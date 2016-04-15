Çiçekler hakkında bilmeniz gereken önemli noktalar

Evimizde, iş yerimizde yaşam alanlarımızda yer alan çiçeklerin önemi dekorasyon açısından çok önemlidir. Dekorasyonun görsel, zarif ve estetik olması ve aynı zamanda zevkli olması yeşil bitkilerin ve çiçeklerin dekorasyon içerisinde kullanılması ile mümkün olur. Çiçekler, bulundukları odaya pozitif bir hava kattıkları gibi pozitif bir enerji de yayarlar. Renkleri, görsellikleri ve oda içerisinde duruşları ile evimizi çok şık ve çok duygusal bir hale getirirler. Bu görsellik ve duygusallık kelimelerle, cümleler ile ifade edilmeyecek kadar değerlidir. Bu nedenle çiçekler evlerimiz ve yaşam alanlarımız için son derece önemli olmaktadır. Çiçekler bu kadar önemli iken ev dekorasyonlarında doğru kullanılmaları kaçınılmaz olmaktadır. Çiçekler doğru kullanılmadıklarında evin dekorasyonunu ve görselliğini azalttıkları gibi çiçeklerin ömürlerini de kısaltır. Bu nedenle yapacağınız dekorasyon içerisinde yeşil bitkiler ve çiçekler çok doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Çiçekler hakkında bilmeniz gereken, dekorasyon içerisinde kullanırken dikkat etmeniz gereken bir çok önemli püf noktası vardır. Bu noktaların başında çiçeklerin huzur verici özelliklerinin dikkate alınarak konum olarak doğru bir şekilde konumlandırılması gelir. Bu özellikleri göz önüne alındığında odanın girişine, salonun en gözde yerine ve göze çarpan etkili yerlerine çiçekleri yerleştirmek dekorasyon açısından avantaj sağlar. Odaya giren kimse önce yeşil bitkileri ve çiçekleri gördüğünde içine bir huzur dolacak ve mutlu olacaktır. Mutlu ve huzurlu bir kişi etrafına daha pozitif bakacak ve dekorasyon güzelliği ile ilgili çok farklı fikirlere sahip olacaktır. Bu nedenle çiçeklerin doğru bir şekilde konumlandırılması odanın pozitif havası için önem arz etmektedir. Çiçekler hakkında bilmeniz gereken bir diğer özellik ise renklerin uyumu ve dekorasyon içerisinde çiçeklerin daha renkli olmasıdır. Ev dekorasyonları genel olarak bir veya bir kaç renk üzerine yoğunlaşır. Yeşil bitkiler ve çiçekler renkleri ve güzellikleri ile dekorasyonların alışılmış düzenin dışında insanı mest eden bir renk cümbüşü ortaya çıkarırlar. Bu özellikleri ile hem dekorasyonun çok renkli olması sağlanırken hem de çiçeklerin dekorasyon içerisinde yer alması ile doğal ve canlı bir görselliğe sahip olmuş olursunuz. Çiçekler ve yeşil bitkiler ayrıca evlerinizde mobilyaların dekorasyon içerisinde daha şık durmasını sağlarlar. Dekorasyon yapılırken mevcut mobilyalar kullanılacak ise çiçek ve yeşil bitkileri mobilyaların kenarlarına yerleştirerek mobilyaların üzerinde taşıdığı eskimişlik ve yıpranmışlık hissini ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece evinize gelen arkadaşlarınız, dostlarınız ve misafirleriniz yeşil bitkilerin ve çiçeklerin canlılığı ile mobilyaların bu olumsuz yanlarını görmeyeceklerdir.

Çiçeklerin dekorasyon içerisinde kullanımı ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta da çiçek seçimlerinin uygun bir şekilde yapılmasıdır. Çiçek seçimleri genellikle sadece yeşil renkte olmasına dayanılarak yapılır. Bu nedenle genel olarak dekorasyonlara sadece yeşil yapraklı bitkiler görürüz. Bu düşüncenin aksi olan düşünce ise evin dekorasyonuna, konseptine, şekline, duvar renklerine uygun renklerde çiçek seçiminin yapılması ve dekorasyonun daha estetik olmasının sağlanmasıdır. Bu sayede hem ideal olan renkli çiçekler dekorasyon içerisinde yer alacak hem de tek düze yeşil renkli çiçekler oda içerisinde sadece bir obje gibi yer almayacaktır. Bir diğer önemli nokta ise çiçeklerin bakımlarının düzenli ve doğru bir şekilde yapılmasıdır. Çiçeklerin bakımı düzenli ve doğru bir şekilde yapılmadığında çok çabuk solacak, sararacak ve ömrünü yitirecektir. Bu durumda dekorasyonunuz kötü bir görünüme sahip olacak, estetik özelliğini yitirerek harcadığınız zaman ve emek boşa gidecektir. Bu olumsuz durumlar ile karşılaşmamak adına mutlaka tercih ettiğiniz çiçekler ile ilgili bilgi sahibi olmalı, bakımlarını periyodik olarak doğru yapmalı ve çiçeklerin canlı kalmasını sağlamalısınız. Çiçekler ile ilgili daha fazla fikir edinmek ve bilgi sahibi olarak dekorasyonlarınızda daha fazla kullanmak için homify çiçek dekorasyonları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yüzlerce çiçek dekorasyonu içerisinden istediğiniz dekorasyonu evinize uygulayabilirsiniz.