Düzenli bir gardıroba sahip olmak için uyulması gereken basit ancak etkili kurallar

Günümüz şartlarında hemen hepimizin sayısız giysisi ve ayakkabısı var. İhtiyacımız olsa da olmasa da her sezon yeni giysiler satın alıyor, özellikle iş hayatımızda kullanacağımız giysiler için ekstra zaman ve para harcamaktan kaçınmıyoruz. Günümüz dünyasının şartları istesek de istemesek de bizi bir alışveriş furyasının içine sürüklüyor. Bu düzenin birer parçasıyız ve türlü şekillerle bu düzene uyum sağlamaya dayatılıyoruz. Sürekli değişen trendler, ucuz iş gücü nedeniyle son derece uygun fiyatlı olan giysiler ya da aksine, marka olma özelliğine sahip olduğu için çok yüksek fiyatlara satılan giysiler ve nihayetinde gardıroplarımıza sığmayan onlarca yüzlerce giysi… Hele ki kısıtlı bir alana sahipsek, kocaman giyinme odaları ya da geniş yatak odasına boydan boya gömme dolaplar ancak hayallerimizi süslüyorsa, tüm bu giysileri düzgün bir şekilde depolamakta zorlanıyoruz demektir. Üst üste asılmış pantolonlar, gömlekler, her ceketin altında sağı solu buruşmuş bluzlar, kısacası her bir askıda en az üç dört kıyafet, bir giysi çıkarırken diğerlerini çekip buruşturma sıkıntısı, bir bakışta göremediğiniz için varlığını unuttuğunuz ve aylarca hatta yıllarca giymediğiniz giysileriniz… Bir çoğumuz bu dertleri çekiyor. Hem de kullanmadığımız giysileri hala dolaplarımızda tuttuğumuz için! Şu bilinen bir gerçek ki, gardırobumuzda bulunan giysilerin yalnızca yarısını giyiyoruz. Evet! Tüm bu sıkıntıları giymediğimiz ama dolabımızda tutmaya devam ettiğimiz giysiler yüzünden çekiyoruz.

Bugünkü yazımızda gardıroplarımızı düzenlemek ve kolay kullanılır hale getirmek için neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz. Bunu gerçekleştirirken birçok giysimizi gözden çıkarmak zorunda kalacağımızı eminim anlamışsınızdır. Aman bu bilgilerde ne var, zaten hepsini biliyorduk demeyin, bunları hakikaten uygulayın! Biliyoruz ki söylemesi yapmasından daha kolay ancak göreceksiniz, bu temizliğin sonunda hem dolabınız hem de siz hafifleyeceksiniz.