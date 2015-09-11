Mekanınızın atmosferini değiştirecek dükkan rafları

Müşterilerin dikkatini çekmek için ve onların dükkanınıza girdiklerinde memnun kalacakları bir ambiyans yaratmak için dükkan tasarımları oldukça önemlidir. Ticaretin en önemli yanlarından biri de sunum olduğu için özellikle günümüzde farklı tasarımlarla yenilenen dükkan dekorasyonları göze çarpıyor. Pazarlanan ürünün yapısına göre çeşitlilik gösteren dekorasyon tasarımları içinde doğru raf sistemlerine ulaşmak için yenilik ve farklılık katacak örnekleri sürekli gözden geçirmek gerekir. Sizler için hazırladığımız yazımızda farklı meslek dallarına göre dükkan rafı seçeneklerini derledik.
Biliyorsunuz günümüzde teknolojik gelişimler çerçevesinde farklı doku ve yapıda üretilen doğal ya da kompozit materyaller ile uygulanan dekoratif raf dizaynları mevcut. Bu örnekleri incelerken aynı zamanda mekanın tasarlanma biçimlerine de dikkat edebilir ve ürününüze göre yeni sunum olanaklarını keşfedebilirsiniz.
Dükkan rafları artık eskiye oranla çok daha sıradışı dekorasyonlar görebileceğimiz mekanlar haline geldi. Siz de bir işyeri sahibiyseniz ve örnek fotoğraftaki gibi ayakkabılarınızı farklı bir tarzda sergilemek istiyorsanız, uygulanan dekorasyon seçimi ve sunum oldukça eğlenceli. Eski seramik karolar artık sadece 70'li yılların mutfaklarında kalmadı. Örnek dekorasyonda mekanın duvar önündeki çıkmaları dükkan rafları haline gelerek sade ve nostaljik bir yapı sağlanmış. Aynı zamanda mekanın merkezine yerleştirilen mavi-beyaz seramik karolardan oluşmuş dikdörtgen prizma şeklindeki yapı hem raf hem de ziyaretçiyi karşılayan bir vitrin vazifesi görüyor. Ege'nin ruhunu her yere taşımak sizin elinizde!
Mağazalar dekorasyonlarıyla ve sürekli yenilenen yüzleriyle müşterilerini şaşırtarak her gün farklı sunumlar görmemizi sağlıyor. Öyle ki giyecek dükkanları artık sadece dükkan olmaktan çıkarak bir tasarım nesnesi haline gelmiş durumda. Fakat dekorasyonun sabit ve değişmez kısımları olan dükkan rafları ilgiyi her zaman üzerine çekiyor. Örnek fotoğraftaki modern stile sahip dükkan, aydınlatma ve ahşabın müthiş uyumuyla giyecekleri anında görmemizi sağlıyor. Farklı genişlikte ve uzunluktaki raflar kutu imajının çoğaltılarak kompakt bir çözümlemeye erişilmiş halini gösteriyor. Arkası açık olduğu için duvarı da görebildiğimiz açık raf çözümlemesi aydınlatmayla birlikte asimetrik uyumu bizlere hissettiriyor.
Bir kuaför dükkanı dekore etmek sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Sizin ya da bir arkadaşınızın kuaför dükkanı varsa örnek fotoğraftaki dükkan raf çözümlemesi ilginizi çekebilir. Dükkan kapısının yanında atıl bir bölüm gibi duran mekan dükkan raf çözümlemesiyle pratik bir alana dönüşerek duvarların yükünü azaltmış. Duvarların çeşitli yerlerine raf sistemleri yerleştirmek yerine, farklı boyutlardan oluşan ahşap kutuları birbirine monte ederek oluşturulmuş ve yer yer boşluklardan da faydalanılan raf çözümlemesi aynı zamanda açık dolap ünitesi yerine de geçiyor. Çok basit ve kullanışlı olan bu dükkan raf örneğini siz de yapmak istemez misiniz?
Çeşitli tasarım ürünlerin satıldığı bir mağazaya sahipseniz bu birbirinden özel ürünleri farklı raf sistemleri üzerinde sergileyebilirsiniz. Örnek olarak gösterdiğimiz mağazada farklı rafların uyumu başarılı bir şekilde organize edilmiş. Yaklaşık yetmiş santim yüksekliğindeki siyah kutuların üst kısımları güzel bir sergileme olanağı sunuyor. Kutuların üst kısmındaki duvarda 10x15 cm boyutlarındaki ahşap kalasların kullanımıyla oluşturulan raflar malzemenin kendi dokusunun getirdiği samimi bir sergileme biçimini mekana yansıtmakta.
