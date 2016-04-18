Mutfak eviyeleri: Hangi malzemeyi seçmeliyim?

Çağımızda mutfak ünitelerinin modelleri çeşitlendikçe eviye modelleri de çeşitlenme başladı. Temelde aynı amaca hizmet etseler de, paslanmaz çelik ya da mermer gibi farklı malzemelerden imal edilen, birbirinden son derece farklı tasarımlara sahip, mutfak ile uyumlu ve kullanıcının beğenilerine hitap edecek onlarca farklı eviye modeli bulunuyor.
Piyasada paslanmaz çelik, mermer, granit, mermerit, kuvarz kompozit, çinko ve hatta seramikten imal edilmiş eviye modelleri bulabilirsiniz. Bu malzemeler kullanılarak imal edilmiş eviyelerin hemen hemen hepsinin tek gözlü, bir buçuk gözlü ve iki gözlük modelleri bulunmaktadır. Ayrıca bazı modellerin bulaşıklık kısmı da bulunur.
Eviyelerdeki en büyük farklardan biri tezgaha nasıl yerleştirilmek üzere tasarlandıkları. Kimi eviye modelleri tezgahta açılan boşluğa alttan monte edilirken kimi modeller ise ankstre şeklinde tezgaha üstten oturtulmaktadır. Tezgaha üstten oturtulanlar ise ikiye ayrılıyor. Tamamen tezgah üstünden yer alan modeller ve daha yeni bir ürün modeli olan, tezgaha açılan ince bir yiv üzerine oturtulan ve tezgahla aynı hizada olan modeller.
Eviye modelini seçerken dikkat etmemiz gereken birçok nokta var. İlk görüşümüzde hoşumuza giden ve mutfağımız için uygun olacağını sandığımız bir eviye modelinin monte edildikten sonra bizim için pek de uygun bir seçim olmadığına karar verirsek, geri dönüşü son derece masraflı bir yola gireriz. Tezgahtan kesilen bir parça içine yerleştirilen eviye, tüm mutfağın tasarımını etkileyecektir. Yani eviyeyi değiştirmek için tezgahı komple gözden çıkarmak dahi işe yaramayabilir. Kaldı ki mutfak tezgahı da kendi başına son derece maliyetli bir malzeme. Bu nedenle, eviye seçimi yaparken mutfağımızın büyüklüğüne, sahip olduğu tarza uygun bir model seçmeli, farklı malzemelerden imal edilmiş eviye modellerinin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmalıyız.
Bu sayfa da tam olarak bu işlevi görüyor. Farklı malzemelere ve modellere sahip olan eviyeleri derlediğimiz bu yazımızda, piyasada yer alan her bir eviye modelinin avantajlarını ve dezavantajlarını inceledik. Bu yazımız, mutfağında değişiklik yapacak olan okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecek.
Bu kararda genelde mutfağımızın ve mutfak tezgahımızın büyüklüğü etkili olmaktadır. Mutfağında yeterli alanı olan kişiler genellikle çift gözlü eviye modellerini tercih etseler de, aslında her iki modelin de kendine göre avantajları bulunmaktadır. İki gözlü eviyeler aynı anda farklı iki iş yapabilme imkanı sundukları için tercih edilir. Eviye gözlerinden biri türlü nedenlerden dolayı doluyken diğerini kullanmaya devam ederek işlerimizi halledebiliriz. Tek gözlü eviyeler ise genelde daha geniş oluyorlar ve büyük tencere tava gibi mutfak malzemelerini yıkarken kolaylık sağlıyorlar. Elbette her ikisinin de kendine özgü ufak dezavantajları bulunuyor: Tek gözlü eviyeler zaman zaman yetersiz kalıyor ve aynı anda tek bir işi için kullanmak gerekiyor. Çift gözlü eviye demek temizlenmesi gereken ve tıkanma ihtimali olan iki eviye var demek. Gözlerden birinde yıkanacak gıda ürünleri varken diğerinde deterjanlı bulaşık yıkamak neredeyse imkansız zira gıdaya deterjan sıçrama ihtimali en zaman için mevcut.
