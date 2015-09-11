Mekanınızın atmosferini değiştirecek dükkan rafları

Müşterilerin dikkatini çekmek için ve onların dükkanınıza girdiklerinde memnun kalacakları bir ambiyans yaratmak için dükkan tasarımları oldukça önemlidir. Ticaretin en önemli yanlarından biri de sunum olduğu için özellikle günümüzde farklı tasarımlarla yenilenen dükkan dekorasyonları göze çarpıyor. Pazarlanan ürünün yapısına göre çeşitlilik gösteren dekorasyon tasarımları içinde doğru raf sistemlerine ulaşmak için yenilik ve farklılık katacak örnekleri sürekli gözden geçirmek gerekir. Sizler için hazırladığımız yazımızda farklı meslek dallarına göre dükkan rafı seçeneklerini derledik.

Biliyorsunuz günümüzde teknolojik gelişimler çerçevesinde farklı doku ve yapıda üretilen doğal ya da kompozit materyaller ile uygulanan dekoratif raf dizaynları mevcut. Bu örnekleri incelerken aynı zamanda mekanın tasarlanma biçimlerine de dikkat edebilir ve ürününüze göre yeni sunum olanaklarını keşfedebilirsiniz.