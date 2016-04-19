Düzenli bir gardıroba sahip olmak için uyulması gereken basit ancak etkili kurallar

Günümüz şartlarında hemen hepimizin sayısız giysisi ve ayakkabısı var. İhtiyacımız olsa da olmasa da her sezon yeni giysiler satın alıyor, özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için ekstra zaman ve para harcamaktan kaçınmıyoruz. Günümüz dünyasının şartları istesek de istemesek de bizi bir alışveriş furyasının içine sürüklüyor. Bu düzenin birer parçasıyız ve türlü şekillerle bu düzene uyum sağlamaya dayatılıyoruz. Sürekli değişen trendler, ucuz iş gücü nedeniyle son derece uygun fiyatlı olan giysiler ya da aksine, marka olma özelliğine sahip olduğu için çok yüksek fiyatlara satılan giysiler ve nihayetinde gardıroplarımıza sığmayan onlarca yüzlerce giysi… Hele ki kısıtlı bir alana sahipsek, kocaman giyinme odaları ya da geniş yatak odasına boydan boya gömme dolaplar ancak hayallerimizi süslüyorsa, tüm bu giysileri düzgün bir şekilde depolamakta zorlanıyoruz demektir. Üst üste asılmış pantolonlar, gömlekler, her ceketin altında sağı solu buruşmuş bluzlar, kısacası her bir askıda en az üç dört kıyafet, bir giysi çıkarırken diğerlerini çekip buruşturma sıkıntısı, bir bakışta göremediğiniz için varlığını unuttuğunuz ve aylarca hatta yıllarca giymediğiniz giysileriniz… Bir çoğumuz bu dertleri çekiyor. Hem de kullanmadığımız giysileri hala dolaplarımızda tuttuğumuz için! Şu bilinen bir gerçek ki, gardırobumuzda bulunan giysilerin yalnızca yarısını giyiyoruz. Evet! Tüm bu sıkıntıları giymediğimiz ama dolabımızda tutmaya devam ettiğimiz giysiler yüzünden çekiyoruz.
Bugünkü yazımızda gardıroplarımızı düzenlemek ve kolay kullanılır hale getirmek için neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz. Bunu gerçekleştirirken birçok giysimizi gözden çıkarmak zorunda kalacağımızı eminim anlamışsınızdır. Aman bu bilgilerde ne var, zaten hepsini biliyorduk demeyin, bunları hakikaten uygulayın! Biliyoruz ki söylemesi yapmasından daha kolay ancak göreceksiniz, bu temizliğin sonunda hem dolabınız hem de siz hafifleyeceksiniz.
Gardıroplarımızın aşağı yukarı yarısı giymediğimiz giysiler ile dolu. Bu giymediğimiz giysilerin bir kısmını giymeme nedenimiz ise artık giyim tarzımıza uygun olmamaları. Bu giysilerin bu konumda olmaları için illa demode olmaları gerekmiyor, yalnızca bizim giyim tarzımız zaman içerisinde bir miktar değişmiş olabilir. Belki daha spor, daha günlük giysiler giymeye başladık ancak gardırobumuz döpiyesler ile dolu. Emekli olduysak, bu senaryo gayet olası. Ya da tam tersi bir durum da olabilir. Asla ama asla belki, bir gün giyme ihtimaliniz olan giysileri dolabınızda tutmaya devam etmeyin. Büyük olasılık o giysiyi asla giymeyeceksiniz. Küçük olasılık, evet belki de bir gün giyeceksiniz ancak o belki, bir gün için dolabınızı sıkışık tutmaya değer mi?
Yıllar içinde vücut yapımız değişiyor. Kilo alıyoruz ya da veriyoruz ancak kilolu/zayıf zamanlarımızdan kalan giysilerimizin bir kısmını tekrar kilo alma/verme olasılığına karşı dolaplarımızda tutuyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz ve üzerimize artık uymayan giysilerimizi ayırmamız lazım. Eğer vücudumuza uygun bir şekilde tadilat ettirebileceğimiz giysiler varsa bunları terziye götürüp üstümüze adapte ettirebiliriz. Diğer giysileri ise elden çıkarmalıyız. Hele ki kilo alma endişesi ile büyük beden giysilerinizi tutuyorsanız, kilo alma olasılığınız için açık kapı bırakıyorsunuz demektir. Bırakmayın.