Paslanmaz çelik eviyeler hijyenik görüntülerinin yanı sıra sağlamlıkları ve uzun ömürlü oluşları ile öne çıkıyor. Ankastre modelleri olduğu gibi alttan monte modellerini de bulmak mümkün. En fazla boyut ve model seçeneğine sahip olmalarının yanı sıra çok geniş bir fiyat aralığına da sahipler. Ancak elbette dezavantajları da var: Paslanmaz çelik eviyeler zamanla parlaklığını kaybedebiliyor ve bu nedenle pahalı kimyasal maddeler ile düzenli bakım istiyor. Her kullanımdan sonra kurulanmazsa sevimsiz su lekeleri her zaman görülebiliyor. Sert bir cisim ile çarpıldığında malzemenin kalınlığına göre, çizilip bükülebiliyor.
Granit ve mermer eviyeler alttan monte olmaları, sağlamlıkları ve şık görüntüleri ile öne çıkıyor. Alttan monte edilen eviyeler tezgah hizasının altında kaldığı için tezgahın temizliği çok daha kolay olmaktadır. Yiv içine oturulmuş üstten monte eviyeler için de bu geçerlidir, ancak yivin eviye ile sıfıra sıfır olması zaruridir, yani yivi açacak kişinin ustalığı büyük önem taşımaktadır. Dezavantajları ise: Granit ve mermer eviyeler ağırlıklarından dolayı yıllar içinde yerlerinden ayrılıp hiç beklemediğiniz bir anda düşebilir. Bu nedenle böyle bir eviyede kullanılacak dolap ve tezgahın kalitesi ve daha da önemlisi işi yapacak olan ustanın ve kullandığı yapıştırma malzemenin kalitesi son derece önemli.
Seramik lavabolar tarz sahibi muhteşem tasarımları, kolay temizlenebilir olmaları ile bir tercih sebebi. Seramik, özellikle country (kırsal) tarz, rustik tarz, endüstriyel tarz be eklektik tarzda dekorasyonu olanların tercih ettiği mutfak eviyesi malzemesidir. Dezavantajları ise: Seramik eviyelere sert bir cisim çarparsa kolaylıkla sırları zedelenebilir, sırda çatlaklar oluşur.
Kuvarz kompozit lavabolar, mermerit lavabolar ve akrilik lavabolar tezgahla bir bütün oluşturması sonucu şık görüntüleri ile tercih ediliyor. Bu malzemeler her zaman yekpare olmayabiliyor, dolayısıyla özellikle yekpare bir model istiyorsanız, bunu mutfak firması mutlaka önceden belirtmelisiniz. Dezavantajları: Kuvarz kompozit, mermerit ve akrilik eviyeler çizilebiliyor ve zamanla renklerinde bu solma ve yüzey parlaklığını yitirme gibi problemler ile karşılaşılabiliyor.
Fotoğraftaki örnekte yekpare olması sayesinde son derece şık ve temiz bir görünüm sağlayan, Kardeşler Mermerit tarafından uygulanmış akrilik bir eviye modeli görmekteyiz.
Eviyeler için tasarlanmış ve kullanıcının işini kolaylaştıran bazı aksesuarlar bulunmaktadır. Bunlardan biri tanesi çöp öğütücü. Eviye sifonunun tıkanma problemini tarihe karıştıran çöp öğütücüler için karar mutfak yapım aşamasında verilmedir zira altyapı hazırlığı buna göre yapılmaktadır.
Ayrıca, spesifik eviye modelleri için özel olarak tasarlanmış, eviyenin üzerine oturan kevgirler, damlalıklar, bulaşıklıklar ve kesme tahtaları gibi çeşitli aksesuarlar da mevcuttur.
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