Mutfak eviyeleri: Hangi malzemeyi seçmeliyim?

Çağımızda mutfak ünitelerinin modelleri çeşitlendikçe eviye modelleri de çeşitlenme başladı. Temelde aynı amaca hizmet etseler de, paslanmaz çelik ya da mermer gibi farklı malzemelerden imal edilen, birbirinden son derece farklı tasarımlara sahip, mutfak ile uyumlu ve kullanıcının beğenilerine hitap edecek onlarca farklı eviye modeli bulunuyor.

Piyasada paslanmaz çelik, mermer, granit, mermerit, kuvarz kompozit, çinko ve hatta seramikten imal edilmiş eviye modelleri bulabilirsiniz. Bu malzemeler kullanılarak imal edilmiş eviyelerin hemen hemen hepsinin tek gözlü, bir buçuk gözlü ve iki gözlük modelleri bulunmaktadır. Ayrıca bazı modellerin bulaşıklık kısmı da bulunur.

Eviyelerdeki en büyük farklardan biri tezgaha nasıl yerleştirilmek üzere tasarlandıkları. Kimi eviye modelleri tezgahta açılan boşluğa alttan monte edilirken kimi modeller ise ankstre şeklinde tezgaha üstten oturtulmaktadır. Tezgaha üstten oturtulanlar ise ikiye ayrılıyor. Tamamen tezgah üstünden yer alan modeller ve daha yeni bir ürün modeli olan, tezgaha açılan ince bir yiv üzerine oturtulan ve tezgahla aynı hizada olan modeller.

Eviye modelini seçerken dikkat etmemiz gereken birçok nokta var. İlk görüşümüzde hoşumuza giden ve mutfağımız için uygun olacağını sandığımız bir eviye modelinin monte edildikten sonra bizim için pek de uygun bir seçim olmadığına karar verirsek, geri dönüşü son derece masraflı bir yola gireriz. Tezgahtan kesilen bir parça içine yerleştirilen eviye, tüm mutfağın tasarımını etkileyecektir. Yani eviyeyi değiştirmek için tezgahı komple gözden çıkarmak dahi işe yaramayabilir. Kaldı ki mutfak tezgahı da kendi başına son derece maliyetli bir malzeme. Bu nedenle, eviye seçimi yaparken mutfağımızın büyüklüğüne, sahip olduğu tarza uygun bir model seçmeli, farklı malzemelerden imal edilmiş eviye modellerinin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Bu sayfa da tam olarak bu işlevi görüyor. Farklı malzemelere ve modellere sahip olan eviyeleri derlediğimiz bu yazımızda, piyasada yer alan her bir eviye modelinin avantajlarını ve dezavantajlarını inceledik. Bu yazımız, mutfağında değişiklik yapacak olan okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecek.