedenle genel olarak dekorasyonlara sadece yeşil yapraklı bitkiler görürüz. Bu düşüncenin aksi olan düşünce ise evin dekorasyonuna, konseptine, şekline, duvar renklerine uygun renklerde çiçek seçiminin yapılması ve dekorasyonun daha estetik olmasının sağlanmasıdır.   Bu sayede hem ideal olan renkli çiçekler dekorasyon içerisinde yer alacak hem de tek düze yeşil renkli çiçekler oda içerisinde sadece bir obje gibi yer almayacaktır. Bir diğer önemli nokta ise çiçeklerin bakımlarının düzenli ve doğru bir şekilde yapılmasıdır. Çiçeklerin bakımı düzenli ve doğru bir şekilde yapılmadığında çok çabuk solacak, sararacak ve ömrünü yitirecektir. Bu durumda dekorasyonunuz kötü bir görünüme sahip olacak, estetik özelliğini yitirerek harcadığınız zaman ve emek boşa gidecektir. Bu olumsuz durumlar ile karşılaşmamak adına mutlaka tercih ettiğiniz çiçekler ile ilgili bilgi sahibi olmalı, bakımlarını periyodik olarak doğru yapmalı ve çiçeklerin canlı kalmasını sağlamalısınız. Çiçekler ile ilgili daha fazla fikir edinmek ve bilgi sahibi olarak dekorasyonlarınızda daha fazla kullanmak için  homify çiçek dekorasyonları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yüzlerce çiçek dekorasyonu içerisinden istediğiniz dekorasyonu evinize uygulayabilirsiniz.

Çiçeğin görselliği

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Klasik Bahçe
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Dekorasyonları yalın halde yaparsanız yapay renklerin bir arada olması ile ortaya şık ama doğal ve canlı olmayan bir dekorasyon çıkacaktır. Ancak dekorasyon içerisinde bir yeşil bitki, canlı çiçek kullanmanız halinde dekorasyonunuzun ne kadar doğal ve ne kadar estetik olduğunu göreceksiniz. Tüm renkli çiçekler canlılık ve görsellik açısından bir çok dekorasyon objesine göre dekorasyona çok fark katmakta ve dekorasyonu çok farklı hale getirmektedir Örnek resimde bahçe oturum alanı sadece bir çardaktan yapılmış olsaydı çok yalın ve çok sade olduğu için estetik ve şık olmayacaktı. Ancak çiçekler ile birlikte dekore edilmesi canlılık ve doğallık kazandırarak daha keyifli bir oturum alanı olmasını sağlamış.

Avantajlar

Residência SA - Ilhabela, SP, Gil Fialho Paisagismo Gil Fialho Paisagismo Tropikal Bahçe
Gil Fialho Paisagismo

Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo
Gil Fialho Paisagismo

Çiçekleri istediğiniz tüm alanlarda küçük veya ideal boyutlardaki vazoların içerisinde kolaylıkla kullanabileceğiniz için dekorasyonunuz her zaman daha canlı ve daha doğal olabilmektedir.  Bu özelliği ile dekorasyonlarınızda sizlere avantaj sağlar. ayrıca çiçeklerin istenilen her renkte türü ve çeşidi olduğu için tüm dekorasyon türlerinde çiçekler kolaylıkla kullanılabilir ve dekorasyonun daha doğal, daha canlı olması sağlanabilir. Bu yönü ile de sizlere avantaj sağlamaktadır.

Doğru konumlandırmak

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Kırsal Bahçe
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

Çiçekleri evlerinizde her mevsim kullanabilmenizi sizlere bir avantaj sağlasa da evinizde doğru alanlarda kullanmadığınızda bu avantaj bir dezavantaja dönüşmektedir. Doğru konumlandırma bir çiçeğin dekorasyon içindeki önemini ve şıklığını belirler.  Çiçekleri genel olarak evlerin ölü alanları olan köşeler yerleştirilmesi de yanlış bir düşüncedir. Çiçeklerin ihtiyacı olan güneş ışığını görebilmesi ve oksijen alabilmesi için pencere kenarlarında olması  doğru olan düşüncedir. Bu sayede evinizi daha doğal ve daha görsel bir şekilde dekore ederek şık bir dekorasyon ortaya çıkarabilirsiniz.

Uyum ve estetik

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify Rustik Bahçe Ahşap Rengarenk kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

Dekorasyon içerisinde yer alan çiçekler istenilen her kompozisyonda dekore edilebildiği için uyum konusunda hiç sıkıntınız olmayacaktır. Uyum dekorasyonun en önemli ögesidir. Eğer dekorasyonunuzda bir uyum yoksa ne kadar uğraşsanız da istediğiniz estetiği ve şıklığı yakalayamazsınız. Bu durumun oluşturduğu dezavantajı çiçeklerin her duruma uyum sağlaması ile ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek resimde bahçe dekorasyonu içerisinde ahşap, taş ve çiçeklerin nasıl uyumlu bir şekilde dekore edildiğini ve görselliğin ne kadar ön plana çıkarıldığını görüyorsunuz.

Tasarımı kendiniz yapın

Gazebo, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Rustik Bahçe
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

Çiçek ve yeşil bitki deyince aklınız hep salon bitkileri gelmektedir. Çiçekler içerisinde salon bitkilerinin dışında sarmaşık özelliği olan bitkiler de yer almaktadır.  Sarmaşık bitkileri kullanarak evinizde istediğiniz tasarımı kendiniz yapabilir ve yeşil alanı dekorasyonu eviniz içerisinde istediğiniz canlılıkta yapabilirsiniz. örnek resimde bir oturum alanı için yapılmış olan ve sarmaşıkların kullanıldığı bir çardak görüyorsunuz. Çardak çok farklı bir tasarımda yapılarak  sarmaşıkların canlılığı ve şık bir aydınlatma ile mükemmel bir tasarım ortaya çıkarılmış ve estetik açıdan mükemmel yakalanmış.

Satın alın

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Klasik Bahçe
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Evinizde yapacağınız dekorasyonlar için çiçekleri ve yeşil bitkileri kendiniz yetiştirmek zorunda değilsiniz. Çiçekleri ve yeşil bitkileri dışarıdan hazır olarak da alabilir, istediğiniz renkleri evinizde dekorasyon içerisinde kullanabilirsiniz. Bu açıdan çok geniş bir yelpazeye sahip olan çiçeklerden mutlaka yararlanmalısınız.

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