Artık size uygun olmayan giysilerinizi ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Aileniz ya da arkadaşlarınız içinde değiş tokuş yapabileceğiniz gibi, giysi bağışı toplayan birçok yardım kuruluşuna da ulaşabilir, iyi durumda ancak artık kullanmadığınız giysilerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Kullandığınız arama motoru ile ’giysi bağışı’ şeklinde yapacağınız bir arama sonucunda birçok kuruluşa ulaşabilirsiniz.
Fotoğrafta Stilart Mobilya tarafından yerine özel tasarlanıp imal edilmiş, tabandan tavana ve duvardan duvara uzanan bir gardırop modeli görüyoruz.
Eskimiş giysiler ise elbette toz bezi olarak yeni bir hayata başlayabilir. Dolabınızda manevi anlamı olduğu için, zamanında büyük paralar sayıp satın aldığınız için, bazı giysileriniz ile uyum sağladığı için vs. eski ve yıpranmış giysiler tutuyor olabilirsiniz. Peki bu giysileri gerçekten giyiyor musunuz? Hiç sanmıyorum. Solmuş tişörtler, tülermiş kazaklar, dizleri çıkmış pantolonlar, delinmiş, lekelenmiş, giyilmekten artık iyice yıpranmış türlü türlü giysi… Bu giysileri dolabınızda tutmanızın hiçbir anlamı yok! Eskimiş ve yıpranmış giysilerinizi attıktan birkaç gün sonra sonra inanın varlıklarını bile unutacaksınız.
Sıradaki maddemiz özellikle askıları meşgul eden, ancak aslında katlanıp rafa ya da çekmeceye kaldırılabilecek giysiler ile alakalı. Mesela kot pantolonlar. Ya da penye tişörtler, kazaklar. Eşofmanlar ve benzer sportif giysiler de aynı kategoride. Askıda olan giysilerimizi rahatlatmak ve iyice görebilmek için askıda durması zaruri olayan giysileri ayıklamamız da oldukça faydalı olacaktır. Yeni nesil giysi dolaplarında fark edeceksiniz ki, bol miktarda raf düzenekleri de bulunmakta.
İlk dört adımı hallettikten sonra geldi giysileri kategorilerine göre ayırmaya. Dolabımızdaki giysileri ne kadar azaltmış olursanız olun, düzenli bir dolap için henüz işimiz bitmiş değil. Şimdi yapacağımız bir şey daha var, o da kıyafetlerimizi dolaba yerleştirirken belli bir düzen içinde olmak. Öncelikle en belirgin kısımdan işe başlayalım: Günlük giysiler ve abiyeler. Sürekli elimizin altında durmasını istemediğimiz giysileri ayıralım ve mümkünse giysi poşetleri içerisinde ayrı bir dolaba yerleştirelim. Eğer bu tür giysilerinizi koyabilecğeiniz ekstra bir dolap gözünüz yoksa, büyük giysi poşetleri içinde gardırobunuzun bir kenarına yerleştirebilirsiniz. İkinci aşama ise manto, kaban, ceket gibi dış giysileri ayırmak. Aynı şekilde, ayrı bir göze koyma imkanı varsa koyun, yoksa gardırobunuzun bir köşesinde bir arada durmalarını sağlayın. Son aşama ise alt giysileri ile üst giysileri ayırmak. Bunlar için de alt kategoriler oluşturabilir, türlerine ya da renklerine göre bir düzen sağlayabilirsiniz.
Ve geldik çok önemli bir başka maddeye. Giysilerinizi mevsimlerine göre ayırın ve yaz boyunca kışlıkları, kış boyunca da yazlıkları sürekli elinizin altında tutmayın. Bu işlem gardırobunuzu neredeyse yarı yarıya rahatlatacaktır. Mevsimi olmayan giysilerinizi sürekli açıp kapamak zorunda olmadığınız başka bir dolaba yerleştirebilir, böyle bir imkanınız yoksa valizlere ya da hurçlara koyarak saklayabilirsiniz. Bazalı yataklar da bu tür düzenlemeler için ideal.
Bu işlemin bir başka avantajı ise size yılda iki defa giysilerinizi elden geçirme fırsatı tanıyor olması. Giysi değişimi yapacağınız günü sıkıcı bir gün olarak düşünmeyin, krizi fırsata çevirin ve artık giymediğiniz/giymeyeceğiniz giysileri bir güzel eleyin. Bir taş, iki kuş. Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.