Kitap evleri genellikle yerden tavana kadar standart kitaplıklarla dekore edilen yerler olarak öne çıkar. Günümüzde ise bu sunum biçimini değiştirmek için yeni tasarım fikirleri geliştirilip uygulanıyor. Örneğin bu mekanda oldukça farklı bir raf sistemine gidilerek mekanın genel olarak algılanma şekli değişiyor. Dikdörtgen kutular halinde ve birbiri arasına mesafe konularak duvara uygulanan raflar kitapların daha açık bir biçimde görünmesini ve bulunabilmesini sağlıyor. Orta kısımdaki dolapların üzerine de iki katlı raf sistemi yerleştirilerek bir ünite geliştirilmiş. Genel olarak mekanda boşlukların görünürlüğü çok dengeli kullanılarak gelenler için özel hissedeceği bir dekorasyon önerisi olmuş.
Endüstriyel imgeleri barındıran ve yıllanmış etkisiyle öne çıkan bu tasarım bir geri dönüşüm sonucu ortaya çıkmış. Gıda üzerine bir işletmeniz varsa bu tasarım içeceklerinizi sergilemeniz için iyi bir çözüm. Özellikle yıllanmış şaraplarınızı yıllanmış bir rafta sergilemek güzel olabilir. Bunun dışında bu raf çözümünü kafelerde kitap ve dergi yerleştirme amaçlı da kullanabilirsiniz. Önerebileceğimiz sayısız seçenekle örtüşen bu tasarım dükkanınıza farklılık katacak. Dilerseniz Dükkan tasarımları artık bildiğimiz gibi değil başlıklı yazımızdan da farklı önerilere bakabilirsiniz.
Kozmetik sektöründe iş yapanlar birbirinden farklı boyutlarda yüzlerce ürünü güzel, anlaşılır ve şık bir sunumla sergilemek gerektiğini bilirler. Bir ürünü yan yana sergilediğiniz diğer bir üründen ayırt edilebilecek şekilde düzenlemek için işte size harika bir öneri. Gördüğünüz gibi temelde aynı derinliğe ve genişliğe ancak farklı yüksekliklere sahip yatay raflara eklemlenen kutular ile bir anda spesifik bir raf düzenlemesi elde edilmiş. Farklı boyutlardaki kare ve dikdörtgenlerden oluşan kutuların derinliği yatay raflardan daha fazla olduğu için öne çıkıyor ve mekanın dekorasyonuna hareket katılmasını sağlıyor. Aynı blok üzerinde ayrı alanlar elde edeceğiniz bu tasarımla ürünlerinizi daha açık ve anlaşılır bir biçimde sergileyeceğinize şüphe yok.
Optik mağazalarında mekanı olabildiğince yalın tutarak gözlükleri öne çıkaracak yumuşak renkler ve stiller tercih etmek önemli. Burada gördüğümüz mekanda duvar öne getirilerek gözlüklerin sergileneceği rafların yer alacağı niş uygulaması yapılmış. Rafların alt kısımlarındaki gizli led aydınlatmalar kişiye özel bu aksesuarlar için gerekli cazibenin oluşmasını sağlıyor. Duvar oldukça pastel bir renk ile boyandığı için ışıkla birlikte göz direkt olarak bu nişlerdeki ürünlere odaklanıyor. Bu tür özel ve kırılgan ürünler için niş sistemleri içinde uygulanan raflar hem ürünün korunması bakımından hem de buradaki gibi ürünleri kategorize edebileceğiniz boşlukların boyutlarını oluştururken oldukça işlevseldir.
Mücevherler doğada çıkan en özel nesnelerden biridir. Dolayısıyla bu özel ürünleri talep edecek özel müşterilerin kendilerini rahat hissedecekleri ve bu değerli parçaları inceleyebilecekleri dinginliğe ve şıklığa sahip bir mekan kurgulamak gerekir. Burada gördüğünüz dekorasyon bu tanımlarımıza uyuyor. Doğanın müthiş biçimlerini yansıtan damarlı siyah mermerlerin fon oluşturduğu alanda ahşap raflar öne çıkıyor. Aralarında eşit boşluklar bırakılarak yerleştirilen mücevherlerin ön tarafına ahşaba monte edilen ve ilk bakışta anlaşılmayan cam üniteler konmuş. Oldukça şık ve yüksek bu dekorasyonun tasarımcısı FARGO DESIGNS tasarımlarıyla mekanınızı dönüştüren profesyonellerimizden.
Bu dekorasyon tasarımına baktığımızda ilk anda bir tiyatro dekoruna baktığımızı hissediyoruz. Oysa burası birbirinden farklı eşya ve objenin satıldığı bir tasarım dükkanı. Raflarıyla, sergileme biçimiyle dikkat çekici bir yer. Dikey bir dikdörtgen olan mekan oldukça uygun fiyatlı ve kendine ait dokusu ile dekoratif etkisi yüksek olan OSB ahşap malzemesiyle uygulanmış. Bize doğru bakan yüzeyler malzemenin kendi dokusunda bırakılırken ürünlerin bastığı zeminler siyah, yeşil gibi renklere boyanarak teşhir ürününün vurgulanması sağlanmış. Alacak olan kişinin mekanını zenginleştirecek, farklılık ve rahatlık katacak bu tür ürünleri sergilerken o rahatlığı yansıtmak oldukça önemli. Bu örnek de tam aradığınız tasarımlardan değil mi?